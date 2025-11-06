В Okko стартовало продолжение комедийного сериала «Волшебный участок»

Премьерный показ первых серий проекта состоялся вечером 5 ноября в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» в Москве

6 ноября в онлайн-кинотеатре Окко стартовало продолжение комедийного фэнтезийного сериала «Волшебный участок». Первые серии проекта накануне представила творческая команда во главе с генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым, продюсером компании «Место силы» Александром Сысоевым, режиссёром Степаном Гордеевым, сценаристом и шоураннером Александром Носковым. Также в показе приняли участие исполнители главных ролей: Николай Наумов, Илья Соболев, Филипп Янковский, Ева Смирнова, Алексей Золотовицкий, Дарья Мельникова и другие.

Среди гостей премьерного показа были известные артисты, блогеры, представители шоу-бизнеса: ST и Ассоль, Стас Круглицкий, Зоя Бербер, Александра Урсуляк, Марьяна Спивак, Дэниел Барнс и другие.

Во втором сезоне костяк съёмочной группы остался без изменений. Все главные герои «Волшебного участка» тоже на месте, но уже в другом городе. Из сказочной Москвы в не менее сказочный Санкт-Петербург переехали Лёха Попов (Николай Наумов), Гном (Илья Соболев), начальник участка Михалыч (Андрей Добровольский), сотрудники: Заяц (Алексей Золотовицкий), Краснова (Мария Смольникова) и Лена (Дарья Мельникова). В Питере их встретил говорящий полицейский пёс Палыч (Антон Лапенко) и английский волшебник Мерлин (Виктор Бычков). Вместе им предстоит раскрыть тайну гибели руководителя местного ОБСП (Александра Ребенок).

Нечисти в городе на Неве обитает не меньше, чем на берегах Москвы-реки, поэтому к уже знакомым сказочным персонажам добавились Хозяйка медной горы (Анна Уколова), Данила-мастер (Кирилл Мелехов), Купидонян (Денис Пьянов), рыбак Емельянов (Дмитрий Куличков), Русалка (Валентина Мазунина), Голем, Гриб из Рязани — Серёга, Огневушка-поскакушка, Тролли, а также целая толпа местных гномов и Анна Семенович.

Главным источником бед в новом сезоне по-прежнему остаются Кощей, вселившийся в тело Василисы, и Ворон. Злодеи подозреваются в гибели всех сотрудников санкт-петербургского участка. Справятся ли с новым вызовом Лёха Попов и его команда, зрители узнают совсем скоро.

