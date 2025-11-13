Okko запускает несколько проектов по мотивам сериала «Волшебный участок»

Поклонники проекта могут пройти тематический квест от «Клаустрафобии», приобрести конструктор от бренда Brick Labs и выиграть скатерть-самобранку с блюдами русской кухни от Самоката.

6 ноября в Okko стартовал второй сезон детективного комедийного сериала «Волшебный участок». Okko совместно с партнёрами запускает сразу несколько проектов, которые помогут воссоздать сказочную реальность в повседневной жизни.

В новом сезоне главные герои из московского Отдела по борьбе со сказочными преступлениями (ОБСП) — Лёха Попов (Николай Наумов), Гном (Илья Соболев), начальник участка Михалыч (Андрей Добровольский), Заяц (Алексей Золотовицкий), Краснова (Мария Смольникова) и Лена (Дарья Мельникова) приезжают в Санкт-Петербург. В Питере их встретил говорящий полицейский пёс Палыч (Антон Лапенко) и английский волшебник Мерлин (Виктор Бычков). Вместе им предстоит раскрыть тайну гибели руководителя местного ОБСП (Александра Ребенок) и продолжить бороться со сказочной нечистью, наводнившей культурную столицу России.

Сама же Вселенная сериала продолжает распространяться далеко за пределы Okko и уходит в оффлайн. Уже скоро у «Волшебного участка» появятся собственный квест от «Клаустрафобии», конструктор от бренда Brick Labs в сети «Мир Кубиков», и даже скатерть-самобранка с блюдами русской кухни из тематической подборки от Самоката.

Квест рассчитан на команду до шести человек и будет стартовать у главного входа ВДНХ. За 60 минут участникам предстоит напасть на след преступников, разгадать множество загадок и найти ключ к главным тайнам сериала. Узнать подробное расписание можно на сайте сети «Клаустрофобия».

В самом сериале прототипом дома, где располагается Отдел по борьбе со сказочными преступлениями, послужило здание ТАСС в Москве. Уменьшенная копия ОБСП в виде конструктора тоже слегка напоминает известное столичное сооружение, но при этом имеет ряд необычных, волшебных деталей, которых в коробке насчитывается почти полторы тысячи. Купить конструктор «Волшебный участок» можно будет в мерчшопе Okko, в сети магазинов «Мир Кубиков» в 26 городах России, а также на основных маркетплейсах.

Специальная подборка продуктов «Как получить скатерть-самобранку» включает в себя блюда русской кухни, говорится в пресс-релизе стримингового сервиса. Чего там только нет! Чудо-пирожки, холодец-молодец, хрустящие огурчики, блины-колдуны, котлеты с пюрешкой, сказочной вкусноты борщ, рыба, а ещё различные виды мяса, салаты, сыры, колбасы и другие блюда.

Заказать деликатесы можно на сайте или в приложении Самоката. А чтобы завтрак, обед или ужин получились по-настоящему сказочными, в рамках акции можно поучаствовать в розыгрыше лимитированной полутораметровой скатерти из лёгкой льняной ткани. Принять участие в акции могут пользователи Самоката, заказавшие товары из подборки на сумму от 300 рублей в Москве и Санкт-Петербурге в период с 5 ноября по 2 декабря 2025 года.

