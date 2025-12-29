Фильм про Алису и сериал про карту желаний: главные новинки недели

Весёлые семейные фильмы и мультфильмы, приключенческие сериалы, фантастические комедии, хорроры и боевики — еженедельно в онлайн-кинотеатре Okko выходит яркая подборка контента на любой вкус. Среди премьер этой недели — драматический сериал «Карта желаний», фэнтези «Алиса в Стране чудес», ремейк по мотивам популярного ситкома «Няня Оксана», фильм ужасов «Глазами пса». Все новинки доступны по подписке СберПрайм. «Рамблер» рассказывает, что смотреть c 29 декабря по 3 января.

29 декабря — 3 января: «Манюня: детство Ба», новые серии

Новые серии проекта про детство бабушки Манюни. Роза Иосифовна Шац в детстве, как и её внучка, была озорным и непоседливым ребёнком. Вместе со своими друзьями она попадала в разные передряги.

Сериал нужно смотреть как маленьким, так и взрослым поклонникам «Манюни». В нём много шуток и смешных ситуаций, лёгкий незатейливый сюжет и красивые пейзажи Армении.

29 декабря: «Новогодние истории зверушек», премьера

В основе яркого мультфильма — пять историй из разных концов света. Рысёнок, цыпленок, ёжик, белочка и другие персонажи готовятся к Новому году. Они отправляются в путешествие и дарят подарки и хорошее настроение всем, кто встречается на их пути.

Добрый мультфильм о дружбе и чудесах понравится самым маленьким зрителям. А взрослые в этот момент смогут заняться домашними делами, например нарядить ёлку.

29 декабря: «Джекпот»

В центре сюжета криминального боевика — группа детей, родители которых работают в Управлении по борьбе с наркотиками. Чтобы восстановить справедливость, молодые люди начинают грабить склады мексиканской преступной организации. Украденные миллионы долларов они раздают нуждающимся.

Стильный боевик понравится любителям фильмов в этом жанре: в нём много драк, динамичный сюжет и яркие запоминающиеся персонажи.

29 декабря: «Пушистые каникулы», премьера

Чтобы спасти летний лагерь от закрытия, отважные дети Мая и Ян отправляются на поиски мифического медведя. Только присутствие этого зверя в заповедном лесу помешает застройщику Себастьяну воплотить в жизнь свой коварный план.

Лёгкую комедию о дружбе и победе добра над злом можно посмотреть всей семьёй зимним вечером. Она подарит ощущение тепла и надежды на светлое будущее.

31 декабря: «Алиса в Стране чудес», премьера

Фэнтезийный фильм по мотивам сказки Льюиса Кэрролла от режиссёра Юрия Хмельницкого. Юная Алиса случайно попадает в сказочную страну, где встречает необычных персонажей. Чтобы вернуться домой, она должна преодолеть несколько испытаний и переосмыслить свою жизнь.

Картину обязательно стоит посмотреть тем, кто любит это произведение и фильмы про чудеса. Также она понравится поклонникам Анны Пересильд, Милоша Биковича и Сергея Бурунова, которые сыграли главные роли.

1–3 января: «Карта желаний», премьера

Тридцатилетняя Олеся недовольна своей жизнью и винит в своих неудачах всех вокруг. Однажды на тренинге она нарисовала карту желаний, в которой придумала для своих близких наказания. Её желания начали сбываться: лучшая подруга потолстела, мама забеременела, а жениха и вовсе ждёт смерть, если карту не остановить.

Комедийный сериал понравится тем, кто устал от однообразных историй и ищет чего-то новенького. Сюжет наполнен остроумными шутками, которые помогут скоротать зимний вечер.

1–3 января: «Три друга, клад и матрос Кошка», премьера

Воспитанники Нахимовского училища в Севастополе отправляются на поиски сокровищ, которые были спрятаны во время Крымской войны. В этом им помогает отважный матрос. Но на пути ребят встают контрабандисты, чёрные археологи и даже привидения.

Весёлый приключенческий сериал можно смотреть всей семьёй на новогодних праздниках. Дети будут с восторгом наблюдать за отважными мальчишками, а взрослые вспомнят своё беззаботное детство.

1 января: «Чёрное облако», 2-й сезон, 6-я серия

Следователь Оксана вспомнила о событиях, которые произошли полгода назад, и о том, почему погибли её близкие. Она чувствует, что чёрное облако внутри неё набирает силы и готово снова вырваться наружу. Оксана боится, что её дочь унаследует это проклятие, и старается защитить девушку.

Второй сезон остросюжетного триллера обязателен к просмотру тем, кто смотрел первый сезон. Также он понравится поклонникам фантастических картин с динамичным драматическим сюжетом.

2 января: «Няня Оксана»

Ремейк культового ситкома про няню Вику «Моя прекрасная няня». На этот раз няню зовут Оксана (Олеся Иванченко), и она приехала в Москву из Краснодарского края. Неожиданно девушку берут на работу няней в дом богатого ресторатора Ивана Самсонова (Виктор Хориняк). Оксане предстоит воспитывать его троих непоседливых детей.

Сериал обязательно смотреть поклонникам «Моей прекрасной няни» — будет интересно сравнить сюжет и главных героев. Также он поможет расслабиться и получить положительные эмоции.

3 января: «Люба управдом», премьера, все серии

Весёлая комедия с Ольгой Кузьминой в главной роли. Разведённая девушка Люба с двумя детьми переезжает в новый ЖК, управляющая компания которого не справляется со своими обязанностями. Люба хочет помочь жильцам и берёт управление в свои руки.

Мини-сериал подойдёт тем, кто часто сталкивается с бытовыми проблемами в своём доме. В нём много жизненных историй, а некоторые даже смогут увидеть в персонажах себя или соседей.

3 января: «Голосовой помощник», премьера

Российский триллер про искусственный интеллект. Группа друзей приезжает на уик-энд в загородный дом и находит в нём умную колонку, которая предлагает сыграть в игру и угадать персонажа. Оказывается, она знает страшную тайну и не выпустит друзей из дома, пока кто-то из них не признается в страшном убийстве.

Фильм должен понравиться поклонникам триллеров с запутанным сюжетом. Также его будет интересно смотреть тем, кто интересуется развитием нейросетей.

3 января: «Глазами пса», премьера

Главный герой американского фильма ужасов — пёс по кличке Инди. Вместе со страдающим от серьёзной болезни хозяином он переезжает в старый дом. Постепенно в доме начинают происходить пугающие вещи. Инди видит призраков и пытается защитить хозяина от потусторонних сил.

Поклонники жанра ужасов оценят необычную режиссёрскую задумку и оригинальный сюжет. Такого необычного хоррора многие точно ещё не видели.

3 января: «Похищенная», премьера

Бывший муж Мары похищает их малолетнюю дочь и увозит в Сирию. Чтобы вернуть девочку, женщина нанимает бывшего военного по имени Митч, который занимается поиском похищенных детей. Вместе с ним она отправляется в опасный путь.

Драматический боевик на непростую тему будет интересно смотреть тем, кто любит фильмы с кровавыми драками, но с глубоким смыслом, заставляющие задуматься о собственной жизни.

