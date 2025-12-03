«Никто этого не хочет»: романтическая история о запретной любви девушки-подкастера и раввина

На стриминговом сервисе Netflix можно посмотреть второй сезон сериала «Никто этого не хочет». Проект рассказывает историю о прогрессивной ведущей подкаста о сексе и консервативном раввине, которые пытаются построить отношения вопреки ожиданиям общества. В новых эпизодах точкой преткновения влюблённых вновь становится вера — отказ от устоявшихся иудейских традиций накладывает на раввина репутационные риски. Автор «Рамблера» рассказывает, стоит ли смотреть продолжение популярного сериала.

© Netflix

Главная героиня проекта — ведущая подкаста о сексе и современных отношениях Джоан (Кристен Белл) — знакомится на вечеринке с ортодоксальным раввином Ноа (Адам Броди), больше похожим на прекрасного принца. Отношения развиваются стремительно, сердца наполняются любовью, и лишь семья Ноа остаётся недовольной. Проблема в том, что для матери (Това Фелдшух), отца (Пол Бен-Виктор) и даже брата раввина Саши (Тимоти Саймонс) его новая девушка — не более чем «шикса», не еврейка, которая может стать настоящим пятном для репутации высоконравственного семейства. Лишь чудом Ноа и Джоан удаётся отстоять своё право на взаимную любовь.

© Netflix

В новом сезоне становится понятно, что жить долго и счастливо у них точно не получится. Из-за романа с женщиной нееврейского происхождения Ноа отстраняют от долгожданной работы. А Джоан пытается понять, готова ли она стать иудейкой. Джоан решает закрутить интрижку с собственным психотерапевтом доктором Энди (Ариан Моайед), чтобы ни в чём не отставать от старшей сестры.

Сериал «Никто этого не хочет» от актрисы и сценаристки Эрин Фостер («Касл», «Одинокие сердца») произвёл маленькую революцию в мире стриминговых мелодрам. История о невозможной любви, построенной на стыке культур, религий и семейных традиций, открыла большое поле для дискуссий, вместе с тем подарив аудитории привычное очарование романтической комедии — жанра, который увял в нулевых, чтобы вновь стать популярным в двадцатых. Несмотря на то что сюжет «Никто этого не хочет» во многом держался на избитых клише, его герои — прогрессивная ведущая подкаста о сексе Джоан и консервативный раввин Ноа — предлагали абсолютно новый взгляд на то, как могут выглядеть и строиться романтические отношения.

© Netflix

Первый сезон «Никто этого не хочет» завершился ожидаемым компромиссом. Ноа отказывается от религиозных предубеждений ради загоревшегося чувства и делает Джоан полноценной частью своей жизни. Но уже в начале второго сезона, который авторами явно не планировался изначально, стало понятно, что проблемы героев остались вместе с ними. Ноа упорно подталкивает Джоан к смене веры — та, будучи агностиком, не хочет лишать себя выбора. Пламя конфликта разжигается тихо, сердечные потери преследуют влюблённых весь сезон. К счастью, Фостер удаётся выйти за рамки духовных противоречий — чем ближе становятся герои, тем больше странных и неожиданных проблем всплывает в их отношениях.

Жару и без того сложной ситуации добавляет младшая сестра главной героини, которая становится жертвой так называемого сахарного шоу со стороны подозрительно услужливого психотерапевта. Доктор Энди знает обо всех душевных травмах Морган, но сам при этом остаётся абсолютной загадкой как для зрителей, так и для героев шоу.

© Netflix

Второй сезон «Никто этого не хочет» во многом следует заветам первого, разбавляя привычный конфликт религии и воспитания многочисленными звёздными камео с участием Сета Рогена в качестве главы вымышленного иудейского храма и Лейтон Мистер, реальной супруги актёра Адама Броди, которая появляется в роли раздражающе успешной инфлюенсерки. В новом сезоне главные герои ожидаемо меняются местами, и теперь уже Джоан приходится идти на компромиссы ради сохранения отношений: иудейские праздники и традиции становятся полноценной частью её жизни, в которой уже нет места для острых шуток и опрометчивых решений.

Продолжение «Никто этого не хочет» стремится проследить за взрослением своих персонажей, которые постепенно набираются сил и учатся противостоять давлению. Проблема в том, что уроки жизни, предлагаемые авторами, едва ли чем-то отличаются от откровений прошлого сезона. Очевидно, у Фостер и её команды сценаристов не хватило запала, чтобы придумать главным героям новые испытания на прочность.

