5 февраля в Okko состоится премьера комедии «Встать на ноги» c Гошей Куценко

Первые эпизоды сериала «Встать на ноги» были представлен на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в 2025 году, где проект победил в номинациях «Самый ожидаемый сериал» и «Главный герой сезона» (Гоша Куценко).

© Okko

5 февраля 2026 года в Okko состоится премьера лирической комедии «Встать на ноги». Сценаристом и шоураннером восьмисерийного проекта выступил шоураннер «Волшебного участка» Александр Носков в соавторстве с Полиной Шаталовой.

Режиссёром нового драмеди стал Павел Тимофеев, работавший ранее над вторым сезоном постапокалиптического триллера Okko «Выжившие». Оператором-постановщиком выступил Иван Бурлаков («Салют-7», «Закон каменных джунглей», «Год культуры»).

Роли в сериале исполнили Гоша Куценко, Мила Ершова, Ольга Лерман, Алексей Розин, Кузьма Котрелёв, Святослав Рогожан, Юлия Александрова, Александр Обласов, Игорь Ознобихин, Антон Санкевич, Давид Сократян и другие.

Сюжет заключается в следующем. После 20 лет тюрьмы бывший уголовник по прозвищу Старый (Гоша Куценко) выходит на свободу. Когда-то, на суде, он взял всю вину — и за себя, и за друга. Этот самый друг, Рахим (Алексей Розин), за это время стал уважаемым бизнесменом и давно стёр из памяти человека, которому обязан жизнью.

План у Старого простой: забрать свою долю, съездить на море — а там как пойдёт. В тюрьму, если что, всегда успеет. Он не герой. Он просто хочет исчезнуть — но уже с деньгами.

Но всё летит к чертям. Рахим тянет резину, а сверху ещё один сюрприз: у Старого есть взрослая дочь — Оля (Мила Ершова). На коляске. С характером. По решению полиции они теперь живут вместе. А наблюдать за этим будет строгая, но симпатичная участковая (Ольга Лерман).

Старый пытается быть отцом. Помогает. Влезает. Давит заботой. Делает всё «правильно» — по понятиям. Оле это не нужно. Она хочет, чтобы он просто исчез. Также внезапно, как и появился.

И пока он упрямо «чинит» её жизнь, становится ясно: помощь нужна не ей, а ему. Ему нужно, чтобы его простили. Чтобы приняли. Чтобы кто-то наконец сказал: ты ещё человек, ты всё ещё можешь встать на ноги. И чем дольше он остаётся, тем яснее понимает: в самолёте маску сначала надевают на себя. Только потом — на ребёнка.

