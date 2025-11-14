«Оно»: разбираем новый сериал о клоуне Пеннивайзе из книг Стивена Кинга

На стриминге HBO Max можно посмотреть сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Это один из самых ожидаемых многосерийных хорроров года и приквел фильма «Оно» Стивена Кинга. За сериал, как и за недавнюю дилогию по книге, отвечал режиссёр Андрес Мускетти. Шоу расскажет о происхождение демонического клоуна Пеннивайза. Автор «Рамблера» посмотрел новинку и рассказывает, что стоит ожидать от проекта.

© HBO Max

1962 год, городок Дерри в штате Мэн. В апреле на расположенную поблизости с населённым пунктом авиабазу вместе с другом, капитаном Руссо (Руди Манкусо), прибывает опытный майор Лерой Хэнлон (Джован Адепо), ветеран Корейской войны. Новобранцы попадают под командование добродушного генерала Шоу (Джеймс Римар). Правда, на майора-афроамериканца косо поглядывают многие сослуживцы. Военные прознали про волшебную силу Дерри и ведут в окрестностях загадочные раскопки, надеясь добраться до древнего зла. Как уверяет генерал Шоу, цель — победить в холодной войне, не произведя ни выстрела.

В январе бесследно пропал мальчик Мэтти (Майлз Экхардт), которого регулярно избивал жестокий отец. Да и вообще исчезновение детей в Дерри вовсе не редкость. Тяжело пропажу Мэтти переживают его друзья — еврейский мальчик Тед (Миккал Карим Фидлер) и любитель комиксов Фил (Джек Моллой Лего). Свою вину в трагедии чувствует девочка с трудной судьбой Лилли (Клара Стэк), которая последней видела исчезнувшего. Мэтти с большой симпатией относился к однокласснице и вечером с фингалом под глазом после побоев отца пришёл к ровеснице домой. Что стало дальше с мальчиком, неизвестно.

© HBO Max

Лилли сама недавно потеряла отца в результате несчастного случая на консервном заводе, после чего несколько месяцев провела в психиатрической больнице Джунипер-Хилл. Девочке кажется, что она слышит голос поющего Мэтти из сливного отверстия ванны. Может быть, неизвестный держит ребёнка где-то в канализации? Вскоре в городе происходит новая трагедия, в кинотеатре.

«Оно» — роман Стивена Кинга, опубликованный в 1986 году. Книгу в формате двухчастного телефильма уже экранизировал режиссёр Томми Ли Уоллес в 1990-м. Роль главного антагониста — демонического клоуна Пеннивайза, который питается страхами и плотью детей Дерри — исполнил Тим Карри. В 2017-м вышла новая адаптация — «Оно» режиссёра Андреса Мускетти, а в 2019-м — вторая часть дилогии. Пеннивайза сыграл Билл Скарсгард. Фильм 2017 года собрал в прокате больше 700 млн долларов, картина 2019-го — почти 500 миллионов. Дилогия стала большим событием в мире хорроров, а аргентинский автор горевал, что все задумки не поместились в дилогию. Так появилась идея снять многосерийный приквел.

Все эпизоды сериала снял Андрес Мускетти. Над сценарием, помимо режиссёра, работали сестра постановщика Барбара Мускетти и Джейсон Фукс (фильмы «Чудо-женщина» и «Аргайл: Супершпион»). В интервью изданию Bloody Disgusting создатели признавались, что придумали историю на три сезона. В дилогии «Оно» события развивались в 1989 и 2016 годах — Пеннивайз просыпается каждые 27 лет, чтобы хорошенько насытиться. В первом сезоне многосерийного приквела зрители переносятся в 1962 год, во втором — в 1935-й, в третьем — в 1908-й. Но пока сериал не продлён боссами HBO Max, продолжений может и не быть.

© HBO Max

Из книги Кинга читатели знают, что танцующий клоун Пеннивайз уже много лет терроризирует Дерри. Различные трагедии в истории города, в том числе пожар в клубе и взрыв на металлургическом комбинате, напрямую связаны с чудовищем. Писатель кратко говорил, что монстр прибыл на землю из космоса. Но никаких подробностей никогда не сообщал. «Оно: Добро пожаловать в Дерри» должен рассказать предысторию Пеннивайза, но в двух первых эпизодах сериала клоуна даже не показывают. К роли чудовища вернулся Билл Скарсгард.

Кинг родился в городе Дарем, штат Мэн, и в основном живёт в Бангоре, тоже Мэн. Действие многих его произведений происходит в хорошо знакомой писателю Новой Англии. Дерри — вымышленный городок, в котором развиваются события не только «Оно», но также «Бессонницы» и «11/22/63». В других романах и рассказах Кинга проклятое местечко, которое облюбовал Пеннивайз, тоже упоминается.

Хоррор-сериал открывает пугающий эпизод с попыткой Мэтти покинуть злосчастный город. Две первые серии построены по одному и тому же принципу: зрители следят за событиями на авиабазе, а также за детишками в школе, но изредка спокойное повествование нарушают вставки с ужасными кошмарами наяву. Пеннивайз умеет находить у мальчиков и девочек слабые места, а зачем мучить школьников невероятно реалистичными видениями: из кровати или из шкафа вылезает монстр, тварь медленно и с ломаной хореографией лезет на героев и зрителей. Мускетти умеет нагонять ужас и ровно такими же средствами пугал аудиторию в дилогии «Оно».

© HBO Max

Как и в произведениях Кинга, значительное внимание в проекте уделено социальным проблемам и политичсеким конфликтам. 1962 год и без клоуна Пеннивайза — страшное время: США и СССР находятся на пороге Карибского кризиса, простые люди боятся атомной войны, а детишки на переменах обсуждают секретные эксперименты, которые проводятся на секретной авиабазе. Тревога и страх разлиты в воздухе. Возможно, Пеннивайз способен питаться и неврозами взрослых. Другая важная тема сериала — будничный расизм, с которым сталкиваются афроамериканские герои. Консервативные белые горожане после участившихся случаев исчезновения детей ищут виноватых среди людей с другим цветом кожи. Отсутствие улик никого не смущает.

«Оно: Добро пожаловать в Дерри» в первую очередь ориентирован на поклонников Кинга. Погружаться в мир сериала можно и без дополнительной подготовки, но часть спрятанных пасхалок останется незамеченной. Майор авиации Лерой Хэнлон — дедушка одного из юных героев книги «Оно». В пожилом возрасте он будет работать библиотекарем и помогать детворе разобраться в трагической истории Дерри. Дик Хэллоран (Крис Чок), который тоже служит на авиабазе, в будущем устроится поваром в отель «Оверлук» из «Сияния». Наверняка в следующих эпизодах в сериале появятся и другие персонажи из вселенной Кинга.

© HBO Max

«Оно: Добро пожаловать в Дерри» начинается неспешно и в двух первых сериях не раз обманывает зрительские ожидания, жестоко расправляясь с героями. Мускетти, что несколько разочаровывает, пользуется классическими и ничуть не удивляющими приёмами из старых ужастиков, а Пеннивайз и вовсе похож на Фредди Крюгера из «Кошмара на улице Вязов» — тоже мучает детишек кровавыми сюрреалистическими кошмарами. Пока и 1960-е показаны как набор клише об ушедшей эпохе, яркая картинка, за которой скрываются мрачные секреты и травмы целого поколения. Ни дети, ни взрослые даже не догадываются, с каким злом им предстоит столкнуться. Два эпизода лишь обозначают наброски сюжетных линий и умеренно интригуют. Фанатам Кинга «Оно: Добро пожаловать в Дерри», конечно, пропускать нельзя, но зрители, спокойно относящиеся ко вселенной Короля ужасов, могут пройти мимо этого проекта.

