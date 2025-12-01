Апокалипсис, дельфины и антиутопия: подборка премьер, которые нельзя пропустить

Романтические комедии, фантастические детективные сериалы, триллеры, мелодрамы, боевики и фильмы ужасов — еженедельно в онлайн-кинотеатре Okko выходит яркая подборка контента на любой вкус. Среди премьер этой недели — антиутопия «Альтер», драмеди «Почка», мультфильм про братьев-медведей «Назад в будущее» и документальный фильм «Он дельфин». Все новинки доступны по подписке СберПрайм. «Рамблер» рассказывает, что смотреть c 1 по 5 декабря.

1–3 декабря: «Постучись в мою дверь в Москве», 2-й сезон, новые серии

Второй сезон романтического сериала по мотивам турецкого ромкома «Постучись в мою дверь» набирает обороты. Сергей Градский продолжает пытаться вернуть бывшую девушку Сашу. На его пути встают разные препятствия, а новая секретарша только усугубляет ситуацию.

Лёгкий сериал отлично подойдёт, чтобы расслабиться после тяжёлого рабочего дня вместе со второй половинкой. Поклонники первого сезона будут рады снова увидеть любимых героев и новые лица.

1 декабря: «Одни из нас», премьера

Американский фильм ужасов рассказывает об эпидемии неизвестной болезни, переносчиками которой являются дети. Полиция выслеживает их и убивает. Группа подростков решает спрятаться от преследования в доме одинокой женщины и попадает в ловушку. Теперь ребят ждут страшные муки.

Хоррор оценят любители фильмов-катастроф и сюжетов про изощрённых маньяков. Острые ощущения гарантированы.

2 декабря: «Почка», 1–4 серии

Комедийная драма Марии Шульгиной с Любовью Аксёновой в главной роли. В центре сюжета — пожарный инспектор Наталья Кустова, которая ежедневно берёт крупные взятки у предпринимателей, чьи объекты якобы проверяет. Однажды у неё отказывают почки, помочь может только пересадка органа близкого родственника. Но родные ненавидят девушку и даже под страхом смерти не хотят отдавать ей свои почки.

Весёлое драмеди на не слишком весёлую тему поднимет настроение любителям чёрного юмора. А некоторых заставит задуматься о том, что с родственниками всё-таки стоит дружить.

2 декабря: «Он дельфин», премьера

Документальный проект о дельфинах. Волонтёр Сергей Захаров восемь лет живёт в Крыму и пытается наладить контакт с одними из самых умных млекопитающих на планете. Он наблюдает за повадками дельфинов, плавает с ними, общается, защищает от врагов. В фильме Захаров делится невероятными подробностями дружбы животных и человека.

Фильм надо смотреть всей семьёй. Особенно его оценят любители документалок о животных и природных красотах нашей страны. А также те, кто мечтает стать волонтёром.

2 декабря: «Альтер», премьера

Фантастический фильм об антиутопическом обществе. После катастрофы люди разделены на две касты: «генетики», которые смогли усовершенствовать свой организм, и загнанные в гетто бедняки, на которых модификации не действуют. Учёный на инвалидной коляске Леон (Том Фелтон) вместе с девочкой-подростком бросает вызов высшей касте.

Картина отлично подойдёт поклонникам жанра антиутопий и проектов об альтернативном обществе. Она заставит задуматься о будущем, которое, возможно, уже не за горами.

2 декабря: «Всеведущий читатель», премьера

В центре сюжета — обычный молодой человек Ким Док-ча. Единственное, что наполняет его жизнь смыслом, — веб-роман о конце света, который он читает не отрываясь долгое время. Но когда книга подходит к концу, изложенные в ней события начинают происходить на самом деле. И только Док-ча знает, как остановить апокалипсис.

Южнокорейский фантастический боевик интересен тем, кто устал от однообразных фильмов про апокалипсис и ищет оригинальный сюжет любимого жанра.

4 декабря: «Волшебный участок», 2-й сезон, 5-я серия

Сотрудник московского отдела по борьбе со сказочными преступлениями Лёха и его коллеги продолжают «наводить шороху» в Санкт-Петербурге. При расследовании загадочного убийства всех сотрудников местного отдела герои выходят на след преступной группировки, состоящей из сказочных существ. Борьба предстоит нешуточная.

В сериале много шуток и нетривиальных ситуаций, которые заставят от души посмеяться. Также зрителям будет интересно наблюдать за знакомыми с детства персонажами в новых амплуа.

4 декабря: «Попутчики», премьера

Российская криминальная комедия с Александрой Бортич, Виталием Хаевым и Яном Цапником в главных ролях. Молодой программист Кирилл мечтает презентовать проект влиятельному бизнесмену Олегу Потапову. Последний из-за травмы головы считает, что находится в 90-х и его бизнес хотят отжать бандиты. В итоге Кирилл вместе с подругой вынуждены подыгрывать Потапову.

Комедия подойдёт любителям российских фильмов с динамичным сюжетом. А также тем, кто хочет вспомнить эпоху 90-х.

5 декабря: «Чёрное облако», 2-й сезон, 2-я серия

Прошло полгода после событий первого сезона. Следователь Оксана начинает снова испытывать приступы неконтролируемого гнева, от которых мистическим образом погибли близкие ей люди. Женщина боится, что её «болезнь» может передаться дочери. Теперь Оксане предстоит сделать сложный выбор.

Фантастический триллер с Марьяной Спивак, Марией Мацель и Филиппом Янковским интересен любителям запутанных драматических историй с элементами мистики.

5 декабря: «Побег из будущего», премьера

Герои полнометражных мультфильмов из серии «Мишки-братишки» — Братья-медведи Бриар и Брамбр — попадают на сто лет вперёд. Будущее пугает их: повсюду смертоносные растения и опасные животные. Героям нужно найти источник катастрофы, которая привела к таким последствиям, сразиться со злодеем Тристаном и спасти планету.

Мультфильм стоит посмотреть на выходных всей семьёй. Забавные медведи не дадут скучать никому, а те, кто уже наблюдал за их приключениями раньше, будут рады новой встрече.

«Постучись в мою дверь в Москве» (16+), «Почка» (18+), «Один из нас» (18+), «Он дельфин» (12+), «Альтер» (12+), «Всеведущий читатель» (18+), «Побег из будущего» (6+), «Попутчики» (16+), «Волшебный участок» (18+), «Чёрное облако» (18+).