Документалка про «Брата» и ужастик про астронавта: что посмотреть на неделе
Комедии для просмотра всей семьёй, романтические сериалы, триллеры, документальные и фантастические фильмы — еженедельно в онлайн-кинотеатре Okko выходит яркая подборка контента на любой вкус. Среди премьер этой недели — семейная комедия «Папины дочки. Мама вернулась», документалка «Брат навсегда» и фильм ужасов «Астронавт». Все новинки доступны по подписке Сберпрайм. «Рамблер» рассказывает, что смотреть c 8 по 13 декабря.
Кадр из фильма «Астронавт»
8-10 декабря: «Постучись в мою дверь в Москве», 2-й сезон, новые серии
Бизнесмен Сергей Градский продолжает добиваться расположения бывшей девушки Саши, которая бросила его в первом сезоне. Молодой человек признаётся, что готов на всё, чтобы Саша снова была рядом. Девушка до сих пор любит Сергея, но не доверяет ему. Будут ли герои вместе?
Любители мелодрам оценят неожиданные сюжетные повороты. Также сериал интересно смотреть поклонникам турецкой версии «Постучись в мою дверь», по мотивам которого он снят. Можно сравнить турецкую и российскую версии истории любви влиятельного бизнесмена и студентки.
11 декабря: «Волшебный участок», 2-й сезон, 6-я серия
Во время расследования загадочного убийства всех сотрудников питерского отдела по борьбе со сказочными преступлениями бывший снайпер Лёха и его коллеги из московского отдела выходят на след бандитской группировки. Вот только это не обычные преступники, а нечисть из сказочного мира, терроризирующая Санкт-Петербург. Лёхе предстоит разобраться с ними, а еще победить Кощея, который вселился в тело его племянницы Василисы.
Сериал поможет расслабиться после тяжёлого трудового дня: в нём много шуток и комичных ситуаций. Также он понравится тем, кто любит проекты, сюжет которых завязан на популярных сказках.
11 декабря: «Папины дочки. Мама вернулась», премьера
Добрый фильм по мотивам популярного сериала «Папины дочки. Новые». После долгого отсутствия мама Даша снова возвращается в семью. Младшие девочки — Арина, Диана и Лиза счастливы. Но её муж Вениамин и старшая дочка Соня очень злятся и не могут простить Дашу. Помогает случай: тётя Маша приглашает всё семейство в Кисловодск на свою свадьбу. Смогут ли Васильевы снова воссоединиться?
Комедию нужно смотреть всей семьёй. Она понравится поклонникам оригинального проекта «Папины дочки» и его продолжения: взрослым будет интересно увидеть, как изменились сёстры Васнецовы спустя 10 лет, а дети вдоволь посмеются над уже полюбившимися персонажами.
12 декабря: «Черное облако», 2-й сезон, 3-я серия
Продолжение нашумевшего фантастического сериала про тёмную силу, поселившуюся внутри женщины и убивающую его недоброжелателей. После событий полугодовой давности героиня первого сезона — следователь Оксана вновь начинает ощущать приступы гнева, которые погубили её близких. Она боится, что этот «дар» передастся дочери и вынуждена принять трудное решение.
Фильм понравится любителям фантастических триллеров с запутанной сюжетной линией и семейных драм. А тем, кто смотрел первый сезон, будет интересно узнать, что станет с героями дальше.
12 декабря: «Брат навсегда», премьера
Документальный проект режиссёров Григория и Анны Сельяновых, посвящённый культовой дилогии Алексея Балабанова «Брат». Создатели пытаются выяснить, почему даже спустя два десятилетия фильмы остаются актуальными, а герой Данилы Багрова — символом 90-х. Они беседуют с актёрами и создателями дилогии, показывают знаковые локации съёмок в Москве, Санкт-Петербурге и Америке, берут комментарии у поклонников.
В съёмках фильма приняли участие Фёдор и Пётр Балабановы, Никита Михалков, актриса и певица Ирина Салтыкова, актриса Дарья Юргенс и другие.
Документальный фильм обязателен к просмотру всем поклонникам «Брата» и «Брата 2». Также его могут посмотреть те, кто хочет окунуться в эпоху конца 1990-х — начала 2000-х годов со всей их бандитской романтикой.
13 декабря: «Астронавт», премьера
Американский фильм ужасов о существе с другой планеты. Женщина-астронавт Сэм Уокер возвращается из первой космической миссии. Поскольку её капсула повреждена, за девушкой постоянно наблюдают представители НАСА. Постепенно, Уокер чувствует, что с ней что-то не так: она слышит странные звуки и видит непонятные явления, тело начинает меняться. Похоже, астронавт прилетела из космоса не одна.
Фантастический фильм ужасов в стиле франшизы «Чужой» понравится любителям картин об инопланетянах, которые прибыли на Землю, чтобы уничтожить человечество. Поклонники жанра оценят новые необычные элементы повествования и динамичный сюжет.
Как всё это посмотреть
Все премьеры и тысячи других фильмов, сериалов и мультфильмов в Okko доступны по подписке СберПрайм. Подключив её, вы получите целый набор преимуществ Сбербанка:
— кешбэк до 10% в пяти категориях на выбор при покупках по картам Сбера;
— кешбэк за доставку продуктов и поездки на каршеринге;
— бесплатный старт и скидка до 50% на поездки на самокатах;
— до 17% бонусами за бронирование отелей;
— выгодная мобильная связь;
— музыка без рекламы в Звуке;
— бесплатные платежи и переводы до 500 000 рублей в месяц клиентам Сбера;
— бесплатные пуши и СМС о тратах, начислениях и остатке по счетам и картам;
— +0,5% к ставке СберВклада;
— просмотр в Okko без переплат и многое другое.
Первые 30 дней — всего за 1 рубль. Подробнее о подписке и подключении — на сайте Сбербанка.
Реклама. Рекламодатель: ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, г. Москва)
Erid: F7NfYUJCUneTTxdFynqV
ООО «Окко» 18+ (ОГРН 1167847381130, г. Санкт-Петербург).
Подписка СберПрайм — услуга АО «ЦПЛ» (ОГРН 1117746689840, г. Москва).
«Постучись в мою дверь в Москве» (16+), «Брат навсегда» (16+), «Астронавт» (18+), «Папины дочки. Мама вернулась» (6+), «Волшебный участок» (18+), «Чёрное облако» (18+).
