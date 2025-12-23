1 января в Okko стартует детский сериал «Три друга, клад и матрос Кошка»

В первый день нового года появятся сразу два премьерных эпизода. А затем, на протяжении всех новогодних каникул, ежедневно будет добавляться по одной новой серии.

1 января в онлайн-кинотеатрах Okko и Wink стартует детский приключенческий сериал «Три друга, клад и матрос Кошка». Новый проект ― это бесценная находка для тех, кто соскучился по настоящему приключенческому кино и мечтает погрузиться в захватывающий, таинственный и опасный мир, где живут современные пираты, таятся несметные сокровища и даже обитают привидения, отмечается в пресс-релизу Окко. Всего в проекте 12 серий по 45 минут.

Главные герои сериала ― нынешние курсанты севастопольского Нахимовского училища: Пашка, Макс и Тима ― мечтают найти сокровища, которые, по легенде, были спрятаны командой адмирала Нахимова во время Крымской войны. Но у ребят серьёзные конкуренты в лице всевозможных контрабандистов и чёрных археологов, которым тоже известно о таинственных богатствах.

Среди тех, кто будет помогать друзьям в поисках клада, ― герой обороны Севастополя, знаменитый матрос Черноморского флота Пётр Кошка, а точнее его призрак, которого чудесным образом способен видеть только Макс. Кошка периодически попадается на глаза Максиму, причём в самые неподходящие моменты и поначалу вызывает слишком много вопросов, как у него, так и у всей компании.

Впереди ребят ждёт целая череда захватывающих испытаний, преодолев которые курсанты узнают цену истинным сокровищам ― дружбе, верности и взаимовыручке.

Юных охотников за сокровищами сыграли начинающие актёры Феодор Кирсанов, Алексей Родионов и Всеволод Клименюк. Среди актёрского состава также: Алексей Шевченков, исполнивший роль легендарного матроса Кошки, Екатерина Темнова, известная зрителям Okko по роли Манюни в одноимённом сериале, народный артист РСФСР Сергей Никоненко, заслуженный артист России Сергей Жигунов. Последний выступил не только в роли актёра, но и в качестве режиссёра и продюсера.

Ещё одним режиссёром сериала стал Владимир Потапов, в качестве второго продюсера выступил Дмитрий Сулеев. Сценарий для проекта написали Сергей Плотов, Дмитрий Алейников, Анастасия Зарубеева и Игорь Евсюков. Оператором сериала стал Алексей Морозов, а музыку написал композитор Алексей Шелыгин.

