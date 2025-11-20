В Москве прошла премьера нового сезона сериала “Метод” с Константином Хабенским

18 ноября прошла премьера третьего сезона детективного триллера «Метод» о следователе по особо важным делам в Следственном комитете Родионе Меглине, который известен своим неоднозначным методом розыска преступников. Главную роль в проекте исполнил Константин Хабенский.

© Предоставлено организаторами

Премьера сериала состоялась в Галерее Чкалов, где в будущем расположится культурный и технологический хаб «Яндекс-01». Продолжение сериала снял режиссёр Юрий Быков. Концептуальный показ сериала начался с перфоманса, который исполнили главные актёры — Никита Кологривый, Анна Савранская, Егор Кенжаметов и Снежана Самохина. На красной дороже соорудили отъезжающую ширму – а за ней разместили клетки с заточенными в них актёрами, которые сыграли преступников. Шоу сопровождал зловещий смех персонажа Зверя (Никита Кологривый).

© Предоставлено организаторами

Перед показом проект зрителям представили создатели и актёры сериала: режиссёр Юрий Быков, продюсер Владимир Маслов, ведущий продюсер Плюс Студии Дарья Капля, а также актёры Константин Хабенский, Никита Кологривый, Анна Савранская, Снежана Самохина, Анна Банщикова, Егор Кенжаметов, Денис Бургазлиев и Дарья Коныжева.

По словам Юрия Быкова, сериал нельзя отнести к документальному жанру, поэтому за его просмотром не нужно пытаться понять внутренний мир маньяка. Он посоветовал зрителям смотреть "Метод" как некую страшную сказку, в которой нет ничего до конца драматичного, страшного или отчаянного.

“Здесь всё сочетается в одну секунду, и вы особенно заметите это в новом сезоне, где теперь появилось ещё больше людей — поверьте, они все максимально постарались сделать всё, чтобы вам было интересно”, — сказал Юрий Быков.

© Предоставлено организаторами

Константин Хабенский, Паулина Андреева, Юрий Быков

Продюсер Владимир Маслов сказал, что съёмочная команда между собой называет проект ребутом, потому что третий сезон станет новой вехой десятилетнего проекта «Метод», который когда-то покорил сердца зрителей Первого канала.

“Надеемся, что он покорит сердца ещё большей базы поклонников”, — сказал Маслов.

Одними из первых зрителей нового сезона стали гости премьеры: Паулина Андреева, Даниил Воробьёв, Павел Табаков, Пелагея Невзорова, Михаил Тройник, Сергей Романович, Алина Насибулина, Чингиз Гараев, Давид Кочаров, Никита Тарасов, Илларион Маров, Карен Оганесян, Александра Ремизова, Марина Никишина, Хетаг Хинчагов, Егор Сесарев, Владимир Зинкевич, Даниил Хлусевич, Мария Федорова, Артем Кошман, Овик Алексанян (OWEEK), Дарья Кочнева и другие.

© Предоставлено организаторами

Премьера сериала продюсерской компании «Среда» состоялась в 2015 году, второй сезон вышел в 2020-м. Главный герой триллера — Родион Меглин (Константин Хабенский), неординарный следователь высочайшего уровня, пользующийся особым методом поиска серийных убийц. Режиссёром первого сезона выступал Юрий Быков, второй сезон снимал Александр Войтинский.

Действие в новом сезоне развивается спустя пять лет после событий второй части. Теперь Родион Меглин руководит группой маньяков. Вместе они разбирают психологию преступника и находят виновников самых жутких и кровавых серийных убийств по всей стране. Когда к группе присоединяется 19-летняя студентка Лера — её сразу принимают за свою, но так ли это на самом деле?

© Предоставлено организаторами

Главные герои:

● Родион Викторович Меглин (Константин Хабенский), майор, следователь по особо важным делам в Следственном комитете, практикующий уникальный, но неоднозначный метод розыска преступников;

● Лера Сергеева (Анна Савранская), 19-летняя студентка, напуганная собственными проявлениями неконтролируемой агрессии;

● Зверь (Никита Кологривый), нарцисс-социопат, провокатор, лишённый моральных принципов;

● Кода (Лев Зулькарнаев), одержимый зависимостями тусовщик;

● Сталкер (Эльдар Калимулин), хакер, интроверт, специалист по онлайн-сталкингу;

● Фрида (Снежана Самохина), сбежавшая из богатой семьи бунтарка, живущая искусством;

● Ангел (Анна Банщикова), медик-убийца;

● Связист (Егор Кенжаметов), жертва ПТСР с навыками профессионального убийцы;

● Бобёр (Игорь Черневич), работяга, одержимый идеями радикального перевоспитания;

● Джин (Денис Бургазлиев), мизантроп, психотерапевт-интеллектуал;

Первые четыре эпизода выйдут на Кинопоиске 20 ноября. Вторая половина серий выйдет 18 декабря.

