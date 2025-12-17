23 декабря в Okko выйдет документальный проект о феномене русских сказок

В нём главный герой сериала «Волшебный участок» Лёха Попов (актёр Николай Наумов) будет раскрывать тайны и загадки, спрятанные в обычных сказках.

23 декабря в Okko выйдет 5-серийный документальный проект «Русские народные. Вся правда о сказках». Сняли сериал компании Pro100 Media и Magnum.999, создатели документальных сериалов «На крючке. Когда звонит мошенник», «Общак.Главная ОПГ России» и «Быть цыганом». Режиссёром-постановщиком выступил Эльдар Мусин, сценарий написали Михаил Рольник и Фёдор Тимофеев, а в качестве генеральных продюсеров проект возглавили Анастасия Евтушенко, Антон Кораблёв, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Владимир Тодоров.

Главными рассказчиками документального сериала стали исследователи русского фольклора Александр Афанасьев и Владимир Пропп, чьи роли озвучили известные дикторы Пётр Гланц и Сергей Чихачёв. А катализатором всего 5-серийного повествования выступит Лёха Попов из «Волшебного участка», в исполнении Николая Наумова.

Мы привыкли считать, что сказки — это просто выдуманные истории, созданные исключительно для того, чтобы развлекать ими детей на ночь. На самом деле всё гораздо сложнее. Порой сказки говорят о наших предках и прошлом намного больше, чем официальная история и исследования экспертов. В них скрыто так много загадок и тайн, что разгадать их не получилось у десятков предыдущих поколений и они оставили эту задачу для нас.

Сотрудник Отдела по борьбе со сказочными преступлениями Лёха Попов (Николай Наумов) столкнулся со сказками на практике, но полицейскому явно не хватает теоретических знаний. В новом документальном исследовании он собирается восполнить пробел, а помогут ему в этом светлые головы выдающихся исследователей русского фольклора ― Александра Афанасьева и Владимира Проппа. Причём головы ― в самом прямом смысле. Великие исследователи уже давно не с нами, но их сознание бережно хранится в специальных банках с раствором. Богатейшее наследие учёных Лёхе предстоит освоить всего за пять серий, каждая из которых посвящена определённой тематике.

В ходе своего погружения в пучину русского народного фольклора Лёха узнает, откуда появились основные сюжеты сказок и почему они такие наивные, добрые и одновременно жестокие? Как на свет появились главные сказочные злодеи в виде Бабы-Яги, Змея Горыныча, Кощея и прочей нечисти из царства мёртвых? Кто прячется за личностями чудо-богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, и простых героев из народа: Емели и Ивана-дурака? Какое место в сказках занимали премудрые и прекрасные женщины и почему в любимых всеми лесных сказочных зверушках так много человеческого?

Главные действующие персонажи и спикеры документального проекта помещены в полностью нарисованное пространство, созданное с помощью ИИ в стилистике главного иллюстратора русских сказок Ивана Билибина. По задумке авторов, это поможет зрителям глубже погрузиться в загадочный мир русского народного фольклора и поверить в сказку, говорится в пресс-релизе Окко.

