Мало Хабенского и Кологривый в роли секс-маньяка: чем поразит 3 сезон «Метода»

В онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и «Иви» вышел третий сезон сериала «Метод» с Константином Хабенским. На этот раз персонаж актёра, гениальный следователь Родион Меглин, отходит на второй план, а основную часть экранного времени делят между собой его новые ученики. Первые четыре серии уже доступны для просмотра, оставшиеся четыре будут выложены 18 декабря. «Рамблер» рассказывает, чем поражает новая часть культового сериала и почему его перезагрузку можно считать удавшейся.

Первая серия третьего сезона начинается со сцены охоты диких собак за оленем и философского рассуждения Меглина: зверь убивает, потому что должен, а человек — потому что может и в этом его величайший грех. Судя по этой сцене, жертвой должна стать совершающая вечернюю пробежку девушка: на набережной провинциального города за ней увязывается парень с криками «Давай познакомимся!». Но зрителя быстро обманывают в его ожиданиях — в тёмном переулке ножом по горлу и не только получает именно молодой человек.

Утром в городок прибывает колоритная парочка: кривляющийся и кажущийся полоумным Зверь (Никита Кологривый в красных кедах и цветастой рубашке) и смурной подкачанный Связист (Егор Кенжаметов в рыжих усах и бороде). Предварительно покуролесив в местном стрип-клубе, где Зверь кусает танцовщицу за филейные места, а Связист, напротив, отмахивается от назойливых сотрудниц, дуэт отправляется на место преступления.

Оказывается, что это «усиление из Петербурга», которое дали в помощь местному следствию. Парочка начинает строить предположения: найденный парень не первая жертва такого рода, всем убитым отрезали гениталии, поэтому убийцей может быть женщина, которая пережила психологическую травму.

Под подозрение попадает дочь местного следователя Лера (Анна Савранская). Она совершает вечерами пробежки, страдает от отца-абьюзера, а в свободное от учёбы на математическом факультете время посещает спортзал, где дерётся тупыми предметами. В итоге Лера действительно проявит себя совсем не той, кем казалась, и стараниями Зверя и Связиста окажется в штаб-квартире Родиона Меглина. У которого теперь вместо одной талантливой помощницы, возлюбленной Есении (Паулина Андреева), — команда маньяков-убийц: следователь решил дать им шанс исправиться, и они помогают ему расследовать дела.

Первый сезон «Метода» вышел в 2015 году и получил преимущественно положительные отзывы критиков. Проект о мрачном сыщике с загадочным прошлым, скверным характером и невероятным чутьём на маньяков сравнивали с лучшими западными образцами жанра — «Декстером» и «Настоящим детективом». Режиссёром первого сезона был Юрий Быков («Майор», «Дурак»), а в числе сценаристов значился Олег Маловичко («Мажор»). Ещё в финале первой части создатели, казалось бы, поставили в этой истории точку: страдавший от болезни гениальный следователь ушёл из жизни при помощи влюблённой в него Есении.

В 2020 году «Метод» продлили на второй сезон: Меглин чудесным образом остался жив, но повредился рассудком и уже сам выступал помощником Есении. Режиссёрское кресло тогда занял Александр Войтинский («Чёрная молния», «Ёлки»). Продолжение было воспринято критиками более прохладно: его ругали за меньшую динамичность, растянутый сюжет — расследование одного дела занимало две серии, а не одну, а часть критиков сочла игру Паулины Андреевой невыразительной.

За режиссуру третьего сезона снова взялся Юрий Быков, а сценаристом стал Александр Матвеев, ранее работавший над сериалами «Замёрзшие» и «Проект “Анна Николаевна”». Создатели перезагрузили проект, набрав в команду Меглина колоритных маньяков и убийц в исполнении перспективной «молодой шпаны».

Никита Кологривый, без чьего участия сейчас редко обходится какой-либо фильм или сериал, играет одержимого сексом и насилием психопата. Звезда «Лихих» Кенжаметов — бывшего спецназовца: во время операции на Ближнем Востоке Связист сошёл с ума, перебил своих сослуживцев и до сих пор временами испытывает припадки и душит всех, кто подвернётся под руку.

Блеснувший в «Слове пацана» Лев Зулькарнаев здесь носит чёрные одеяния и круглые солнцезащитные очки и увлекается японским искусством связывания — шибари. Запомнившийся зрителям по «Химере» и «Аутсорсу» Эльдар Калимулин предстаёт в образе невротического хакера Сталкера: он неряшлив, грызёт ногти и занимается киберпреследованием своих жертв.

В первых четырёх сериях основную часть экранного времени оттягивает на себя этот квартет, а также новенькая Лера, у которой полно своих демонов. Остальная часть команды, например художница Фрида (Снежана Самохина), которая преображала тела натурщиков с помощью колюще-режущих предметов, и убивавшая неизлечимо больных «из милосердия» нейрохирург Ангел (Анна Банщикова), пока пребывает на вторых позициях. Сам Меглин только направляет расследования своих проблемных коллег, обращаясь к ним «братья и сестры» и озвучивая в каждой серии новый философский посыл.

Сериал изменился и визуально: картинка стала более яркой и насыщенной по сравнению с двумя предыдущими сезонами. При этом создатели вернулись к канонической структуре первого сезона: одна серия — одно расследование, благодаря чему третий «Метод» смотрится динамичнее предыдущей части. Романтическую линию Меглина и Есении сменил любовный многоугольник между Лерой и симпатизирующими ей Сталкером, Связистом и Зверем, что добавляет сюжету интриги. Равно как и тайна исчезновения возлюбленной Меглина: ключи к разгадке рассыпаны в первых четырёх эпизодах, но пока не собираются в единую картину.

В то же время местами третий «Метод» смотрится довольно нелепо. В стремлении изобразить безбашенного психопата Никита Кологривый порой переигрывает, сцена поминок команды маньяков по одному из героев смотрится как неудавшийся экспромт театра абсурда, от сцен с расчленёнкой к горлу подкатывает тошнота. В каждой серии создатели пытаются раскрыть мотивы, по которым тот или иной участник команды Меглина встал на путь насилия. Но из их попыток пока так и не проясняется, почему одни мальчики и девочки, у которых были жестокие родители, во взрослом возрасте более-менее научились держать себя в руках, а другие дошли до ножа и топора.

Но если создатели ставили перед собой задачу перезагрузить сериал, то её можно считать выполненной. Тем, кто видел две предыдущие части, будет любопытно наблюдать за новыми персонажами, а зрителю, пропустившему первый и второй сезоны, не придётся мучительно разбираться, кто есть кто, — достаточно бегло прочитать синопсис. При всех своих недостатках третий «Метод» — зрелище интригующее и затягивающее. Пусть даже иногда через тошноту у горла.

