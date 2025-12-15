Мультфильм про домового и драма про разведчиков: что смотреть на неделе

Триллеры и детективы, семейные фильмы и фантастические сериалы, комедии и ужасы — еженедельно в онлайн-кинотеатре Okko выходит яркая подборка контента на любой вкус. Среди премьер этой недели — военная драма «Август», мультфильм «Финник 2», триллер «Дело семейное» и боевик «Мэри Сью против всех». Все новинки доступны по подписке СберПрайм. «Рамблер» рассказывает, что смотреть c 15 по 20 декабря.

15–17 декабря: «Постучись в мою дверь в Москве», 2-й сезон, новые серии

Сюжет второго сезона сериала по мотивам турецкого ромкома «Постучись в мою дверь» разворачивается всё стремительнее. Бизнесмен Сергей Градский не упускает возможности доказать бывшей девушке Саше, которая бросила его в первом сезоне, что она может снова ему доверять. Саша понимает, что любит Градского, но на пути влюблённых встаёт секретарша бизнесмена.

Сериал точно понравится женской аудитории, которая любит мелодрамы и комедии про любовь. В фильме много красивых сцен и интересных персонажей. К тому же зрителям будет интересно сравнить российскую версию с турецким оригиналом.

15 декабря: «Август», премьера

Военная драма Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева о событиях во время Великой Отечественной войны по мотивам романа Владимира Богомолова, собравшая в российском прокате больше миллиарда рублей. В центре сюжета — трое контрразведчиков отряда СМЕРШ. По заданию командования они устраняют разведывательно-диверсионные группы в лесах Западной Белоруссии в 1941 году.

Фильм понравится любителям картин про Великую Отечественную войну. Также его будет интересно смотреть поклонникам творчества Сергея Безрукова, Никиты Кологривого и Павла Табакова, которые сыграли в картине главные роли.

17 декабря: «Мэри Сью против всех», премьера

В центре сюжета американского комедийного боевика — дерзкая и неуправляемая падчерица коррумпированного сенатора Брэдли Уинера Мэри Сью. Накануне выборов из-за выходок Мэри сенатор теряет популярность и решает заказать девушку киллерам. В процессе борьбы у Мэри неожиданно появляются суперспособности, и она начинает «убирать» преследователей одного за другим.

Фильм обязателен к просмотру любителям лёгких боевиков с динамичным сюжетом.

18 декабря: «Волшебный участок», 2-й сезон, 7-я серия

Сотрудник московского отдела по борьбе со сказочными преступлениями Лёха (Николай Наумов) и его коллеги продолжают бороться с нечистью в Северной столице. Они выходят на след банды, состоящей из сказочных злодеев, и вступают с ними в схватку. На кону — не только их жизни, но и жизнь племянницы Лёхи Василисы, в тело которой вселился Кощей.

Весёлый сериал про сказочных персонажей, которые предстают в необычных амплуа, поднимет настроение в серые будни. Герои постоянно «сыпят» шутками, и даже сцены с драками невозможно смотреть без смеха.

19 декабря: «Чёрное облако»: 2-й сезон, 4-я серия

Бывший следователь Оксана постепенно начинает вспоминать события полугодовой давности, когда погибли близкие ей люди. Она снова начинает ощущать приступы гнева и чувствовать силу — чёрного облака, которое вот-вот готово вырваться наружу. Женщина боится, что этот «дар» может унаследовать её дочь, и должна принять единственно верное решение.

Сериал с Марьяной Спивак, Марией Мацель и Филиппом Янковским будет интересен тем, кому нравятся фантастические фильмы с запутанными драматическими линиями и непредсказуемым сюжетом.

19 декабря: «Финник 2», премьера

Продолжение весёлого мультфильма про приключения домового Финника. На этот раз непоседливый домовой принимает волшебный посох за зубочистку и становится видимым для людей. Теперь Финник вместе с подругой Кристиной должен вернуть свою способность, иначе под угрозой окажется весь род домовых. Герои отправляются в опасное путешествие.

Мультфильм нужно смотреть всей семьёй. Он очень яркий, в нём интересный сюжет и много юмора. А тем, кто уже видел первую часть картины, будет интересно узнать о новых приключениях Финника.

20 декабря: «Дело семейное», премьера

Захватывающий триллер о семейной тайне. Брат и сестра Меган и Ной возвращаются в дом своего детства после смерти родителей. При обследовании жилища они находят в подвале труп неизвестной женщины. Это повергает их в ужас, но Ной и Меган вынуждены держать рот на замке, чтобы побыстрее получить наследство. Внезапно их начинают шантажировать свидетели преступления.

Любители триллеров про загадочные преступления оценят закрученный сюжет и обилие семейных тайн. Также фильм будет интересен поклонникам фильмов в детективном жанре.

«Постучись в мою дверь в Москве» (16+), «Финник 2» (6+), «Август» (18+), «Мэри Сью против всех» (18+), «Волшебный участок» (18+), «Чёрное облако» (18+), «Дело семейное» (18+).

