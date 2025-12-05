Вышел первый трейлер сериала «Маяк» с Юлией Снигирь и Сергеем Гилёвым

Онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания «Среда» выпустили первый тизер-трейлер драматического сериала «Маяк». Восьмисерийный проект рассказывает непростую историю семьи, воспитывающей ребёнка с детским церебральным параличом. Главные роли в сериале сыграли Юлия Снигирь, Сергей Гилёв, Марина Васильева, Макар Хлебников и Евгений Кунцевич.

© Okko

Главный герой «Маяка» Егор живёт, казалось бы, обычной подростковой жизнью. Он учится в колледже, занимается боксом, у него есть подруга. Ещё на юноше почти полностью лежит уход за больным ДЦП младшим братом. Родители мальчиков скрываются от проблем на работе: мать берёт дополнительные смены на скорой, отец допоздна засиживается в своём кабинете начальника полиции.

Всё свободное время Егор посвящает заботам о брате. Но однажды в колледже появляется новая преподавательница литературы, только что выпустившаяся из института. Главный герой влюбляется в неё и хочет быть рядом с ней. Но родители Егора против: кто же будет присматривать за младшим братом? Непростой выбор приводит семью к трагедии, из которой, кажется, нет выхода. Но всегда есть маяк ― нужно только уметь его зажечь.

Сценарий сериала написали финалист премии «Большая книга» за роман «Выше ноги от земли» Михаил Турбин и работавший над «Улицей Шекспира» Михаил Шульман. Режиссёром-постановщиком проекта стала Иля Малахова, чей фильм «Привет, мама» участвовал в Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Продюсерские функции взяли на себя Иван Самохвалов, Александр Цекало (продюсерская компания «Среда»), Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев (Okko).

Роли в сериале исполнили Евгений Кунцевич, Макар Хлебников, Марина Васильева, Юлия Снигирь и Сергей Гилёв. Также в «Маяке» сыграли Анна Осипова, Анастасия Имамова, Антон Шпиньков, Ольга Смирнова, Яна Сексте, Владимир Капустин, Эльшан Алескеров и другие.

Премьерный показ первых эпизодов сериала состоялся в рамках внеконкурсной программы фестиваля актуального российского кино «Маяк» в Геленджике в октябре 2025 года.

