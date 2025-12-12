15 декабря в Okko выйдет сериал о легендарном тренере Этери Тутберидзе

В сериале «Метод Тутберидзе» покажут закрытые тренировки и отработку сложнейших элементов по фигурному катанию, настоящие отношения между тренером и воспитанниками.

© Okko

15 декабря в Okko выйдет новый документальный проект «Метод Тутберидзе». Сериал расскажет историю одного из самых ярких тренеров современности и её школы фигурного катания.

Воспитанники Этери Тутберидзе доминируют на льду, её спортсмены занимают призовые места на Олимпийских играх, но личность самой Тутберидзе до сих пор остаётся скрытой от поклонников спорта. В новом сериале Okko зрители увидят закулисье жизни спортсменов и тренеров и смогут узнать, как работает индустрия фигурного катания. Зрители узнают, как работает школа, в которой есть свои катки, тренажёрные залы, медицинский центр, отель и даже «звёздный коридор», скрытый от посторонних глаз.

Okko, эксклюзивно показывающий в России все турниры Международного союза конькобежцев (ISU), снимает сериал в рамках масштабного сотрудничества с центром фигурного катания Этери Тутберидзе. Гостями программ Okko регулярно становятся известные фигуристы, в сервисе можно смотреть эксклюзивные интервью и другие материалы с воспитанниками тренера.

Как отметил руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа, слова которого приводятся в пресс-релизе сервиса, документальный сериал про школу Этери Тутберидзе – очередное воплощение страсти онлайн-платформы к спорту и сериалам. «Этот яркий многосерийный рассказ о выдающемся тренере и её воспитанниках – прекрасный предновогодний подарок для всех любителей спорта», – добавил он.

Okko выпустил основной трейлер нового сериала «Манюня: Детство Ба»