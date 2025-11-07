Робогозин наносит ответный удар: чем хорош второй сезон «Кибердеревни»

На «Кинопоиске» идёт второй сезон сериала «Кибердеревня» — продолжение приключений марсианского фермера Николая Кулибина и его бывшего друга и партнёра, бизнесмена Константина Барагозина, чьё сознание перемещено в робота-уборщика. «Рамблер» рассказывает, почему не стоит пропускать этот обаятельный, хоть и несколько утративший свою свежесть проект.

Поскольку первый сезон вышел два года назад, в начале продолжения создатели изящно напоминают зрителям краткое содержание предыдущих серий. Младшая дочь Николая Кулибина (Сергей Чихачёв) Людка (Маргарита Силаева) записывает обращение к начальнику тюрьмы «Венеровский централ», где пребывает её отец. В послании девочка рассказывает: глава корпорации по производству роботов «Ижевск Дайнемикс» Константин Барагозин лично прибыл на марсианскую ферму семьи Кулибиных, чтобы выкупить её. Но Кулибин с помощью своего изобретения — переселятора — случайно переместил сознание предпринимателя в своего домашнего робота-уборщика, а сам бизнесмен превратился в годовалого ребёнка в теле взрослого мужчины.

Семью фермера депортируют на Землю. Кулибин с Барагозиным, который отныне именуется Робогозиным, отправляются вслед за ней, но случайно путают космические поезда и пускаются в путешествие по Солнечной системе. Корпорацией тем временем управляют хороший, но слабохарактерный помощник Барагозина Павел (Артём Семакин) и его властная жена-голограмма Галина (Елена Махова). В итоге с помощью того же переселятора коварная Галина перемещается в тело Барагозина, бизнесмен так и остаётся в корпусе робота, а Кулибин оказывается в тюрьме. Дочь просит выпустить отца: из «Венеровского централа» никогда никто не убегал, но папа-изобретатель может испортить эту статистику.

© Плюс Студия, Место силы

«Кибердеревня» выросла из проекта YouTube-канала Birchpunk — серии коротких видеороликов, чьё действие разворачивалось в удивительной вселенной. Передовые технологии будущего соседствовали в них с до боли понятными чертами России настоящего. Например, фермер Кулибин в кирзовых сапогах и телогрейке на фоне деревянного дома показывал коров с QR-кодами и андроидов-помощников, а по небу летали стаи коптеров.

Создателем проекта был Сергей Васильев, на тот момент занимавшийся компьютерной графикой в студии визуальных эффектов. Ролики завирусились в интернете и стали популярными, после чего продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов (сериал «Эпидемия») предложили Васильеву снять полноценный сериал. «Кибердеревня» с её необычной и такой знакомой вселенной, душевными героями и остроумными отсылками к современным реалиям полюбилась зрителям и критикам: многие СМИ, в том числе «Афиша», «Чемпионат.ру» и российский Forbes, включили её в свои списки лучших сериалов 2023 года.

Во втором сезоне голограмма Галина в теле Барагозина пытается привлечь инвестиции на доработку переселятора и мечтает купить компанию «Иваново Голограммс», чтобы стать неуязвимой. Бросивший её Артём торгует пирожками и крутит роман с секретаршей Верочкой (Валерия Репина). А Кулибин бежит из заключения и вместе с Робогозиным (его озвучивает Сергей Бурунов) путешествует по другим планетам, которые совмещают в себе фантастические элементы и узнаваемые черты российского быта.

В этом плане продолжение следует курсом, заданным в первом сезоне. Венера здесь превращается в «Венеринский централ» — образцово-показательную космическую тюрьму, где сидят, по выражению её начальника (Сергей Стёпин), лучшие люди — «мыслители, депутаты, знаменитые деятели искусств». В рабочее время они, словно бурлаки на Волге, тянут на себе огромный метеорит, а в свободное — развлекаются нанесением 4К-татуировок и принудительным посещением кружков по интересам.

© Плюс Студия, Место силы

Москва и вовсе становится отдельной планетой, о судьбе которой зрителям рассказывает Верховный правитель Патриков и Чистых прудов (Павел Деревянко). Избалованные доставкой и прочими атрибутами комфорта жители столицы настолько оторвались от реальности, что решили покинуть Землю. Но в космосе быстро одичали, лишившись привычных удобств. Превращение холёных москвичей в первобытные племена — пока самый остроумный ход создателей сериала. Деревянко в головном уборе из пластиковых ножей и вилок и с наушником AirPods в носу слёзно жалуется, что после отъезда из столицы курьеров москвичам пришлось самим таскать пакеты с едой, полезные ископаемые так и не удалось найти из-за многочисленных слоёв знаменитой плитки, а в качестве защиты от племени Бутово жители Патриков были вынуждены воздвигнуть забор из самокатов. Ради возвращения назад в цивилизацию бывшие жители мегаполиса готовы на всё: не смеяться над оканьем вологодцев и не относиться снисходительно к петербуржцам.

Достаётся от создателей «Кибердеревни» и современному телевидению, где правда — это не набор фактов, а нужная точка зрения на них. Ведущий Владлен Коробушкин на купленном Барагозиным телеканале Russia Tomorrow выворачивает новости в выгодном для бизнесмена свете: например, загрязнив реки на Уране, предприниматель спас людей — иначе они полезли бы в чистую воду и утонули. Кулибин и тут применяет свою смекалку, обрабатывая телевизионщиков «сывороткой правды» на основе калины. После чего Робогозин в очередной раз убеждается, что наведённые им порядки могут сыграть против него самого.

© Плюс Студия, Место силы

Дуэт отзывчивого простодушного фермера и скандального хитроумного робота по-прежнему остаётся движущей силой «Кибердеревни». В первом сезоне Робогозин отвечал за драматическую составляющую сериала: попав в корпус робота-уборщика и лишившись власти, он не перестал быть пронырливым, наглым и алчным, но временами в нём просыпались сострадание и чувство долга. Эта эволюция прослеживается и в продолжении: например, в одном из эпизодов Робогозин ощущает муки совести — собственной, а не выкрученной на полную мощность настройки. Человеческие черты проявляются даже в голограмме Галине: она страдает от неразделённой любви к Павлу, а приехав на заключение сделки в «Иваново Голограммс», с ужасом вспоминает, как её хотели полностью удалить за строптивый характер.

Продолжению «Кибердеревни» вполне можно было бы попенять за вторичность: чётко следуя заданным в первой части курсом, оно пока не демонстрирует никаких озарений, тех самых вау-эффектов, сделавших сериал одним из самых заметных проектов начала 2020-х. В то же время написано и снято оно с таким понятным юмором и вниманием к деталям, что к нему сложно относиться строго. Это по-прежнему любимая уютная вселенная, от которой сложно оторваться, — тем более что эпизоды длятся по полчаса, и зритель просто не успевает заскучать. И если перед создателями стояла задача рассказать эту историю до конца, не уронив марку, то пока они с ней вполне справляются.

