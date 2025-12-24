Короткометражный фильм в уникальном жанре предназначен специально для собак и создан с учётом восприятия четвероногих друзей.

26 декабря в Okko выйдет специальная новогодняя «Догументалка». Новая серия получила название «Один дома», но в отличие от голливудского рождественского суперхита, главный герой совершенно не переживает из-за своего одиночества. Напротив, остаться одному в большой и украшенной праздничной квартире для него ― огромная радость, ведь можно устроить настоящую предновогоднюю вечеринку.

Поначалу пёс ― роскошный золотистый ретривер ― даже не верит своему счастью и подозрительно озирается, проверяя, точно ли хозяин ушёл? И как только он понимает, что остался абсолютно один, начинается настоящее веселье: квартира постепенно превращается в большую игровую, где в ход идут самые разнообразные предметы: от подушек и летящих из них перьев до новогодней ёлки и гирлянд на шторах.

Раньше хозяин строго-настрого запрещал прикасаться ко всем этим предметам, но теперь, когда пёс остался один дома, он наконец-то может с чистой совестью потрогать, потаскать и погрызть все эти любопытные штуки, которые катаются, грохочут и пищат. Но самое главное ― на все эти звуки, моторику и необычную аудиовизуальную подачу очень живо реагируют именно четвероногие зрители Okko, которые уже смогли оценить все прелести «Догументалок» ещё летом.

Как отмечается в пресс-релизе Окко, первые два эпизода, созданные в уникальном жанре, произвели настоящий фурор среди владельцев собак. На данный момент в проекте «Догументалки» представлены фильмы «Шерстяной томагавк», снятый в стиле неторопливого классического вестерна, и более динамичный и остросюжетный «Властелин овец», где главный герой пытается совладать с неуправляемым стадом.

По словам хозяев, их питомцы с огромным интересом следили за «Догументалками» и сопереживали главным героям. Многие живо реагировали, не отрывая взгляд от экрана. А на премьере большая часть четвероногих зрителей была особенно взволнована овечками из «Властелина овец» и поддерживала друг друга громким лаем.

Секрет успеха объясняется тем, говорится в пресс-релизе, что эти проекты созданы с учётом особенностей восприятия собак, а именно их дихроматического зрения и остроты слуха. Подробнее о том, как именно собаки воспринимают картинку и звук рассказано в специальном интро-эпизоде «Догументалки глазами экспертов», в котором кинологи и ветеринары объясняют, как животные воспринимают звуки и визуальный контент.

