Завершились съёмки сериала по мотивам книги Алексея Иванова «Вегетация»

Восьмисерийная драма рассказывает о жизни уральской глубинки в недалёком будущем.

Okko и Продюсерская компания «Среда» завершили съёмки сериала по мотивам книги Алексея Иванова «Вегетация». Режиссёром-постановщиком проекта выступил Максим Свешников, оператором-постановщиком — Илья Авербах, работавшие ранее вместе над проектами «Плейлист волонтера», «Контейнер», «257 причин, чтобы жить» и «Прометей», а также над проектом «Полураспад», который в скором времени выйдет в Okko.

Автором сценария и шоураннером стал Илья Тилькин («Тихий Дон», «Годунов», «Сердце Пармы»). Продюсеры: Иван Самохвалов, Александр Цекало («Среда»), Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев (Okko).

Роли в сериале исполнили: Алексей Серебряков, Денис Косиков, Ксения Трейстер, Алексей Розин, Владимир Гарцунов, Евгений Харитонов, Полина Маликова, Егор Корешков, Николай Дроздовский, Александра Урсуляк, Григорий Чабан, Дмитрий Чеботарёв, Серафима Красникова, Игорь Черневич, Агния Кузнецова, Александр Булатов, Юрий Быков и другие.

Действие в сюжете происходит в России, в недалёком будущем. На Урале разросся «селератный» лес, главная особенность которого – ускоренный рост. Это сырье для производства нового вида топлива, «бризола». Кроме легальной лесозаготовки, процветает и лесное браконьерство. Бригады лесорубов, которые получают путевки для работы в лесу, должны истреблять «чумоходов» – обезумевшую, потерявшую контроль старую технику, которая теперь защищает лес от людей. Но на самом деле лесные браконьеры охотятся не за чумоходами, а за «вожаками» – особыми деревьями, чья древесина высоко ценится на черном рынке. Чтобы отличить вожаков от обычных деревьев бригаде требуется «бродяга» – человек с особым чутьем.

Типалов (Алексей Серебряков) – самый известный из бригадиров. Но его бродяга уходит, это его последняя командировка. Типалову удается быстро найти нового – Харлея (Дмитрий Чеботарев). Он к тому же знает, где найти делянку, на которой растет не один, а сразу сотни вожаков. Это огромные деньги. Типалов готов выходить немедленно, но его новый бродяга пропадает. Тогда Типалов решает идти без него, тем более что у него есть план местности. За ним увязывается отчаянная племянница Маринка (Ксения Трейстер), которая тоже мечтает стать бригадиром.

Влюбленный в нее Серега Башенин (Денис Косиков) решает догнать бригаду Типалова и показать Маринке, что он тоже может быть диким лесорубом, а не только скучным сотрудником топливного комбината. Сергей уверен, что ему поможет в этом его брат-близнец Митя, который неожиданно появился на пороге и у которого обнаруживаются способности бродяги. Вот только оказывается, что Маринке больше по душе Митя, а не Серега. Хотя оба они понятия не имеют, что Митя на самом деле не совсем человек.

Как отметил Максим Свешников, чьи слова приводятся в пресс-релизе, создатели снимали фильм полностью на плёнку, чтобы погрузить зрителя в этот постапокалиптический, футуристический мир и как можно сильнее приблизить его к реальности. «Мы использовали настоящую лесозаготовительную технику, переделанную под наши задачи – это создавало атмосферу, работающую на естественную актерскую игру. И помогало получить на 80-90% финально снятый кадр. Это был очень сложный и очень интересный процесс», – добавил он.

По словам Алексея Серебрякова, сниматься на плёнку – очень ответственная задача. «При работе с плёнкой у артиста нет возможности сниматься по 10 дублей – мы заходили в кадр и старались сделать всё с первого-второго раза», – сказал он и добавил, что с большим уважением относится к творчеству Иванова и порекомендовал всем прочитать роман.

