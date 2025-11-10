«Константинополь»: каким получился сериал о белых русских иммигрантах в Турции

Сериал «Константинополь» режиссёра Сергея Чекалова рассказывает о последствиях Гражданской войны в России в 1920-х годах, хитросплетении многочисленных историй и судеб очень разных героев. Все они соединяются в городе на Босфоре — он становится одним из действующих лиц проекта. Сериал с Александром Устюговым, Оксаной Акиньшиной, Кириллом Кяро, Вячеславом Чепурченко, Сергеем Мариным и другими не только погружает в тревожную на грани опасности и в то же время колоритную атмосферу Востока, но и пробует непредвзято показать вызовы и радости беглых эмигрантов XX века. «Рамблер» рассказывает, чем интересен проект и как сериалу удаётся совмещать, казалось бы, несоединимые жанры.

© Вайт Медиа

В центре внимания сериала «Константинополь» — уникальная историческая эпоха и не менее интересная локация. В начале 20-х годов XX-го века Константинополь был настоящим «плавильным котлом»: в нём ломались судьбы, переплетались истории, строились надежды. Османская империя пала после Первой мировой войны, город был оккупирован союзными странами (Великобританией, Францией и Италией), его населяли множество иностранцев. Только русских в это время в городе было около 200 тысяч человек. Бывшая столица великой империи объединяла Восток и Запад, но не давала иностранцам питать иллюзий.

© Вайт Медиа

Проект стартует с очередной «волны» эмиграции, когда в город прибывает главный герой Сергей Нератов, роль которого исполнил Александр Устюгов. На родине он был уважаемым офицером, но в ходе военных действий потерял всю свою семью — жену с детьми — социальный статус и звание. Вместе с ним на корабле в Константинополь приезжают несколько любопытных личностей, которые впоследствии окажут влияние на его судьбу и историю в целом. Бывшие аристократы, не нашедшие места в новой России, высококвалифицированные специалисты, разочаровавшиеся белые, аферисты и преступники — и это только часть контингента, который бурным потоком приезжал в Константинополь. Одни оставались здесь, а для других он становился перевалочным пунктом.

Сериал ярко и без прикрас проговаривает прописную истину: эмиграция сильно отличается от туризма, а к чужакам в любой стране относятся с недоверием. Нератову придётся на себе во всех отношениях это испытать: унижение пограничной службы, холодное отношение бюрократов, отсутствие собственного жилья, средств и цели.

© Вайт Медиа

При этом прошлое тоже не спешит отпускать бывшего офицера царской армии: мало того что на улице Константинополя повсюду слышна русская речь, разношёрстные компании не дают спокойно разобраться в себе, так вдобавок к этому Нератову придётся встретиться с людьми, о существовании которых он хотел бы забыть.

Одним из таких становится беспринципный и ушлый Антон Ремнёв в исполнении Вячеслава Чепурченко. Ремнёв, дезертир белой армии (к изгнанию которого приложил свою руку Нератов), уже успел обжиться в городе и чувствует себя более чем вольготно. Он теперь называет себя на европейский манер Антонио Наварро, проводит время в увеселительных заведениях и цинично выискивает выгоду в разного рода делах. Но, как почти все герои, Антонио не так прост, как может показаться: у него есть свои скрытые мотивы и принципы, это не обычный балагур, а персонаж с характером.

© Вайт Медиа

Сериал любопытен тем, что в нём нет практически ни одного абсолютно положительного героя. У каждого — свои страхи, опасения и тёмные стороны. Только единицы пытаются бороться с ними, но большинство поддается искушению и буквально падает на самое дно общества. Так происходит и с героиней Оксаны Акиньшины: её персонаж, бывшая баронесса Екатерина Дикова, которая после гибели мужа оказывается без средств к существованию и не способна зарабатывать деньги законными методами. Чтобы прокормить своего сына, она становится дамой лёгкого поведения и попадает в зависимость от турецкого сутенёра.

Дополняют картину талантливый доктор Бородаевский (Кирилл Кяро), которого в штыки встречают местные «коллеги», предприниматель Пётр Саблин (Сергей Марин) с сестрой Серафимой (Ксения Трейстер) — сомнительный делец и барышня, которая презирает занятие брата, несмотря на то что тот её содержит.

© Вайт Медиа

На одной улице города дамы в шикарных нарядах и джентльмены в костюмах танцуют под звуки джаза, а по соседству беженцы в бараках пытаются раздобыть еду на обед. Авторы проекта (среди сценаристов — автор «Дуэлянта» Алексей Мизгирёв) не стесняются в нагнетании красок. Они показывают город как скопление жестоких, алчных людей, для которых важна только собственная выгода. Российские беженцы, показанные как не приспособленные к ужасам и лишениям, при столкновении с трудностями раскрываются многоцветной палитрой. Слабые оказываются в самом низу общества, а сильные ищут любые лазейки, чтобы выбиться в люди в совершенно новом и зачастую непонятном для них мире.

Но, в отличие от быстро меняющихся и драматически развивающихся событий в России, от которых толпы беженцев устремились в другие страны, сериал с самого начала берёт относительно плавный ход. Зритель знакомиться с многочисленными героями постепенно, шаг за шагом, оттого повествование порой местами кажется излишне замедленным, а жестокие и коварные дела местных, показанные без контекста, поначалу выглядят нелогично.

© Вайт Медиа

Проект правильнее назвать исторической фантазией или очень вольной реконструкцией. Несмотря на большое количество аутентичных или околоаутентичных вещей в кадре, авторы сериала вольно излагают события прошлого, делая ставку на зрелищность. Это у них получается отменно: своеобразная чехарда локаций, свирепые нравы и многослойные характеры показаны тут во всей красе.

Любителям турецких сериалов «Константинополь» придётся по вкусу. Особенно интересно сравнивать колоритную панораму Стамбула в свободной интерпретации с современной. Правда, она выполнена в основном с помощью компьютерной графики, поскольку нынешний облик города мало напоминает о Константинополе, каким он был больше века назад. Роль старого города «исполнил» азербайджанский Баку, а Выборг и Санкт-Петербург тоже «подарили» проекту несколько видов.

Сериал доступен на «Иви» и НТВ.

Робогозин наносит ответный удар: чем хорош второй сезон «Кибердеревни»