Гуськов отправится в офис, а Боярская на таможню: главные сериалы декабря

Дарья Верещагина сыграет вундеркинда в фантастическом детективе «Гостья», а Даниил Воробьев с Марком Эйдельштейном открывают ресторан в сериале «Жар». Елизавета Боярская перевоплотится в работницу таможни, которой придётся нарушить закон, в криминальном триллере «Тоннель». Алексей Гуськов и Юлия Снигирь поборются за власть во втором сезоне драмы «Золотое дно», а комедия «Манюня: Детство Ба» расскажет о детстве бабушки главной героини из книги Наринэ Абгарян.

Постер сериала «Тоннель»

«Рамблер» отобрал самые интересные зарубежные и российские сериальные новинки, которые выходят в онлайн-кинотеатрах в декабре.

«Гостья»

Фантастическая драма с детективной составляющей под названием «Гостья» расскажет про расследование убийства и неслучайных совпадениях.

Действие проекта начинается в Калуге, где при таинственных обстоятельствах погибает астроном. Начинающий следователь Андрей, который занимается этим делом, обнаруживает что у жертвы была дочь-вундеркинд Марина. Правда, учёный скрывал её ото всех.

В процессе расследования Марина скрывается и направляется в столицу. Там она находит добрую и гостеприимную Зою, налаживает с ней контакт, не особенно распространяясь о себе. Женщина, пожалев беглянку, пускает её к себе домой. Но постепенно Зоя начинает замечать странности: оказывается, что девушку по паспорту зовут иначе, да и их встреча все меньше походит на случайность.

В проекте снялись Ирина Пегова, Дарья Верещагина, Александра Ребенок, Денис Прытков, Сергей Марин, Сергей Гилев.

Сериал доступен на Иви, Кинопоиске.

«Жар»

Нешуточные страсти, которые могут происходить на кухне, показаны в сериале «Жар» с Даниилом Воробьёвым и Марком Эйдельштейном.

Главный герой шеф-повар Марк (Даниил Воробьёв) — талантливый, популярный работник элитного московского ресторана. Его главный минус — неспособность мыслить рационально, а потому он настолько эгоцентричен, что владелец заведения увольняет «зазвездившегося» повара. Найти новое место оказывается непросто, и Марк решает открыть собственный ресторан. Он заручается поддержкой начинающего кулинара Аарона (Марк Эйдельштейн), с которым знаком буквально несколько часов.

Марк намерен отомстить остальным рестораторам, которые не оценили его талант. Но бизнес и поиск стартового капитала оказываются непростым делом — начинающие предприниматели становятся должниками сербской мафии. Поэтому героям придётся не только успевать готовить, но и охранять своих близких.

В сериале также сыграли Аня Чиповская, Анастасия Микульчина, Игорь Грабузов и другие.

Сериал доступен на Иви.

«Тоннель»

Криминальный триллер Флюзы Фархшатовой «Тоннель» расскажет о работнице таможни, которой придётся решать моральную дилемму.

Главная героиня Света (Елизавета Боярская) — незаметная, но строгая и неподкупная работница таможенного пункта. Она работает в небольшом городке, где вопросы часто зависят от личных отношений обитателей и решаются неофициально. Но когда мафия похищает супруга Светы, героиня будет вынуждена изменить свои убеждения. Ведь чтобы вызволить мужа, ей нужно будет забыть о своих принципах, которые она так оберегала.

В «Тоннеле» Боярская сменила амплуа, перевоплотившись в неприметную героиню, но в процессе действия та будет меняться и удивлять зрителей своими метаморфозами. Компанию на экране ей составят Сергей Гилев и Таисья Калинина.

Сериал выходит с 1 декабря на Kion.

«Золотое дно», 2-й сезон

Второй сезон драмы «Золотое дно», в котором снялись все основные актёры из первой части, будет также богат на интриги и сюжетные хитросплетения.

Первая часть сериала рассказывала про то, как наследники строительного холдинга «Галактика» начинают бороться за власть в компании и многомиллиардное состояние его бывшего главы, скончавшегося Алексея Градова. Его жёны, дети, внуки, любовница вступают в противостояние, причём у каждого был свой мотив.

В продолжении семью Градовых также ждут испытания. Их компания, попавшая под санкции, теряет позиции на рынке. Вдобавок виды на холдинг имеет конкурент, который намерен захватить «Галактику». Им станет жесткий бизнесмен из провинции Верещагин (Даниил Страхов), который в прошлом поссорился с Градовым-старшим и теперь настроен бескомпромиссно.

На экране снова появятся Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Павел Попов, Ангелина Пахомова, Валерий Карпов, Юрий Насонов и другие. К ним присоединились Сергей Горошко, Игорь Верник и не только.

Проект выйдет 4 декабря на Иви, START.

«Перси Джексон и Олимпийцы», 2-й сезон

Вторая часть адаптации фэнтези-романов американского писателя Рика Риордана, «Перси Джексон и Олимпийцы», про приключения школьников-полубогов обещает стать не менее увлекательной, чем первая.

В основе сюжета — вторая книга цикла «Море чудовищ» Риордана. Главный герой Перси — сын Посейдона, который повелевает морями. Подросток обучался в специальном лагере полукровок вместе с такими же парнями и девушками, потомками богов. По мере действия ему вместе с друзьями приходится бороться с мифологическими существами и опасными монстрами.

Создатели сериала стараются максимально отходить от первоисточника, но, судя по содержанию книг, Перси вновь окажется в запутанном положении, одного из его друзей похитят, а лагерь полукровок начнут осаждать неприятели. Шоураннеры обещают сделать второй сезон ещё более динамичным, насыщенным экшеном и шутками.

В проекте снялись Уокер Скобелл, Леа Джеффрис, Вирджиния Кулл, Чарли Бушнелл, Тимм Шарп и другие.

Сериал выйдет 10 декабря на Disney+.

«Маленькие катастрофы»

Диана Крюгер и Джо Джойнер сыграли молодых матерей в психологическом триллере «Маленькие катастрофы» по бестселлеру Сары Вон, автора «Анатомии скандала».

Шестисерийный проект рассказывает о нескольких подругах, которые недавно стали или готовятся стать матерями. Однажды главная героиня Джесс приезжает в больницу с новорождённой дочерью, у которой обнаруживается травма неизвестного происхождения. Дежурный врач и по совместительству её подруга Лиз вынуждена сообщить об инциденте в социальные службы. С этого момента взаимопонимание между женщинами рушится: Джесс обвиняют в нанесении вреда своему ребёнку, а Лиз приходится иметь дело с последствиями своего поступка.

Релиз запланирован на Paramount+ 11 декабря.

«Манюня: Детство Ба»

Сериал «Манюня: Детство Ба» — это спин-офф проекта «Манюня», который сконцентрируется на детстве бабушки главной героини, Розы Иосифовны.

Действие будет происходить в первой половине XX века, когда семья Розы переселялась в живописную армянскую деревушку. Десятилетняя героиня проводит своё время с сестрой Фаей и местным мальчиком по имени Гамлет. Пока взрослые устраиваются на новом месте (мама хочет начать работу в школе, а папа придумывает разные бизнес-идеи), детей ждёт множество приключений и забав — от поиска кладов до многочисленных проказ.

Режиссёром стал Арман Марутян, а сценарий был адаптирован для малых экранов при участии Наринэ Абгарян.

Сериал выйдет 27 декабря на Okko.

