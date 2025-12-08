Документалка про «Брата» и ужастик про астронавта: что посмотреть на неделе

Комедии для просмотра всей семьёй, романтические сериалы, триллеры, документальные и фантастические фильмы — еженедельно в онлайн-кинотеатре Okko выходит яркая подборка контента на любой вкус. Среди премьер этой недели — семейная комедия «Папины дочки. Мама вернулась», документалка «Брат навсегда» и фильм ужасов «Астронавт». Все новинки доступны по подписке Сберпрайм. «Рамблер» рассказывает, что смотреть c 8 по 13 декабря.

© Fuller Media

Кадр из фильма «Астронавт»

8-10 декабря: «Постучись в мою дверь в Москве», 2-й сезон, новые серии

Бизнесмен Сергей Градский продолжает добиваться расположения бывшей девушки Саши, которая бросила его в первом сезоне. Молодой человек признаётся, что готов на всё, чтобы Саша снова была рядом. Девушка до сих пор любит Сергея, но не доверяет ему. Будут ли герои вместе?

© «Медиаслово»

Любители мелодрам оценят неожиданные сюжетные повороты. Также сериал интересно смотреть поклонникам турецкой версии «Постучись в мою дверь», по мотивам которого он снят. Можно сравнить турецкую и российскую версии истории любви влиятельного бизнесмена и студентки.

11 декабря: «Волшебный участок», 2-й сезон, 6-я серия

Во время расследования загадочного убийства всех сотрудников питерского отдела по борьбе со сказочными преступлениями бывший снайпер Лёха и его коллеги из московского отдела выходят на след бандитской группировки. Вот только это не обычные преступники, а нечисть из сказочного мира, терроризирующая Санкт-Петербург. Лёхе предстоит разобраться с ними, а еще победить Кощея, который вселился в тело его племянницы Василисы.

© «Место силы»; «Ориджиналс Продакшн»

Сериал поможет расслабиться после тяжёлого трудового дня: в нём много шуток и комичных ситуаций. Также он понравится тем, кто любит проекты, сюжет которых завязан на популярных сказках.

11 декабря: «Папины дочки. Мама вернулась», премьера

Добрый фильм по мотивам популярного сериала «Папины дочки. Новые». После долгого отсутствия мама Даша снова возвращается в семью. Младшие девочки — Арина, Диана и Лиза счастливы. Но её муж Вениамин и старшая дочка Соня очень злятся и не могут простить Дашу. Помогает случай: тётя Маша приглашает всё семейство в Кисловодск на свою свадьбу. Смогут ли Васильевы снова воссоединиться?

© «Старт Продакшн»

Комедию нужно смотреть всей семьёй. Она понравится поклонникам оригинального проекта «Папины дочки» и его продолжения: взрослым будет интересно увидеть, как изменились сёстры Васнецовы спустя 10 лет, а дети вдоволь посмеются над уже полюбившимися персонажами.

12 декабря: «Черное облако», 2-й сезон, 3-я серия

Продолжение нашумевшего фантастического сериала про тёмную силу, поселившуюся внутри женщины и убивающую его недоброжелателей. После событий полугодовой давности героиня первого сезона — следователь Оксана вновь начинает ощущать приступы гнева, которые погубили её близких. Она боится, что этот «дар» передастся дочери и вынуждена принять трудное решение.

© «НОРМ ПРОДАКШН», «Ориджиналс продакшн»

Фильм понравится любителям фантастических триллеров с запутанной сюжетной линией и семейных драм. А тем, кто смотрел первый сезон, будет интересно узнать, что станет с героями дальше.

12 декабря: «Брат навсегда», премьера

Документальный проект режиссёров Григория и Анны Сельяновых, посвящённый культовой дилогии Алексея Балабанова «Брат». Создатели пытаются выяснить, почему даже спустя два десятилетия фильмы остаются актуальными, а герой Данилы Багрова — символом 90-х. Они беседуют с актёрами и создателями дилогии, показывают знаковые локации съёмок в Москве, Санкт-Петербурге и Америке, берут комментарии у поклонников.

© Кинокомпания «СТВ»

В съёмках фильма приняли участие Фёдор и Пётр Балабановы, Никита Михалков, актриса и певица Ирина Салтыкова, актриса Дарья Юргенс и другие.

Документальный фильм обязателен к просмотру всем поклонникам «Брата» и «Брата 2». Также его могут посмотреть те, кто хочет окунуться в эпоху конца 1990-х — начала 2000-х годов со всей их бандитской романтикой.

13 декабря: «Астронавт», премьера

Американский фильм ужасов о существе с другой планеты. Женщина-астронавт Сэм Уокер возвращается из первой космической миссии. Поскольку её капсула повреждена, за девушкой постоянно наблюдают представители НАСА. Постепенно, Уокер чувствует, что с ней что-то не так: она слышит странные звуки и видит непонятные явления, тело начинает меняться. Похоже, астронавт прилетела из космоса не одна.

© Fuller Media

Фантастический фильм ужасов в стиле франшизы «Чужой» понравится любителям картин об инопланетянах, которые прибыли на Землю, чтобы уничтожить человечество. Поклонники жанра оценят новые необычные элементы повествования и динамичный сюжет.

Как всё это посмотреть

Все премьеры и тысячи других фильмов, сериалов и мультфильмов в Okko доступны по подписке СберПрайм. Подключив её, вы получите целый набор преимуществ Сбербанка:

— кешбэк до 10% в пяти категориях на выбор при покупках по картам Сбера;

— кешбэк за доставку продуктов и поездки на каршеринге;

— бесплатный старт и скидка до 50% на поездки на самокатах;

— до 17% бонусами за бронирование отелей;

— выгодная мобильная связь;

— музыка без рекламы в Звуке;

— бесплатные платежи и переводы до 500 000 рублей в месяц клиентам Сбера;

— бесплатные пуши и СМС о тратах, начислениях и остатке по счетам и картам;

— +0,5% к ставке СберВклада;

— просмотр в Okko без переплат и многое другое.

Первые 30 дней — всего за 1 рубль. Подробнее о подписке и подключении — на сайте Сбербанка.

Реклама. Рекламодатель: ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, г. Москва)

Erid: F7NfYUJCUneTTxdFynqV

ООО «Окко» 18+ (ОГРН 1167847381130, г. Санкт-Петербург).

Подписка СберПрайм — услуга АО «ЦПЛ» (ОГРН 1117746689840, г. Москва).

«Постучись в мою дверь в Москве» (16+), «Брат навсегда» (16+), «Астронавт» (18+), «Папины дочки. Мама вернулась» (6+), «Волшебный участок» (18+), «Чёрное облако» (18+).

Вышел первый трейлер сериала «Маяк» с Юлией Снигирь и Сергеем Гилёвым