«Золотое дно»: разбираем второй сезон российского сериала о богатых наследниках

В онлайн-кинотеатрах «Иви» и START вышли первые эпизоды второго сезона сериала «Золотое дно». Это драма о корпоративной войне за многомиллиардный бизнес. К своим ролям в сериале вернулись Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Павел Попов и другие актёры. В новом сезоне к ним также присоединился Даниил Страхов. Автор «Рамблера» вспоминает события предыдущих серий и делится впечатлениями от продолжения.

© «Иви», START, Team Films

Глава крупнейшей строительной империи страны «Галактика» Алексей Градов (Ростислав Бершауэр) живёт как в сказке: успешный бизнес, собственная винодельня, большая семья и понимающая любовница. После очередного дня рождения, на который съезжаются многочисленные друзья и родственники, Алексей внезапно умирает от сердечного приступа. Семья скорбит, но понимает: решать судьбу компании нужно здесь и сейчас. Помимо трёх наследников — альфа-самца Дмитрия (Павел Попов), рохли Антона (Валерий Карпов) и мажорки Полины (Ангелина Пахомова), — на трон претендует важный чиновник Геннадий Кудрявцев (Игорь Гордин), с которым Алексей на протяжении нескольких лет проворачивал нелегальные махинации.

Кроме того, в особняк покойного внезапно заявляется Градов-старший (Алексей Гуськов) — отец, дед и главный претендент на место под солнцем. Пока трое наследников пытаются решить, что делать с фамильным бизнесом, патриарх семьи объединяется с предприимчивой Надей (Юлия Снигирь) — финансовым директором «Галактики», а по совместительству бывшей любовницей Алексея.

© «Иви», START, Team Films

С первой серии «Золотого дна» было понятно, что избежать сравнения с культовыми «Наследниками» не получится. Да и не нужно. Авторы заимствует сюжет у суперхита HBO, при этом фокус в российской версии заметно смещён с семейных перипетий на проблемы современного общества как такового. Если жадность и наглость отпрысков семьи Рой были обусловлены отцовским воспитанием, то поведение Градовых-младших — порождение системы, обличительный вердикт миру больших денег.

Автором идеи и соавтором сценария (совместно с однофамильцем Дмитрием Минаевым) выступил писатель Сергей Минаев, создатель нашумевших «Духless» и «The Тёлки». Неудивительно, что с таким послужным списком ему удалось детально показать мир богатых, которые плачут, смеются и снова плачут, — причём ни один из персонажей не выглядит плоской карикатурой. Конечно, во многом это заслуга актёров, среди которых особенно выделяются Алексей Гуськов в роли архаичного пенсионера, пытающегося идти в ногу со временем, и Юлия Снигирь, вызывающая сочувствие даже в образе роковой женщины.

© «Иви», START, Team Films

Финал первого сезона стал кульминацией всех сюжетных линий, при этом каждый из главных героев получил то, за что боролся. У руля «Галактики» предсказуемо оказался старший сын Градова Дмитрий, который на пути к власти потерял семью, союзников и самого себя. Патриарха семьи Юрия счастье тоже обошло стороной: в конце последней серии первого сезона персонаж Гуськова остаётся один в пустом доме, потеряв не только контроль над бизнесом, но и доверие близких людей. Главная интрига финала связана с героиней Юлии Снигирь: решив пойти ва-банк, Надежда предъявляет сомнительные документы, доказывающие её право возглавить компанию.

В новых сериях главных героев ждут ещё более суровые испытания. Спустя полгода после событий первого сезона «Галактика» попадает под санкции, из-за чего финансовое положение Градовых стремительно ухудшается. Кроме того, в борьбу за власть вступает новый игрок, крупный региональный предприниматель Валерий Верещагин (Даниил Страхов). У хваткого бизнесмена есть свои мотивы: после давней ссоры с Градовым-старшим мужчина затаил обиду и теперь намерен отомстить, прибрав к рукам все активы холдинга.

© «Иви», START, Team Films

Героиня Юлии Снигирь меняет имидж: во втором сезоне Надежда становится блондинкой. Она предлагает Дмитрию разделить управление компанией, взамен получив долю в бизнесе, но итоговое голосование оборачивается скандалом. Тем временем фамильная винодельня сгорает дотла, и у Градовых появляется ещё один предмет для споров. Родственники никак не могут договориться, что делать с землёй — продавать или вкладывать средства в восстановление виноградников. Можно предположить, что быстро договориться у героев опять не получится.

В новом сезоне семейные конфликты Градовых доходят до точки кипения, и кажется, что справиться с крахом династии под силу только Юрию. Герой Гуськова берёт на себя роль настоящего лидера — не только в бизнесе, но и в семье. Удастся ли Градову-старшему в одиночку вытащить «Галактику», а вместе с ней и родных, из глубокого кризиса, покажут новые серии.

Гуськов отправится в офис, а Боярская на таможню: главные сериалы декабря