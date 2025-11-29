Какими получились первые эпизоды финального сезона «Очень странных дел»

Спустя три года на стриминге Netflix вышел новый сезона сериала «Очень странные дела». В пятой финальной части главным героям предстоит решающая схватка с могущественным злодеем Векной. Автор «Рамблера» вспоминает события предыдущих серий и делится впечатлениями от нового сезона.

© Netflix

Первый сезон

Действие в сериале разворачивается в 80-х годах в Америке. В городке Хокинс пропал одиннадцатилетний школьник Уилл (Ноа Шнапп). Мама мальчика (Вайнона Райдер) обращается за помощью к приятелю — шерифу Джиму Хопперу (Дэвид Харбор). В это время друзья Уилла Майк (Финн Вулфхард), Дастин (Гейтен Матараццо) и Лукас (Калеб Маклафлин) встречают в лесу на лысо подстриженную девочку по имени Одиннадцать (Милли Бобби Браун).

Вскоре выясняется, что в лаборатории Хоукинса учёные проводили опасные эксперименты над детьми с телепатическими и телекинетическими способностями. Одиннадцатая силой мысли может перемещать предметы и залезать другим людям в голову. В ходе экспериментов учёные открыли портал в мрачный параллельный мир, который называется Изнанкой.

Там обитают монстры демогоргоны, лицо которых внеше напоминающие клыкастый цветок. С помощью портала демогоргоны проникли в Хокинс и забрали не только Уилла, но и еще двух человек, среди которых есть и подруга сестры Майка Нэнси. Взрослые и дети пытаются проникнуть в Изнанку, чтобы спасти Уилла.

© Netflix

Второй сезон

На дворе 1984 год. В Хокинсе празднуют Хэллоуин. Уилл вернулся домой, но периодически его мучают воспоминание об Изнанке. В школе появляется новенькая рыжеволосая девочка Макс (Сэди Синк), с которой вскоре начинает встречаться Лукас. Под отцовскую опеку одиннадцатую взял Хоппера, теперь они живут в хижине в лесу. Шериф побаивается, что за девочкой придут учёные.

В Уилла вселяется новое чудовище из Изнанки — Истязатель разума, или Теневой монстр. Портал между мирами всё ещё открыт. Общими усилиями Уилла удаётся освободить от Истязателя. Хоппер и Одиннадцатая закрывают путь в Изнанку в подвале лаборатории Хоукинса.

Третий сезон

В городе начинается новая серия похищений. Теперь исчезнувшие возвращаются, но их словно бы подменили. Макс заметила, что её старший брат Билли (Дэйкер Монтгомери) ведёт себя очень странно. Истязатель разума вернулся в Хоукинс и стал ещё сильнее. Чудовище ворует тела горожан и делает двойников, которые приводят злодею новых жертв.

В возвращении монстра виноват Советский Союз, который решил открыть портал в Изнанку в торговом центре Хокинса, чтобы провести собственные научные эксперименты. Оказывается, что бреши между мирами есть в разных уголках планеты, и в СССР тоже. С помощью монстров Изнанки Советская власть надеется повлиять на ход событий в Холодной войне.

Джойс, Хоппер и Мюррей переодеваются в советских солдат, пробираются в научную станцию и взрывают бурильную установку, с помощью которой противник пытался открыть портал. Судьба шерифа остаётся неизвестна — он был в опасной близости от устройства и мог погибнуть. В это же время в торговом центре дети, в основном благодаря талантам Одиннадцатой, побеждают Истязателя разума. На глазах у Макс погибает её брат Билли. Джойс продаёт дом и увозит Джонатана, Уилла и ставшую сиротой Одиннадцатую в Калифорнию.

© Netflix

Четвертый сезон

Действие разворачивается уже в 1986 году. Одиннадцатая становится жертвой буллинга в новой школе. Макс тяжело переживает смерть брата, Лукас превращается в звезду школьной баскетбольной команды, Майк и Дастин записываются в кружок любителей «Подземелий и драконов», которым руководит рокер и вечный второгодник Эдди (Джозеф Куинн). Джойс узнает, что Хоппер выжил и находится в тюрьме на Камчатке. Она летит в СССР, чтобы вызволить его.

В это время в Хоукинсе случается череда загадочных смертей школьников. Поскольку первая девочка погибла в доме у Эдди, все подозревают рокера. Но в итоге Эди сам становится жертвой. Школьников убивает монстр Венка из Изнанки.

За Одиннадцатой приезжают доктора, которые работали в лаборатории Хоукинса. Ученые помогают восстановить ей способности, которые были утрачены в схватке с Истязателем. Девочка, начинает вспоминать своё прошлое. Оказывается, она была знакома с Венкой, когда тот еще был человеком по имени Генри (Джейми Кэмпбелл Бауэр) и работал в лаборатории. Он убил всех испытуемых-детей, но одиннадцатая смогла победить его и отправила в Изнанку, где он и превратился в монстра.

© Netflix

В Хоукинсе друзья Уилла понимают, что в серии убийств виноват Генри. Убийца начинает преследовать Макс и мучает её видениями. Он специально выбирает психологически травмированных подростков. В Хоукинс возвращается Одиннадцатая и побеждает Векну в Изнанке, но чудовищу уже удалось завладеть разумом Макс, а ещё город сотрясает страшное землетрясение. Макс чудом выживает, но оказывается в состоянии комы. Векна повержен, но не убит. Именно Векна управлял всеми монстрами из Изнанки, и злодей не успокоится. Все герои понимают, что впереди их ждёт решающая схватка.

Пятый сезон

После всех событий в Хоукинс приезжают военные. Солдаты смогли залатать дыры в земле и вернуть населённому пункту прежний облик. В пятом сезоне город окружён колючей проволокой и находится на карантине. Военные проникли в Изнанку и обустроили там лабораторию. Руководит всей операцией в Хоукинсе генерал Кей (Линда Хэмильтон). Она хочет отыскать Одиннадцатую, поскольку понимает, что у девочки сверхспособности. Похоже, о существовании Векны военные не подозревают.

Одиннадцатая каждый день тренируется и проходит полосу препятствий. Она решительно настроена дать бой Векне. Её друзья регулярно устраивают вылазки в Изнанку в надежде отыскать Векну. Лукас навещает Макс в больнице. Девочка так и не пришла в себя. Дастин тяжело переживает смерть Эдди и каждую неделю навещает могилу друга. В городе Эдди по-прежнему считают убийцей и сатанистом.

© Netflix

Местные жители и не подозревают о существовании изнанки. Но родителям Майка и Нэнси — Карен (Кара Буоно) и Теду (Джо Крест) — приходится столкнуться с неприятной правдой, когда к ним в дом вломился демогоргон. Хозяева жилища получили ранения и попали в больницу, а младшую сестру Майка и Нэнси Холли (Тинсли Прайс) чудовище утащило в Изнанку. Теперь героям нужно отыскать Векну и спасать жизнь девочки.

Чем интересен проект

Первый сезон «Очень странных дел» вышел в 2016 году и стал одним из главных хитов Netflix. С каждым новым сезоном интерес к проекту, который ловко сочетает фантастику, подростковую драму и экшен, только растёт. Взрослые наслаждаются многочисленными отсылками к 1980-м: от музыкальных хитов Кейт Буш и Кори Харта до фильмов Роберта Земекиса, Джона Карпентера и Стивена Спилберга, а также зрелищными схватками с чудовищами. Дети вместе с главными героями разгадывают тайны провинциального городка и следят за взрослением любимых персонажей, которые переживают первую любовь, разочарования и предательства, а также сохраняют дружбу во время тяжелейших испытаний. Аудитория любого возраста наслаждается захватывающим сюжетом.

© Netflix

Netflix не спешит радовать зрителей быстрым завершением проекта и растягивает удовольствие. Первые четыре эпизода финального сезона вышли на День благодарения, ещё три серии появятся на стриминге в католическое Рождество, а завершится шоу на Новый год. «Очень странные дела» создали братья Мэтт и Росс Дафферы, которые также выступили режиссёрами доброй половины эпизодов сериала. Над пятым сезоном продолжил работать постановщик Шон Леви, верный соратник Дафферов, который снимал отдельные серии и в предыдущих сезонах. Два эпизода финальной главы сделал Фрэнк Дарабонт, легендарный мастер экранизаций Стивена Кинга. Дарабонт снимал «Зелёную милю», «Побег из Шоушенка» и «Мглу». Режиссёр уже вышел на пенсию, но ради «Очень странных дел» вернулся в профессию.

Четыре эпизода пятого сезона — увлекательная экспозиция. По схожей схеме были устроены и предыдущие главы «Очень странных дел». Часто персонажи действовали разрозненно или даже были разделены сотнями километров, а в финале объединяли усилия в схватке с общим врагом. Сейчас все персонажи заперты в Хоукинсе. В первых сериях авторы радуют нечастыми экшен-сценами, а параллельно развивают несколько интригующих сюжетных линий.

© Netflix

Теперь Одиннадцатой и её друзьям противостоит не только Векна и его армия, но и военные, которые преследуют свои цели и не думают о последствиях. Ключевое событие первой половины сезона — исчезновение Холли, которое напоминает пропажу Уилла в самом начале сериала. Только теперь зрители точно знают, кто стоит за происшествием и где искать девочку. Все дороги ведут в Изнанку. Векна копит силы и готовится к схватке.

За четыре года, с 1983-го по 1987-й, персонажи прошли гигантский путь. От наивных школьников не осталось и следа, теперь это слаженный отряд, которая трудится ради общей цели. В то же время каждый герой — слишком рано повзрослевший травмированный человек.

Следующие эпизоды точно порадуют эпичными поединками с Векной, столкновения не избежать. Но уже можно уверенно сказать, что новый сезон выглядит дорого, а компьютерная графика всё ещё не разочаровывает. Может быть, авторы расскажут о происхождении способностей Векны и закроют оставшиеся сюжетные пробелы.

Наверное, часть зрителей может несколько расстроиться, поскольку в пятом сезоне детективная составляющая уступает зрелищности. Первые серии — крутой фантастический боевик. Все авторы длительных сериалов в финальных сезонах повышают ставки, чтобы прийти к большому финалу. «Очень странные дела» не стали исключением, форма давит содержание, а баланс между милой спокойной жизнью и схватками с монстрами нарушен. Дальше только ещё больше крови, смертей и слёз.

«Обнальщик»: разбираем криминальную драму о финансовых махинациях школьника