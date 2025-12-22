Рост числа подписчиков и интерес к Юре Борисову: Окко подвёл итоги 2025 года

Ключевыми причинами роста стали оригинальные сериалы и спортивные трансляции. Именно они обеспечили 58% новых подписок и укрепили позицию Okko как главного центра впечатлений для всей семьи.

© Okko

Фильмы и сериалы

Окко подвёл итоги 2025 года. По данным исследования стримингового сервиса, которые приводятся в пресс-релизе, в 2025 году среднемесячная база подписчиков Okko выросла на 48%, а общее время смотрения — на 81% год к году.

При этом время смотрения оригинального контента в Okko в 2025 году выросло на 53%. Самыми популярными сериалами года стали оригинальные проекты сервиса: «Аутсорс», «Урок», «Как приручить лису», «Лихие 2» и «Волшебный участок 2». Новые сезоны сериалов «Лихие» и «Волшебный участок» увеличили интерес аудитории к проектам и привлекли зрителей, которые ранее не были знакомы с вселенными этих сериалов, говорится в пресс-релизе. После премьеры продолжений этих проектов пользователи смотрели первые сезоны на 20% больше. При этом лидером по количеству привлечённых подписчиков среди оригинальных проектов стал сериал «Аутсорс».

© Продюсерская компания «Среда»

Кадр из сериала «Аутсорс»

Также в пресс-релизе приводится рейтинг самых популярных полнометражных картин по количеству уникальных зрителей в Okko за 2025 год. На первом месте расположилась комедия «Батя 2. Дед», на втором — фильм-катастрофа «Кракен», а на третьем — семейная сказка «Домовенок Кузя».

Соласно исследованиям, пользователи продолжают активно интересоваться как российскими, так и зарубежными актёрами. Главной звездой Okko по количеству переходов на персональную карточку второй год подряд стал Юра Борисов. В топ также вошли Иван Янковский, Джейсон Стэйтем, Павел Прилучный, Полина Денисова и Кирилл Кяро.

Одним из ключевых инструментов выбора контента стали персонализированные сценарии Okko. Они существенно увеличили время смотрения из рекомендаций: по сравнению с прошлым годом рост составил 94%.

Детям и спортсменам

Количество зрителей в детском профиле увеличилось вдвое (среднемесячный прирост — +105% год к году). Главными причинами стали рост медиатеки, обновление интерфейса и улучшение рекомендательной системы, говорится в пресс-релизе. Так, в этом году Okko представил собственного маскота БубOkko, запустил детский телеканал и начал активно работать на территории Беларуси, в том числе запустив показ ключевых спортивных турниров.

© Okko

В 2025 году спортивное направление показало наибольшую динамику. Количество зрителей спортивного контента выросло в 3 раза (+186% среднемесячный прирост), время смотрения линейных каналов — в 5 раз (+404%), а количество их зрителей увеличилось на 69%. В Okko стало в 1,5 раза больше спортивных трансляций, а просмотры прямых эфиров на одного пользователя выросли на 117%.

Главными драйверами зрительского интереса стали Лига чемпионов УЕФА, Лига Европы УЕФА, Лига наций УЕФА, Клубный чемпионат мира ФИФА и Европейская квалификация к чемпионату мира 2026. Любимыми командами в Лиге чемпионов у зрителей Okko стали испанские «Барселона» и «Реал Мадрид», французский «ПСЖ», английские «Ливерпуль» и «Арсенал», а также итальянский «Интер». Интересно, что за Барселону чаще, чем за другие команды болеют женщины, а у лондонского «Арсенала» среди болельщиков намного чаще встречаются мужчины.

© IMAGO/Vicente Vidal Fernandez/www.globallookpress.com

Помимо футбола, который традиционно собирает наибольшую аудиторию, зрители активно смотрели единоборства, баскетбол, киберспорт, велоспорт и зимние виды спорта. Наибольший прирост времени смотрения показал баскетбол — за счёт добавления крупных турниров, включая Евробаскет и квалификацию к чемпионату мира 2026.

В 2025 году Okko начал показывать новые виды спорта: велоспорт, лёгкую атлетику, лыжные виды спорта и сноуборд. Среди самых популярных нефутбольных турниров — баскетбольная Евролига, MMA-турниры PFL, велогонки UCI, киберспортивные турниры ESL, а лидирующей по количеству зрителей стала трансляция шоссейной велогонки Critérium du Dauphiné.

23 января в Окко стартует второй сезон драмеди «Секс. До и после»