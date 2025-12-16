«Во всём виновата она»: запутанная психологическая драма о краже ребёнка

На стриминговом сервисе Peacock вышли все серии психологической драмы «Во всём виновата она». Сына Мариссы и Питера, пятилетнего Майло, похитила няня его одноклассника. Родители обращаются в полицию, расследование открывает семейные тайны. Автор «Рамблера» рассказывает, кому понравится новый сериал.

© Peacock

События развиваются в престижном пригороде Чикаго с видами на озеро Мичиган. Карьеристка Марисса Ирвайн (Сара Снук) оставила пятилетнего сына Майло (Дьюк Макклауд) в гостях. Мальчик должен был играть с одноклассником Джейкобом (Тэйден Джекс Райан). Марисса приехала по отправленному в сообщении адресу, но там о Майло никто ничего не слышал. Мама Джейкоба Дженни (Дакота Фаннинг) говорит обеспокоенной матери пропавшего ребёнка, что никого в гости не ждала. Вскоре выясняется, что мальчика из школы забрала Кэрри (София Лиллис), няня Джейкоба. Больше Майло никто не видел.

© Peacock

За расследование преступления берутся детективы Греко (Джон Карр) и Алькарас (Майкл Пенья). Полиция не исключает, что Кэрри помогал кто-то из родственников мальчика. Не находящая себе места мать подозревает даже мужа Питера (Джек Лэси), а также его брата Брайана (Дэниэл Монкс) и сестру Лию (Эбби Эллиотт). Марисса внимательно приглядывается к лучшему другу и партнёру по бизнесу Колину (Джей Эллис). Возможно, Кэрри помогала няня Майло Ана (Картия Вергара). Детективы разбираются в сложных отношениях внутри семьи, а заодно пытаются понять, что же двигало преступницей.

В последние годы на американском кабельном телевидении, а особенно на стримингах, большой популярностью пользуются триллеры и драмы о богачах, которые врут. В с виду благополучной и состоятельной семье происходит преступление, которое заставляет родственников внимательнее приглядеться друг к другу и узнать чужие секреты. По нехитрому, но действенному принципу построены также сериалы «Большая маленькая ложь», «Отыграть назад», «И повсюду тлеют пожары», «Девять совсем незнакомых людей» и не только. Обычно у качественно снятого проекта со звёздными актёрами о резонансном преступлении есть первоисточник. «Во всём виновата она» сделан по одноимённому роману ирландки Андреа Мары, который стал бестселлером и на родине, и в Штатах. На русский язык опубликованная в 2021 году книга не переводилась.

© Peacock

Шоураннером и сценаристкой проекта выступила Меган Галлахер, прежде работавшая над триллерами «Волк» и «Под подозрением». Все эпизоды «Во всём виновата она» сняли Минки Спиро («Задача трёх тел», «Барри», «Лучше звоните Сол») и Кейт Дэннис («Беги», «Рассказ служанки», «Форс-мажоры»). Звезда «Наследников» и обладательница премий «Эмми» и «Золотой глобус» Сара Снук не только сыграла Мариссу, но также выступила исполнительным продюсером сериала.

В современных триллерах зрители наблюдают за событиями либо глазами следователей, либо со стороны убитых горем родственников жертвы. В «Во всём виновата она» заметно больше времени уделено семье Ирвайнов. Брак Мариссы и Питера переживает не лучшие времена, а горе становится серьёзной проверкой на прочность. У Брайана после случившегося в детстве несчастного случая проблемы с передвижением и ограниченная моторика руки, а Лия борется с наркотической зависимостью. Питер обеспечивает брата с сестрой, но родственники не очень довольны чрезмерной заботой. Друг Мариссы Колин тоже страдает зависимостью — игроманией. Каждый из персонажей далёк от идеала и может быть замешан в похищении Майло, но странность дела в том, что даже спустя несколько дней никто не выходит с родителями на связь и не просит за ребёнка выкуп. Мотивы преступника неизвестны до двух финальных серий. Изредка авторы показывают будни детективов Греко и Альвареса, которые здорово выполняют работу, узнают ранее неизвестные подробности происшествия и выдвигают новые версии.

© Peacock

«Во всём виновата она» развивается далеко не в ураганном темпе, но сюжет всё же не топчется на месте. В каждой серии и зрители, и герои приближаются к разгадке, а скелеты вываливаются из шкафов персонажей. Но авторы увлекаются и чересчур сентиментальными эпизодами, и пафосной музыкой, и длинными паузами на экране, когда действующие лица с задумчивым видом смотрят вдаль. Повествование легко можно было бы сократить на пару серий.

Сериал по касательной затрагивает важные и актуальные проблемы, не углубляясь в детали. В кадре богатые семьи, которые могут себе позволить роскошные особняки и нянь, но времени на детей у родителей категорически не хватает. Марисса и Питер стараются, но, кажется, на первое место ставят всё же карьеру. Каждому в паре важно быть успешным в глазах общественности. Хотя у семьи есть деньги, богачи всё равно уязвимы. Няня, представительница другого социального слоя, или её знакомый легко может навредить ребёнку. «Во всём виновата она» наглядно показывает, как страшно доверять сына или дочь совершенно чужому человеку, о котором можно ничего не знать. Рекомендации можно подделать, прошлое спрятать, внешность изменить. Впрочем, родные тоже лгут.

© Peacock

Пожалуй, интереснее всего в сериале следить за реакцией родителей и их близких на трагедию. Марисса и Питер то и дело перекладывают ответственность друг на друга или ищут виноватого рядом. Ещё страшнее, что во время расследования жена перестаёт доверять даже мужу, вся прежняя счастливая жизнь обнуляется.

«Во всём виновата она» порадует поклонников жанра в меру захватывающим сюжетом, хотя до лучших образцов триллеров и семейных драм проекту далеко. Несколько финальных поворотов точно не разочаруют аудиторию, но тематически авторы не говорят ничего нового, а неспешный ритм может утомить. «Во всём виновата она» — достойный сериал, который может впечатлить неискушенного зрителя.

