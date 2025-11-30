«Пингвины моей мамы»: как комедия о школьнике-стендапере превратилась в драму

В онлайн-кинотеатре Kion можно посмотреть второй сезон сериала «Пингвины моей мамы». Драмеди о школьнике-стендапере, который живёт в многодетной семье. В продолжении дети заметно выросли, а проблемы стали ещё серьёзнее. Автор «Рамблера» рассказывает, почему продолжение достойно внимания, хоть и уступает первому сезону.

© Look Film

В первом сезоне зрители познакомились с девятиклассником Гошей Нестеренко (Макар Хлебников), единственным родным сыном Паши (Алексей Агранович) и Лены (Александра Урсуляк). Зато у его родителей есть ещё трое приёмных детей — Амир (Заур Гюльахмедов), Игорь (Александр Присмотров-Белов) и Соня (Ирина Бакина). Родители решили не останавливаться на достигнутом и усыновили ещё одного ребёнка — проблемного мальчика Виталика (Платон Саввин). В результате Гоша лишился своей комнаты, после чего ушёл из дома.

Школьник нашёл любопытный способ выпускать пар и делиться своими проблемами — в стендап-клубе он обрёл новых друзей и со сцены рассказывал о надоевших активничающей маме и терпеливом папе и бесконечном оре, который стоит в их квартире. За сезон Гоша успел влюбиться и разочароваться в избраннице, несколько раз напиться, поссориться со сверстниками и близкими, побриться наголо и вернуться домой. Школьник кричал о помощи и просил родителей хотя бы ненадолго оторваться от приёмных детей и вспомнить о нём.

© Look Film

В продолжении дети пары заметно выросли. Семейство Нестеренко перебралось за город. Пока строится дом, семья ютится в бане. Виталик ходит на сессии к психологу и всё реже ведёт себя агрессивно. Мама на шестом месяце беременности, папа по-прежнему пропадает на работе. Гоша вместе с девушкой Светой (Анна Осипова) снимает комнату в квартире, в которой обитает ещё парочка парней. Денег юному стендаперу стабильно не хватает, приходится подрабатывать на шиномонтаже.

Уставшая от стеснённых жилищных условий Света бросает парня. Соню зовут на фестиваль детского и подросткового анимационного кино в Турцию. Мама не хочет, чтобы дочь ехала одна, поскольку не доверяет её преподавателю (Денис Кузнецов) и видит в нём угрозу. Вместе с Соней на курорт едут Игорь и Гоша. Амир отправляется на Кавказ повидаться с биологическим отцом (Виктор Овсянников). На фестивале Соня знакомится с раскованной и умеющей веселиться Викой (Елизавета Ищенко), которая кладёт глаз на Гошу и привлекает внимание Игоря. В заснеженной Москве после тренировки по айкидо Виталик ударил ровесника кирпичом по голове. Родители пострадавшего мальчика хотят подавать в суд, а Паша с Леной, которым покой только снится, пытаются понять, что же произошло и способен ли на такое их сын.

© Look Film

Первый сезон «Пингвинов моей мамы» вышел в далёком 2021 году, во время расцвета отечественных стримингов. Дерзкий и свободный сериал говорил о подростковом бунте и сложностях совместного сосуществования большого семейства, в котором постоянно появляются новенькие. Проблемы Нестеренко казались особенно близкими после карантина, вызванного коронавирусом, который большинство населения страны было вынуждено проводить в четырёх стенах с близкими.

За четыре года с момента премьеры сериала многое изменилось. Отвечавшая за первый сезон постановщица Наталия Мещанинова сняла фильм о домашнем насилии и педофилии «Один маленький ночной секрет», который так и не вышел в прокат. Министерство культуры не выдало картине прокатное удостоверение, посчитав тему фильма опасной. А сценаристка «Пингвинов моей мамы» и документалистка Зака Абдрахманова дебютировала в игровом кино «Папа умер в субботу» как актриса.

Все эпизоды нового сезона сняла режиссёр Надежда Степанова, а сценарий постановщица написала вместе с Анастасией Борисовой. Не до конца ясно, участвовала ли в работе над вторым сезоном Мещанинова и в каком качестве. В любом случае новые авторы попытались сохранить дух первого сезона, хотя и перемен достаточно.

© Look Film

«Пингвины моей мамы» изначально делились на две сюжетные линии — ушедшего из дома стендапера, который мыкался по друзьям, и остального семейства, переживавшего кризис из-за появления в квартире Виталика. Во втором сезоне интриг ещё больше: заснеженная Москва противопоставляется жаркой Турции, а есть ещё горный Кавказ. Правда, в новых эпизодах стендап как форма психотерапии отошёл на второй план. Юмора в проекте стало меньше, а шуткам не хватает остроты. Следить за полюбившимися героями всё ещё интересно, но весёлого в их жизни по минимуму. Дети Паши и Лены выросли и учатся самостоятельности. А сами родители пытаются разобраться с ментальными проблемами Виталика.

Второй сезон «Пингвинов моей мамы» превратился в драму, подростковую и семейную, комедию здесь углядеть сложно. Четыре года назад сериал смотрелся свежо и даже нагло, как и Гоша с его выступлениями. Сегодня яркость чуть потухла, но это всё равно важное высказывание о диалоге поколений. К тому же в сериале есть разные ракурсы — легко можно поставить себя как на место многодетных родителей, так и жаждущих свободы и приключений их отпрысков. Главное, всегда пытаться прийти к общему знаменателю, ведь ближе у героев всё равно никого нет.

Мало Хабенского и Кологривый в роли секс-маньяка: чем поразит 3-й сезон «Метода»