Новый «Ведьмак»: стоит ли смотреть четвёртый сезон без Генри Кавилла

На Netflix вышел новый, четвёртый сезон сериала «Ведьмак» по мотивам серии романов Анджея Сапковского. Главной сенсацией проекта стал не сюжет, а замена главного актёра Генри Кавилла на Лиама Хемсворта. Второстепенные артисты, сыгравшие принцессу Цириллу, волшебницу Йеннифер, барда Лютика остались теми же. Новый герой будет решать старые проблемы, сражаться с чудовищами и искать своё предназначение. «Рамблер» рассказывает, что происходит с героями в этой части и стоит ли смотреть новый сезон.

Мало кто не прокомментировал уход каноничного Ведьмака Генри Кавилла из сериала. По одной из версий, ярый фанат серии книг писателя Анджея Сапковского и одноимённых компьютерных игр просто не захотел участвовать в проекте, который с каждой серией всё больше отходит от оригинала. Согласно другим слухам, это было связано исключительно с наложившимися графиками съёмок актёра в разных проектах.

Но что-то подсказывает, что именно удаление от оригинала сыграло основную роль. Кавилл стремился следовать каждой букве книг, но шоураннер Лорен Хиссрич сместила фокус истории с главного героя, имя которого носит весь проект, на женские персонажи. В частности, на юную княжну Цириллу (Фрейя Аллан) и частично — на возлюбленную Геральта, волшебницу Йеннифер из Венгерберга (Аня Чалотра).

К четвёртому сезону «Ведьмак», по своей сути, превратился во второстепенного персонажа, который просто оттеняет путь теперь уже главной героини Цириллы. Всё это ставило под сомнение успешное будущее проекта — ведь у фанатов истории про ведьмака Геральта из Ривии, охотника на монстров, который старается найти своё место в жестоком мире, было своё видение сюжета.

Лиам Хемсворт, у которого на сегодняшний день, по сути, несколько заметных проектов — франшиза «Голодные игры» и драма «Последняя песня» определённо обладает монументальной уверенностью в себе или незыблемой невозмутимостью. Заменить актёра громкой франшизы с мощной фан-базой по всему миру — рискованная затея. С самого начала очень многие поклонники были недовольны заменой Кавилла или просто выражали сомнения относительно того, справится ли австралийский актёр с перевоплощением в фэнтезийного персонажа родом из Польши.

В итоге мрачная харизма и обаяние Геральта-Кавилла на экране сменились на нейтральное созерцание окружающего ведьмака-Хемсворта. Ну а экранная химия визуально нового героя с уже знакомыми аудитории актёрами не кажется убедительной. Белый парик, словно с чужого плеча, жалкая имитация глубокого голоса Ведьмака (в исполнении Кавилла он звучал сладостной музыкой — причём как для женских, так и для мужских ушей) выглядят жалкой пародией, а то и вовсе попыткой не очень успешного косплея.

Создаётся впечатление, как будто Хемсворт сам не до конца понимает: он пытается по-своему интерпретировать знаменитого персонажа или хочет точь-в-точь повторить версию своего предшественника. Если Кавилл перед камерой буквально становился борцом с монстрами, полностью перевоплощаясь и сливаясь с Геральтом, то Хемсворт как будто окунается в компьютерную симуляцию, не сильно вдумываясь, повторяя движения героя шутера.

Стоит признать, что трансформация Хемсворта в Белого волка (как ещё называют Геральта) прошла не совсем провально — он пытается добавить сюжету драйва, но его попытки исчезают за сумбуром сцен и максимально упрощёнными диалогами. Отсюда вытекает ещё один недостаток шоу: нагромождение сюжетных линий в четвёртом сезоне не добавляет сериалу баллов. Действие развивается одновременно в нескольких локациях и больше похоже на творческий хаос, чем на чёткую повествовательную структуру. Для тех зрителей, кто не знаком с деталями вселенной Ведьмака, происходящее на экране может показаться нарезкой сцен для короткометражки: они настолько разрозненны, медлительны и многочисленны, что едва ли складываются в единый сюжет.

Прошлые части тоже критиковали, в частности за нелинейное повествование: так, в первом сезоне на экране показывали события из разных эпох, что запутывало и раздражало многих. Но четвёртый сезон бьёт рекорд: основные сюжетные линии кажутся скучными и не «цепляют». Цири обустраивается в уличной банде «Крыс», чтобы скрыться от разыскивающих её врагов и разобраться в себе. Йеннифер старается объединить разрозненных чародеек и отстоять их права. А Геральт с Лютиком перемещается между разными локациями на своей лошади Плотве, встречая разных обитателей Континента и следуя одному ему известному плану (но пока складывается впечатление, что тот весьма туманный).

Впрочем, что-то хорошее новый сезон всё же унаследовал от предыдущих трёх. Например, постановка боёв всё так же остаётся на уровне. Несмотря на внушительное количество спецэффектов (что абсолютно оправданно для проекта, снятого в том числе по компьютерной игре), столкновение с рыцарями, разбойниками, волшебниками и другими фантастическими существами всё так же завораживает. Относительно убедительно создателям удалось сохранить атмосферу европейского Средневековья в кадре: костюмы, украшения, обстановка замков и таверн довольно неплохо справляются со своей миссией погружения аудитории в эпоху прошлого.

Но, учитывая, что основное действующее лицо чаще всего вызывает у зрителей скорее раздражение, чем интерес, едва ли плюсы смогут перевесить минусы проекта. Пожалуй, сериал может понравиться тем, кто увлекается историческим фехтованием, скучает по антуражу Тёмных веков или готов фоном полюбоваться на фантастические пейзажи выдуманного Континента.

Пятый сезон проекта станет финальным, и, возможно, шоураннеры придумают какие-то исключительные сюжетные ходы (тем более что сериал уже далеко ушёл от книг), чтобы заинтересовать аудиторию. Но с нынешним актёрским составом и предубеждением зрителей сделать это будет очень непросто. Съёмки уже завершились, и оставшимся зрителям проекта остаётся только ждать новой премьеры.

Все серии четвёртого сезона вышли на Netflix.

