Okko выпустил основной трейлер нового сериала «Манюня: Детство Ба»

Онлайн-кинотеатр Okko представил основной трейлер сериала «Манюня: Детство Ба» ― спин-оффа проекта о приключениях девочки Манюни и её друзей. Премьера сериала в онлайн-кинотеатре состоится 27 декабря.

© Okko

«Манюня: Детство Ба» расскажет о детстве строгой и обаятельной бабушки Манюни Розы Иосифовны, или просто Ба, которая стала одной из ключевых героинь оригинального сериала. По сюжету семья девятилетней Розы Шац в первой половине XX века переезжает в армянскую деревушку Берд, чтобы начать жизнь с чистого листа.

Переезд становится для семьи большим испытанием: дорога полна хаоса, а новый дом оказывается старым и покосившимся. Но маленькая Роза очень рада поселиться в Берде, ведь теперь она будет проводить всё свободное время со своей двоюродной сестрой Фаей. Родители главной героини постепенно налаживают быт: мама Мария хочет получить работу в местной школе, а отец Иосиф, невзирая на вечные неудачи, придумывает одну хитроумную аферу за другой.

В деревне к сёстрам Розе и Фае примыкает местный мальчишка Гамлет. Неразлучная троица сразу же попадает в приключения. Дети постоянно дразнят и задирают местного старожила ― грозного деда Георгия, устраивают «ограбление века» с целью вернуть Гамлету футбольный мяч, чуть не срывают свадьбу, вместе со всеми жителями Берда спасают отца от преследователей и многое другое.

© Okko

Розе предстоит помочь отцу во время выборов главы сельсовета, в одиночку сразиться с вредными одноклассниками, побывать на большой греческой вечеринке и пережить ещё множество интересных событий. Это лишь небольшая часть невероятных историй из жизни юной Розы Шац и её друзей. Извлечённые из этих приключений жизненные уроки Ба в дальнейшем обязательно передаст своей внучке Манюне.

© Okko

Okko подготовил к выпуску сразу 20 новых эпизодов сериала. Половина из них начнёт выходить уже в этом году. Над спин-оффом работала команда, создавшая другие проекты из вселенной «Манюни». Все истории основаны на произведениях Наринэ Абгарян и адаптированы при её участии сценаристами Нарой Акобян, Гайком Асатряном, Оксаной Серопян, Дарьей Пономаренко, Жанной Карганян, Иоанной Петш и Марией Мзоковой.

© Okko

Роли в сериале исполнят Алина Хадарцева, Марина Овсепян, Вова Арутюнян, Николай Аветисян, Анна Манучарян и другие. Режиссёром проекта стал Арман Марутян, а оператором-постановщиком ― Мкртич Бароян. Генеральными продюсерами сериала выступили братья Гевонд и Сарик Андреасяны, а также Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Эльвира Дмитриевская.

