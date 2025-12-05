Фильм про тренера Путина и книга Уизерспун — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений этой недели, которые вы могли пропустить.

© Gianluigi Jorio/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Риз Уизерспун

Объявлены победители литературной премии «Большая книга»

В Москве прошла церемония награждения победителей XX национальной литературной премии «Большая книга». Как отмечается на сайте библиотеки, в этом году лучшие произведения выбирали в двух номинациях: «Художественная проза» и «Нон-фикшн». В первой победу одержал научно-фантастический роман Эдуарда Веркина «Сорока на виселице» о судьбе «синхронной физики», а во второй — мемуары писательницы Зои Богуславской «Халатная жизнь». В качестве приза они получили по три миллиона рублей. Всего же в шорт-лист вошли 15 произведений: восемь работ в категории «Художественная проза» и семь — в категории «Нон-фикшн».

© Илья Питалев/РИА Новости

Эдуард Веркин на церемонии вручения премии «Большая книга»

Награды присуждались и в других номинациях. Так, лучшей аудиокнигой жюри признало триллер о людях, застрявших в тоннеле под Москвой-рекой, «Тоннель» Яны Вагнер. В категории «Выбор читателей» победу одержала Вера Богданова, приз в номинации «Выбор поколения» присудили Илье Корчегину (книга «Запасный выход») и Анне Баснер (роман «Парадокс Тесея»). Лучшим «литературным блогером» стала Анастасия Усова. Отдельной награды за вклад в литературу удостоилась сербская переводчица Радмила Мечанин, известная по переводам произведений Захара Прилепина, Романа Сенчина и других российских авторов.

Национальная литературная премия «Большая книга» была учреждена Центром поддержки отечественной словесности и вручается с 2006 года. За почти два десятилетия она стала одной из самых значимых и авторитетных литературных наград России. В разные годы её лауреатами становились классики современной русской литературы: от Даниила Гранина и Евгения Водолазкина до Леонида Юзефовича и Алексея Сальникова.

Зимний музыкальный фестиваль открылся в «Зарядье»

В концертном зале «Зарядье» стартовал IV Московский зимний музыкальный фестиваль. Масштабное событие, объединяющее ведущих исполнителей и коллективы в области академической музыки и джаза, продлится до конца декабря, сообщил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, его слова приводит ТАСС.

Он рассказал, что в этом году гостей фестиваля ждёт насыщенная программа из более 60 мероприятий. В афише заявлены симфонические и мультимедийные концерты, оперные и хоровые программы, а также выступления звёзд джаза, этнической музыки и специальные проекты для детей.

Среди ключевых событий — выступление российского скрипача Никиты Борисоглебского, который исполнит «Концерт для скрипки с оркестром ре минор» бельгийского композитора-виртуоза Эжена Изаи. Актёр Евгений Миронов представит монолог Гамлета из одноимённой трагедии Шекспира под музыку Дмитрия Шостаковича. А Евгений Князев соединит художественное чтение рождественского рассказа Николая Лескова «Запечатлённый ангел» с исполнением одноимённой литургии Родиона Щедрина.

© Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Евгений Миронов

Торжественное закрытие фестиваля состоится 31 декабря. Гостям покажут легендарную оперетту Иоганна Штрауса «Летучая мышь». Билеты на все события можно приобрести на сайте концертного зала «Зарядье».

Фильм о тренере Владимира Путина по дзюдо снимут в России

На питчинге в Фонде кино представили проект картины о легендарном тренере по самбо и дзюдо Анатолии Рахлине, который был наставником президента России Владимира Путина, передаёт петербургское издание «Фонтанка». Фильм с рабочим названием «Мастер» расскажет о жизни Рахлина, пережившего блокаду Ленинграда, и его вкладе в воспитание нескольких поколений спортсменов. Сценарий, написанный Андреем Житковым, уже получил одобрение в администрации президента. Бюджет будущей ленты составит 315 миллионов рублей.

© Дмитрий Астахов/РИА Новости

Владимир Путин и его бывший тренер по дзюдо Анатолий Рахлин

Главную роль в байопике исполнит актёр Даниил Воробьёв («Август», «Повелитель ветра»), который, предположительно, сыграет персонажа в четырёх возрастных периодах. В фильме будут показаны сцены с соревнований и тренировок, консультантами которых выступят мастера спорта. Режиссёром проекта станет Вазген Каграманян, а музыку запишет оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. Когда именно планируется приступить к съёмкам, пока не сообщается.

Роман Риз Уизерспун о русском олигархе вошел в топ-5 бестселлеров The New York Times

Дебютный роман голливудской актрисы Риз Уизерспун, известной по фильмам «Блондинка в законе», «Стильная штучка» и сериалам «Большая маленькая ложь» и «Утреннее шоу», вошёл в топ-5 бестселлеров американского издания The New York Times. Сегодня книга находится на пятой позиции в разделе «Художественная литература в твёрдом переплёте».

© Javier Rojas/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Книга «Уйти не прощаясь» (Gone Before Goodbye), которую актриса написала в соавторстве с мастером триллеров Харланом Кобеном, вышла в свет в октябре 2025 года и сразу заняла лидирующие позиции в рейтинге, отмечается на сайте The New York Times.

В центре сюжета романа — талантливый военный хирург Мэгги Маккейб. После роковой ошибки её карьера начинает рушиться и женщину лишают врачебной лицензии. Внезапно ей поступает шокирующее предложение из России: известный олигарх с Рублёвки Олег Рагоравич предлагает врачу сделать пластическую операцию для своей любовницы. Маккейб соглашается и постепенно погружается в водоворот рублёвских интриг, где на кону — человеческая жизнь.

Арми Хаммер может сняться в российском триллере «Альтернатива»

Голливудский актёр Арми Хаммер ведёт переговоры о съёмках в российском триллере «Альтернатива», об этом стало известно на питчинге Фонда кино, сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика». Хаммер получил популярность благодаря своим ролям в фильмах «По половому признаку», «Назови меня своим именем» и сериалах «Отчаянные домохозяйки» и «Сплетница».

События в будущем фильме разворачиваются в 2036 году. Глобальную безопасность контролируют две противостоящие нейросети — российская и американская. Российским спецслужбам удаётся раскрыть план готовящейся британской провокации, которая способна развязать полномасштабный военный конфликт.

Режиссёром проекта выступит Евгений Сангаджиев, известный по работам «Балет» и Happy End. На главную роль рассматривается актёр Пётр Фёдоров («Лётчик», «Туда», «Перевал Дятлова»), в то время как Арми Хаммеру, согласно предварительной информации, будет отведена роль второго плана.

Фильм с Пеговой и спектакль с Майковым: куда сходить в Москве 6–7 декабря