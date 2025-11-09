Оторвёмся по-питерски: чем интересен второй сезон «Волшебного участка»

В онлайн-кинотеатре Okko стартовало продолжение сериала «Волшебный участок» — хулиганского городского фэнтези, в котором сотрудники сказочного отдела полиции сражаются с нечистью. «Рамблер» посмотрел первые четыре серии, предоставленные журналистам, и рассказывает, чего ожидать от второго сезона.

По ночному Петербургу под задорный рэп летят два фургона с сотрудниками местного отдела по борьбе со сказочными преступлениями (ОБСП) во главе с начальницей Ниной (Александра Ребенок). Полицейские прибывают в заброшенное здание на некую специальную операцию, но проваливают её и погибают.

Тем временем в Москве глава столичного сказочного участка Николай Михайлович (Андрей Добровольский) отчитывается перед своей руководительницей (Роза Хайруллина), а заодно вводит в курс дела зрителей. Главный герой Лёха Попов (Николай Наумов) после столкновения с Кощеем обрёл бессмертие, но потерял племянницу Василису (Ева Смирнова) и смысл жизни. Зато Лёхина «неубиваемость» хорошо помогает в ловле чертей и прочей нечисти. Сотрудники участка Лена (Дарья Мельникова) и Заяц (Алексей Золотовицкий) начали встречаться, но пока Заяц не дослужится до капитана, Лена за него замуж не выйдет.

Валя Краснова (Мария Смольникова) идёт по стопам своей погибшей матери Бабы-яги и варит в волшебной лаборатории различные зелья. С помощью одного из них ей удаётся увеличить гнома Антона (Илья Соболев) до нормальных размеров и даже излечить от привычки материться: отныне гном заменяет нецензурную брань на цензурные, хоть и нелепые слова с той же буквы.

Антон до умопомрачения влюблён в Валюшу, но она по-прежнему помешана на карьере. Николай Михайлович берёт его в отдел и назначает гному в напарники Егора (Алексей Кирсанов) — тот, впрочем, всё ещё пребывает в обличье жабы, и Антону нужно расколдовать его.

Сам Михалыч грезит о пенсии, но высшее руководство отправляет его вместе со всем отделом в Петербург — расследовать убийство местных ОБСП-шников. К которому, как выясняется, причастен предатель — майор Воронов (Филипп Янковский). Его повелитель Кощей, переселившись в тело Василисы, утратил бессмертие. Теперь Воронову нужно добыть артефакты, способные снова сделать злодея неуязвимым.

Вышедший два года назад первый сезон «Волшебного участка» был снят режиссёром Степаном Гордеевым (сериал «Перевал Дятлова»), получил преимущественно положительные отзывы критиков и стал, по данным Okko, самым популярным сериалом онлайн-кинотеатра в 2023 году. В продолжении Гордеев вернулся в режиссёрское кресло, исполнители основных ролей также остались на своих местах. В том числе и Филипп Янковский, чей персонаж в финале предыдущей части помолодел: скинувшего несколько десятков лет Воронова сыграл Никита Кологривый.

Обратное превращение «перспективного скромного молодого актёра Никиты» в мужчину средних лет создатели сериала обыграли довольно остроумно. «Ты что устроил? Зачем начал рот направо-налево раскрывать? Зачем людей кусал?» — сердито спрашивает Воронова Кощей. На эпизодические роли по-прежнему привлекают звёзд российского кино: например, в одной из серий появляется Анна Уколова в образе Хозяйки Медной горы, в другой — Константин Крюков в роли поэта Александра Пушкина.

Действие сериала перенесли в Петербург, а к персонажам славянской мифологии добавились заморские сказочные существа. Иностранцы прибыли в Северную столицу ещё во времена Великого посольства и спокойно обитают на территории нашей страны на основе пакта Пушкина — Андерсена. Так что наряду с Кощеем и «бажовской братвой» сотрудникам волшебного участка приходится разбираться с троллями и довольно зловещим летающим Карлом, который питается детской радостью. К команде москвичей присоединяется говорящий пёс Палыч (Антон Лапенко), немедленно вступающий в конфликт с гномом.

Смена места действия и появление новых героев пошли «Волшебному участку» на пользу. Во-первых, это позволило освежить сюжет — продолжение не выглядит унылым хождением по кругу. Во-вторых, Петербург с его обшарпанными дворами, имперской архитектурой и невскими просторами отлично соответствует мистической составляющей сериала. Ещё одно нововведение — более богатый визуал: в некоторых эпизодах появляются анимированные вставки. Неизменным в «Волшебном участке» остался юмор с лёгкой примесью безумия: например, в одной серии на сотрудников ОБСП нападает гигантский говорящий гриб, а в другой они попадают под «проклятие Пушкина» и начинают говорить в рифму.

Главная слабость продолжения «Волшебного участка» заключается в том, за что сериал хвалили многие критики — мат. Отсутствие нецензурной лексики позволило бы проекту привлечь и юную аудиторию. В новом сезоне по-прежнему присутствуют остроты на пикантные темы: если убрать их, сериал бы от этого никак не проиграл. В остальном «Волшебный участок» продолжает удивлять изобретательностью и захватывающими сюжетными поворотами, и у него есть все шансы стать одним из лучших сериалов текущего года.

