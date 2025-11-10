Okko представил тизерные материалы нового комедийного сериала «Карта желаний»

Восьмисерийный проект режиссёра Оксаны Мафагел поднимает тему сложности построения социальных связей в современном мире.

© Okko

Окко представил тизерные материалы нового комедийного сериала «Карта желаний». Режиссёром-постановщиком и креативным продюсером проекта выступила Оксана Мафагел, авторами сценария — Оксана Мафагел, Вячеслав Шмидт, Александр Маркин и Екатерина Герм-Уварова.

Главные роли в сериале исполнили Надежда Лумпова, Дарья Руденок, Илья Лыков, Ольга Кузьмина, Денис Власенко, Андрей Пынзару, Ольга Хохлова и другие.

В центре сюжета ― тридцатилетняя девушка Олеся (Надежда Лумпова). Она уже познала этот мир и ответила на два извечных вопроса: «Кто виноват? ― все!» и «Что делать? ― мстить». Мстить своему жениху-душниле (Илья Лыков), коллегам-занудам, маме, постоянно требующей внуков, и вообще всем, кто бесит. А бесят все. По совету лучшей подруги Фаи (Дарья Руденок) Олеся подключилась к психологическому марафону «Карта желаний» и отвела душу, придумав для каждого страшную месть. И вроде бы уже отлегло… Но внезапно желания начинают исполняться. И вот лучшая подруга с идеальной фигурой набирает лишний вес, беспомощный коллега бегает по офису со степлером в мягком месте, а любимая мама на седьмом десятке ждёт ребёнка. И это только начало! Впереди самое изощрённое наказание, которое она приготовила для своего жениха. Олеся в шоке и понимает, что нужно остановить проклятую карту желаний. Но как?

Как отмечается в пресс-релизе Окко, за фантастической комедийной историей кроется глубокая мысль: зачастую проблему нужно искать в себе, а чтобы наладить отношения с окружающими, необходимо разрешить свои внутренние конфликты.

Истории дочери маньяка и грабителя с крыши: что смотреть на неделе