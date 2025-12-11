Елизавета Боярская в роли таможенницы нарушила границы

В декабре в онлайн-кинотеатре «Кион» состоялась премьера первых эпизодов сериала «Тоннель». Это новый проект режиссёра Флюзы Фархшатовой («Комплекс бога») о сотруднице таможенной службы, которая оказывается в сложных обстоятельствах. Автор «Рамблера» рассказывает, как ловко в сериале совмещают разные жанры, будь то триллер, драма и детектив.

Светлана Суворова (Лиза Боярская) — сотрудница пограничной таможни, расположенной на границе России и Финляндии. Она не берёт взятки, в работе отличается внимательностью, педантичностью и исполнительностью. Светлана выбрала этот путь неслучайно — её отец тоже работал в таможне, но погиб. «Не надо было с криминалом связываться», — вскользь бросит один из его коллег, не поясняя деталей.

Мышь — кличка Суворовой в пограничном городе Снежин, которая характеризует её лучше десятков прилагательных. Она из тех, мимо кого не проскользнет ни одна контрабанда. Муж Светланы, Руслан (Сергей Гилев), проигрывает крупную сумму в одном из финских казино. Он предприниматель-лудоман, который не в состоянии упустить возможность сделать одну-две ставки при случае. Со Светой связываются финские криминальные элементы и предлагают сделку — «товар» за жизнь её супруга.

© KIONFILM, Team Films

Оказавшись в необычной ситуации, девушка приходит на могилу отца-таможенника. Света начинает кричать и бить себя в грудь, не понимая, как поступить правильно. Неожиданно девушка проваливается под землю и обнаруживает секретный тоннель, которым, как оказывается позднее, когда-то пользовался её отец. Другой конец тоннеля приводит Суворову в небольшой дом, расположенный в Финляндии. Выходит, что секретный путь — способ нелегально пересечь границу.

В родном Снежине остаётся дочь Светланы, Маша (Таисья Калинина). Подросток с подозрением относится к хаотичному отсутствию матери — то на работе фура сверхурочно пришла, то грянула проверка, из-за чего у Светы нет времени на дочь. Неудивительно, что девочка с недоверием относится ко всем вокруг: бросается на одноклассницу, которая подшучивает над ней, огрызается на учителей, сетующих на поведение школьницы.

© KIONFILM, Team Films

«Тоннель» — русский детектив с оттенком скандинавского нуара. Судя по мрачному, тёмному визуалу, в котором преобладают холодная палитра, тени и красные огни подсветки окружающего пространства, авторы проекта вдохновлялись культовым зарубежным сериалом «Мост». Сюжет строится вокруг персонажа Лизы Боярской, которой приходится переступать через собственные принципы. Форс-мажорная ситуация, заложником которой оказалась таможенница, делает из неё ту самую «мышь» — кто ещё так ловко и оперативно может шнырять по мрачному тоннелю, выполняя крайне рискованные миссии.

Судя по стилистике и первым эпизодам, «Тоннель» хочет казаться сериалом премиум-сегмента, но рассчитанным при этом на довольно широкую аудиторию. Для поклонников арт-мейнстрима здесь есть заход в психологизм, попытка расшевелить персонажей, сделать их не только объёмными, но и пластичными. Как только зрителю покажется, что он всё уже понял про Светлану, Руслана и других героев, они начинают совершать поступки, которых от них не ждёшь. Взять хотя бы эпизод, в котором главный антагонист называет Свету мягкотелой и считает, что она не готова никого убивать. Девушку это лишь раздражает и вынуждает принять неоднозначное решение.

© KIONFILM, Team Films

Для тех, кто привык к телевизионному формату сериалов — не слишком внимательному, но запойному, — проект российской телекомпании Team Films предлагает минималистические северные пейзажи и хлёсткий детективный сюжет, который знает, чем подцепить разную аудиторию. «Тоннель» также презентовали для телеканала НТВ. Хотя проект создавался с расчётом на телевизионное вещание, по содержанию он вышел куда более запутаннее, чем тривиальные ТВ-сериалы.

Привлекает, конечно, Елизавета Боярская — кажется, что роль Светланы для неё не слишком удобная. Актриса, ранее блиставшая в сериалах «Опасная близость» и «Великая», здесь убрала весь возможный лоск и превратилась в усталую, познавшую жизнь таможенницу. Когда к ней впервые обращаются в кадре «Мышь», зритель точно понимает, к кому употребляется это обращение. В первых эпизодах это девушка-невидимка, которая, судя по всему, пройдёт внушительное преобразование в дальнейшем.

Визуал — в целом плюс этого сериала. Если сюжет разворачивается неспешно, а взаимоотношения между героями не сразу можно разобрать, то с окружающим пространством всё относительно неплохо. Оператор Роман Малышев («Дыши») и Светлана Кругликова («Сын») здорово передают атмосферу двух приграничных городов в России и Финляндии, где время отчасти остановилось. Над домами стабильно серое небо, вдоль улиц не прогуливаются люди, пейзажи на средних и дальних планах больше напоминают застывшие картины в галерее — настолько много статики и мало жизни.

© KIONFILM, Team Films

В действиях героев хватает и сомнительных поступков. Как получилось, что Светлана, с самого детства живущая в том же доме, что и сейчас, ни разу не замечала проход в тоннель, который, судя по всему, вырыл её отец? Почему таможенники в патруле, ведомые собаками-ищейками, не замечают ни слезы на снегу, ни саму Суворову, что пробирается через границу несколько раз? Почему подельник Светланы соглашается помочь девушке, а не сдаёт героиню её же начальству? Вопросов, возникающих только в первых двух сериях, набирается предостаточно. Но с ответами авторы не торопятся, оставляя эти ситуации в категории «случайные совпадения».

«Тоннель» — мультижанровое путешествие во вселенную таможенницы-идеалистки, что нарушает правила, которым следовала всю жизнь. Вероятно, таков закон каменных джунглей современной драмы, суть которого в соблюдении баланса между психологической драмой, детективными загадками и напряжённого триллера в виде людей в багажниках, перестрелок и погонь. Однажды человек переходит собственные моральные границы. Вернётся ли он назад к прежнему «Я» или научится жить по-новому — покажут время и оставшиеся эпизоды сезона.

