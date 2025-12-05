Фильм про тренера Путина и книга Уизерспун — хорошие новости недели
«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений этой недели, которые вы могли пропустить.
Риз Уизерспун
Объявлены победители литературной премии «Большая книга»
В Москве прошла церемония награждения победителей XX национальной литературной премии «Большая книга». Как отмечается на сайте библиотеки, в этом году лучшие произведения выбирали в двух номинациях: «Художественная проза» и «Нон-фикшн». В первой победу одержал научно-фантастический роман Эдуарда Веркина «Сорока на виселице» о судьбе «синхронной физики», а во второй — мемуары писательницы Зои Богуславской «Халатная жизнь». В качестве приза они получили по три миллиона рублей. Всего же в шорт-лист вошли 15 произведений: восемь работ в категории «Художественная проза» и семь — в категории «Нон-фикшн».
Эдуард Веркин на церемонии вручения премии «Большая книга»
Награды присуждались и в других номинациях. Так, лучшей аудиокнигой жюри признало триллер о людях, застрявших в тоннеле под Москвой-рекой, «Тоннель» Яны Вагнер. В категории «Выбор читателей» победу одержала Вера Богданова, приз в номинации «Выбор поколения» присудили Илье Корчегину (книга «Запасный выход») и Анне Баснер (роман «Парадокс Тесея»). Лучшим «литературным блогером» стала Анастасия Усова. Отдельной награды за вклад в литературу удостоилась сербская переводчица Радмила Мечанин, известная по переводам произведений Захара Прилепина, Романа Сенчина и других российских авторов.
Национальная литературная премия «Большая книга» была учреждена Центром поддержки отечественной словесности и вручается с 2006 года. За почти два десятилетия она стала одной из самых значимых и авторитетных литературных наград России. В разные годы её лауреатами становились классики современной русской литературы: от Даниила Гранина и Евгения Водолазкина до Леонида Юзефовича и Алексея Сальникова.
Зимний музыкальный фестиваль открылся в «Зарядье»
В концертном зале «Зарядье» стартовал IV Московский зимний музыкальный фестиваль. Масштабное событие, объединяющее ведущих исполнителей и коллективы в области академической музыки и джаза, продлится до конца декабря, сообщил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, его слова приводит ТАСС.
Он рассказал, что в этом году гостей фестиваля ждёт насыщенная программа из более 60 мероприятий. В афише заявлены симфонические и мультимедийные концерты, оперные и хоровые программы, а также выступления звёзд джаза, этнической музыки и специальные проекты для детей.
Среди ключевых событий — выступление российского скрипача Никиты Борисоглебского, который исполнит «Концерт для скрипки с оркестром ре минор» бельгийского композитора-виртуоза Эжена Изаи. Актёр Евгений Миронов представит монолог Гамлета из одноимённой трагедии Шекспира под музыку Дмитрия Шостаковича. А Евгений Князев соединит художественное чтение рождественского рассказа Николая Лескова «Запечатлённый ангел» с исполнением одноимённой литургии Родиона Щедрина.
Евгений Миронов
Торжественное закрытие фестиваля состоится 31 декабря. Гостям покажут легендарную оперетту Иоганна Штрауса «Летучая мышь». Билеты на все события можно приобрести на сайте концертного зала «Зарядье».
Фильм о тренере Владимира Путина по дзюдо снимут в России
На питчинге в Фонде кино представили проект картины о легендарном тренере по самбо и дзюдо Анатолии Рахлине, который был наставником президента России Владимира Путина, передаёт петербургское издание «Фонтанка». Фильм с рабочим названием «Мастер» расскажет о жизни Рахлина, пережившего блокаду Ленинграда, и его вкладе в воспитание нескольких поколений спортсменов. Сценарий, написанный Андреем Житковым, уже получил одобрение в администрации президента. Бюджет будущей ленты составит 315 миллионов рублей.
Владимир Путин и его бывший тренер по дзюдо Анатолий Рахлин
Главную роль в байопике исполнит актёр Даниил Воробьёв («Август», «Повелитель ветра»), который, предположительно, сыграет персонажа в четырёх возрастных периодах. В фильме будут показаны сцены с соревнований и тренировок, консультантами которых выступят мастера спорта. Режиссёром проекта станет Вазген Каграманян, а музыку запишет оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. Когда именно планируется приступить к съёмкам, пока не сообщается.
Роман Риз Уизерспун о русском олигархе вошел в топ-5 бестселлеров The New York Times
Дебютный роман голливудской актрисы Риз Уизерспун, известной по фильмам «Блондинка в законе», «Стильная штучка» и сериалам «Большая маленькая ложь» и «Утреннее шоу», вошёл в топ-5 бестселлеров американского издания The New York Times. Сегодня книга находится на пятой позиции в разделе «Художественная литература в твёрдом переплёте».
Книга «Уйти не прощаясь» (Gone Before Goodbye), которую актриса написала в соавторстве с мастером триллеров Харланом Кобеном, вышла в свет в октябре 2025 года и сразу заняла лидирующие позиции в рейтинге, отмечается на сайте The New York Times.
В центре сюжета романа — талантливый военный хирург Мэгги Маккейб. После роковой ошибки её карьера начинает рушиться и женщину лишают врачебной лицензии. Внезапно ей поступает шокирующее предложение из России: известный олигарх с Рублёвки Олег Рагоравич предлагает врачу сделать пластическую операцию для своей любовницы. Маккейб соглашается и постепенно погружается в водоворот рублёвских интриг, где на кону — человеческая жизнь.
Арми Хаммер может сняться в российском триллере «Альтернатива»
Голливудский актёр Арми Хаммер ведёт переговоры о съёмках в российском триллере «Альтернатива», об этом стало известно на питчинге Фонда кино, сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика». Хаммер получил популярность благодаря своим ролям в фильмах «По половому признаку», «Назови меня своим именем» и сериалах «Отчаянные домохозяйки» и «Сплетница».
События в будущем фильме разворачиваются в 2036 году. Глобальную безопасность контролируют две противостоящие нейросети — российская и американская. Российским спецслужбам удаётся раскрыть план готовящейся британской провокации, которая способна развязать полномасштабный военный конфликт.
Режиссёром проекта выступит Евгений Сангаджиев, известный по работам «Балет» и Happy End. На главную роль рассматривается актёр Пётр Фёдоров («Лётчик», «Туда», «Перевал Дятлова»), в то время как Арми Хаммеру, согласно предварительной информации, будет отведена роль второго плана.
Фильм с Пеговой и спектакль с Майковым: куда сходить в Москве 6–7 декабря