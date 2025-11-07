10 ноября выйдет второй сезон научного шоу «Границы познания»

Эксклюзивный научный проект представляют Сбер и Okko при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

10 ноября на онлайн-платформе Окко состоится премьера второго сезона научного шоу «Границы познания». Проект будет состоять из восьми эпизодов. Автором и ведущим цикла выступает кандидат философских наук, вице-президент, директор Управления исследований и инноваций СберБанка Альберт Ефимов. Вместе с гостями — учёными с мировыми именами — он будет рассказывать об интересных фактах в фундаментальной и прикладной науке, давая им свою неожиданную интерпретацию.

Как отметил Альберт Ефимов, чьи слова приводятся на сайте СберБанка, создатели проекта в новом сезоне «выбрали самые актуальные темы, которые заинтересуют каждого, а также пригласили авторитетных учёных и экспертов в самых передовых областях исследований». Темы первых четырёх эпизодов, которые выйдут на стриминговом сервисе 10 ноября, — нейротехнологии, космос, океанология и генетика. А 20 ноября учёные затронут математику, робототехнику, химию и вирусологию.

Среди героев программы выступят директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА РФ Всеволод Белоусов, заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, под чьим руководством была создана первая вакцина против COVID-19 «Спутник V» Денис Логунов, руководитель Центра когнитивного моделирования МФТИ, заведующий лабораторией когнитивных динамических систем МФТИ Александр Панов и другие.

Анализировать дискуссию впервые будет нейросетевая модель Сбера GigaChat. Как отмечается на сайте СберБанка, искусственный интеллект сможет самостоятельно делать выводы и даже задавать ведущему и гостям неожиданные вопросы. Шоу будет интересно всем, кто увлекается будущим, добавил Ефимов.

