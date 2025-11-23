«Обнальщик»: разбираем криминальную драму о финансовых махинациях школьника

В онлайн-кинотеатре Wink вышли первые эпизоды сериала режиссёра Бориса Акопова «Обнальщик» об отце и сыне, ввязавшихся в опасный бизнес на Дальнем Востоке. Автор нашумевшего «Быка», взявшего гран-при «Кинотавра» в 2019 году, пригласил на главные роли Александра Яценко, Елену Николаеву и Фёдора Кудряшова. Автор «Рамблера» рассказывает, чем удивит новый проект.

© НМГ Студия, Star Media, Wink

События «Обнальщика» разворачиваются в 2013 году. В небольшой приморский городок на Дальнем Востоке приезжает московская семья: предприниматель Михаил (Александр Яценко) с женой Ольгой (Елена Николаева) и их 16-летним сыном Лёша (Фёдор Кудряшов). В этом богом забытом месте все они надеются начать жизнь с чистого листа: отец семейства якобы планирует открыть собственное дело, его супруга мечтает вернуться к заброшенной карьере психолога, а вундеркинд Лёша хочет уехать в Китай, чтобы реализовать там свой стартап для торговли криптовалютой.

Вскоре после переезда планы героев рушатся: оказывается, Михаил задолжал крупную сумму денег бандитской группировке и потому был вынужден спешно бежать на Дальний Восток. Теперь Лёше нечем платить за стажировку в Китае, Михаил лишается пальца и находит труп бывшего напарника, а Ольга в самый неподходящий момент узнаёт, что беременна. Единственный выход, который находят герои, — использовать инновационное приложение Лёши, чтобы обналичивать миллионы для местных криминальных авторитетов.

© НМГ Студия, Star Media, Wink

Постановщик Борис Акопов уверенно чувствует себя в жанре криминальной драмы: его полнометражный дебют «Бык» рассказывал о лидере преступной группировки, а в сериале «На автомате» братья-подростки пытались разбогатеть на продаже оружия.

Несмотря на то что действие «Обнальщика» происходит в 2010-х, тревожная атмосфера Приморья напоминает о 1990-х: за последние 20 лет здесь ничего не изменилось. Роль городка с незамысловатым названием Восточный — этакого китайского квартала на краю света — исполнили Владивосток и Находка. Уже в первых сериях можно увидеть Японское море, необозримые просторы, торговые корабли и китайские лавки. Благодаря ориентальной экзотике «Обнальщик» заметно выделяется на фоне аналогичных проектов.

Сценаристы отказались от типичных для криминального жанра философствований и нравоучений, благодаря чему сериал не воспринимается как очередная драма о семейных травмах и бандитских разборках. Динамичный монтаж, лихое развитие событий и неоднозначные персонажи затягивают в подполье дальневосточного городка с головой. Даже если зритель ничего не понимает в криптовалюте, не знает слов «токен» и «блокчейн» и не хочет погружаться в мир финансовых махинаций, следить за опасными приключениями Лёши и Михаила ему всё равно будет интересно.

© НМГ Студия, Star Media, Wink

Роль гениального айтишника исполнил 17-летний дебютант Фёдор Кудряшов, которого в прессе уже называют будущей звездой отечественного кинематографа. В интервью для «Восток-Медиа» актёр рассказал, что перед съёмками прошёл финансовое онлайн-обучение: «Пришлось смотреть видеоуроки, чтобы понять, о чём вообще буду говорить. За время подготовки узнал, что такое блокчейн, биткоин, код, как это связано с NFT. Постепенно, постепенно это всё нарабатывалось и в голове как-то улеглось». Кудряшову удалось воплотить на экране очень необычный образ озлобленного подростка-манипулятора с внешностью ботаника.

В непривычном амплуа отца-афериста появляется Александр Яценко, которого чаще можно увидеть в комедийных ролях. Его герой в «Обнальщике» напоминает персонажа греческой трагедии: за одной совершённой Михаилом ошибкой следует череда страшных событий, которые затронут всю его семью и вряд ли закончатся хеппи-эндом. Елене Николаевой досталась роль здравомыслящей, но беспомощной матери семейства, на долю которой выпало немало переживаний. Кстати, Николаевой уже приходилось играть женщину, последовавшую за мужем на Дальний Восток. В сериале Юрия Быкова «Лихие» её героиня вместе с мужем переезжает в Хабаровск, также страдает из-за криминальной деятельности супруга и переживает за сына-подростка.

«Обнальщик» — уверенно стоящий на ногах жанровый проект, соблюдающий законы криминальной драмы без лишних назиданий и мелодраматизма. Живописные дальневосточные пейзажи, романтика приморского городка, тщательное воспроизведение 2010-х и нетривиальный сюжет гарантируют, что время на просмотр будет потрачено не зря. Главное, приготовьтесь, что следующий отпуск вам наверняка захочется провести на берегу Японского моря.

Мало Хабенского и Кологривый в роли секс-маньяка: чем поразит 3-й сезон «Метода»