Актриса Ника Здорик рассказала об отношениях с певцом Женей Трофимовым

1 января 2026 года в онлайн-кинотеатре Wink выходит второй сезон сериала «Ландыши. Вторая весна». «Рамблер» поговорил с исполнительницей главной женской роли Никой Здорик о подробностях съёмок, ролях мечты и отношениях с вокалистом группы «Комната культуры» Женей Трофимовым.

© Страница Ники Здорик в VK

Первый сезон «Ландышей» вышел 1 января 2025 года. По сюжету дочь миллиардера Катя Орлова, с детства живущая в Лондоне, на борту частного самолёта ссорится со своим женихом. Во время дозаправки в Вологде она сбегает и оказывается одна в плохо знакомой, хоть и родной стране. К тому же девушка вынуждена прятаться от своего опекуна: после смерти Катиных родителей мужчина хочет завладеть оставленным ей в наследство трастовым фондом.

© Страница Ники Здорик в VK

На помощь главной героине приходит простой военный Алексей Данилин (Сергей Городничий). Чтобы укрыться на территории его части, Кате приходится заключить с Лёхой фиктивный брак.

Дерзкая, решительная, открытая и отзывчивая Катя в исполнении Ники Здорик стала одной из причин успеха сериала. «Рамблер» поговорил с актрисой о запомнившихся моментах на съёмках продолжения, вокалисте группы «Комната культуры» Жене Трофимове, чьи песни «Самолёты» и «Вторая весна» звучали в первой части, и обрушившейся на артистку популярности.

Музыка из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»: лучшие песни и их создатели

В какой момент создатели сериала решили, что «Ландыши» надо продлить на второй сезон?

Когда «Ландыши» начали выходить, ажиотаж был сумасшедший. Обратная связь пошла с первого дня показа. Зрители стали писать мне напрямую, у меня стремительно росло количество подписчиков во всех социальных сетях. Через месяц после начала показа мою страницу в соцсетях просматривало более 88 миллионов человек.

© Страница Ники Здорик в VK

Так что в процессе обратной связи наш продюсер Юрий Сапронов сказал: нужно срочно писать сценарий второго сезона. И наши сценаристы уже с 6–7 января 2025 года принялись за работу. Через три месяца после выхода первой части мы приступили к съёмкам продолжения. Ещё даже не все серии были написаны: над сценарием работали параллельно съёмочному процессу.

Вы можете поделиться подробностями второго сезона?

Моя героиня Катя снова очень сильно повзрослеет. В первом сезоне ей пришлось стать самостоятельной, а в продолжении жизнь будет постоянно проверять её на прочность. Кате придётся пережить много испытаний: распад группы, поиски мужа, борьбу за трастовый фонд.

Когда я читала сценарий, то на первых четырёх сериях рыдала. Они были невероятные, потрясающе написанные. Но на этапе сценария ты читаешь одну историю, во время съёмок получается вторая, а когда сериал выходит — третья. Например, наш замечательный режиссёр монтажа Константин Мазур вырезал или сократил в два раза половину отснятых сцен. Это, конечно, больно, тем более когда ты знаешь, какими силами тебе дались некоторые эпизоды.

© «НМГ Студия»; «Всемирные русские студии»; «Удача XXI»

На съмочной площадке сериала «Ландыши. Вторая весна»

Для меня главное, что во втором сезоне сохранились искренность и любовь, «химия», которую зритель разглядел между Катей и Лёхой, нашими с Серёжей Городничим героями. Это очень важно, поскольку я считаю, что 70% сериала держится на этой «химии».

Во втором сезоне сменился режиссёр: место Александра Карпиловского занял дебютант Илья Шпота. Как сложились ваши отношения с новым постановщиком?

С Александром Карпиловским мне было очень комфортно работать. Он профессионал, потрясающий человек и, кстати, потрясающий артист, поэтому хорошо умеет взаимодействовать с актёрами.

С Ильёй была другая история. Я была категорически против, чтобы он снимал продолжение «Ландышей». Понимала, какая ответственность на нас лежит за второй сезон, что мы не можем сделать хуже. И опасалась, что такую серьёзную работу доверяют дебютанту.

© Страница Ники Здорик в VK

Когда я встретилась с Юрием Сапроновым, то высказала ему свои сомнения. Например, я боялась, что останусь с Ильёй на площадке, а он мне даже толком объяснить ничего не сможет. Юрий Анатольевич ответил: «Ника, я же в вас когда-то поверил, а теперь вы помогите и поверьте». И эта мудрость взяла верх. Я поняла, что хорошо знаю свою героиню, поэтому стоит надеяться только на себя.

В итоге Илья очень старался, мы друг другу помогали. Хотя были и жаркие творческие споры. Больше с моей стороны, потому что Илья лояльный, неконфликтный.

Но в целом съёмки второго сезона были очень сложными. Для меня они оказались гораздо труднее, чем работа над первой частью.

Какие ситуации на съёмках второго сезона вам особенно запомнились?

Большую часть продолжения мы снимали летом, поэтому хорошо запомнилась жара. Ещё у нас вся группа переболела разными заболеваниями. Такая же ситуация была, кстати, и во время съёмок первого сезона. И оба раза я оказалась единственной, кто не заболел. Но оба раза сразу после окончания съёмок слегла на месяц с температурой. Видимо, это была отложенная реакция на стресс.

Одним из самых ярких событий, которое я запомнила на всю жизнь, стали съёмки на фестивале в августе этого года. Мы тогда сняли самую массовую сцену в истории российских сериалов, в ней участвовало 34 тысячи человек. Это был эпизод, где Катя выходит на сцену и начинает петь песню Жени Трофимова «Вторая весна».

© «НМГ Студия»; «Всемирные русские студии»; «Удача XXI»

Кадр из сериала «Ландыши. Вторая весна»

Когда я пела второй куплет, на сцену вышел исполнитель роли Лёхи Серёжа Городничий. А главная интрига «Ландыши. Вторая весна» — появится ли в сериале Лёха, жив ли он. В трейлере он был в сцене, которую мы снимали, но зрителям пока неясно, может, это сон Кати. И когда Серёжа вышел, люди начали кричать: «Лёха, Лёха!» На меня это произвело огромное впечатление, я сразу же разрыдалась.

Вы упомянули «Комнату культуры». Вам самой нравится эта группа?

Я уже второй год как большая фанатка Жени Трофимова и «Комнаты культуры», знаю наизусть все их песни, постоянно их слушаю. С Женей я познакомилась лично во время работы над первым сезоном, после того как мы сняли сцену, где Лёха присылает Кате видео с песней «Самолёты». Я посмотрела в поисковике, кто такой Женя Трофимов. Потом пошла на его концерт, где мы и встретились вживую.

У Жени был долгий и непростой путь к славе. Я очень рада, что в прошлом году «Комната культуры» стала популярна, что их песня «Поезда» завирусилась везде, а после выхода нашего сериала все начали слушать «Самолёты». Сейчас мы с Трофимовым подписаны друг на друга в соцсетях, у нас хорошие дружеские отношения, мы обмениваемся поздравлениями.

© Страница Ники Здорик в VK

Популярность, которая к вам пришла после первого сезона, отразилась на вашей востребованности? Стало ли больше предложений?

Конечно. До «Ландышей» меня часто не хотели утверждать из-за того, что я была малоизвестной актрисой. Перед тем как попасть в этот сериал, я услышала около 45 отказов.

Зато после выхода проекта я резко стала всем нужна. У меня в этом году почти не было выходных. Я начала вести мероприятия, была ведущей шоу «Богатырские игры» вместе с Дмитрием Масленниковым и Михаилом Пореченковым. В этом году уже мне пришлось очень много отказывать, но не потому, что я стала звездой и за мной все должны бегать.

Во-первых, сейчас хочется серьёзных ролей, а на них требуется больше времени. Во-вторых, предлагали много неинтересных мне проектов. А мне очень сложно делать то, что меня не трогает хотя бы чуть-чуть.

© «НМГ Студия»; «Всемирные русские студии»; «Удача XXI»

На съмочной площадке сериала «Ландыши. Вторая весна»

Слава повлияла на ваш характер, поведение?

Нет, я не изменилась сильно. Я всегда была общительной, очень энергичной, была лидером. Я не люблю проигрывать. Обрушившаяся на меня популярность не была неожиданной. Я понимала, что когда-то это произойдёт. Ведь для артистов очень важно признание. К тому же популярность — это возможность выбирать и не доказывать каждый раз, что ты чего-то стоишь.

Но слава — это ещё и большое испытание, у неё есть обратная сторона. Тебе постоянно нужно думать, что, где и как ты говоришь. Ты уже не можешь, например, с немытой головой выйти из дома, потому что к тебе подойдут фотографироваться, а если ты откажешь, то напишут в соцсетях, что ты не очень хороший человек. У меня уже были такие случаи, хотя я отказывала, потому что плохо выглядела и не хотела, чтобы такие фото появлялись в интернете.

© Страница Ники Здорик в VK

Вы снимались в фильмах и сериалах разных жанров: семейные драмы вроде сериала «Хор», исторические, например «Гардемарины 1787. Мир». Какие жанры вам наиболее близки и в каких вам очень хотелось бы поработать?

Очень нравятся драма и мелодрама. Также я всегда хотела участвовать в социально полезных проектах, которые бы заставляли людей задуматься, помогали им. Хочется говорить через кино, через творчество о серьёзных вещах.

В комедии мне ещё есть чему поучиться, это отдельный, очень сложный жанр. Для меня он точно самый сложный. А фантастика и сказки — это совсем не моё.

У меня есть роли мечты. Мне очень нравится классика, и я хочу сыграть Наташу Ростову и Анну Каренину.

Какие российские и зарубежные сериалы и фильмы впечатлили вас в этом году?

Я очень мало в этом году что-либо смотрела из-за нехватки времени. Но недавно летала в небольшой отпуск и по дороге посмотрела сериал «Трасса». Для меня это очень тяжёлое кино, поскольку я сильно проникаюсь увиденным. Во время просмотра даже испытала паническую атаку. Но я бы хотела принять участие в подобном проекте. Мне интересны такие «пограничные» состояния, как у героини Карины Разумовской, блестяще исполнившей эту роль. Хотя понимаю, насколько это сложно играть.

© «НМГ Студия»; «Всемирные русские студии»; «Удача XXI»

На съемочной площадке сериала «Ландыши. Вторая весна»

Вы не только снимаетесь, но и играете в театре. В будущем вы себя больше видите как театральную или как киноактрису?

Сейчас я себя больше вижу как актрису кино. Но я обожаю театр, жду дни своих спектаклей, люблю выходить на сцену и вступать в живой контакт со зрителем, когда ты целиком погружаешься в творческий процесс. Ты должна полностью раствориться в своём персонаже и три часа пребывать в этом образе.

Кино — это постоянное ожидание, прерывистый процесс. Включается камера, и у тебя есть три секунды, чтобы настроиться и изобразить, например, истерику. То есть в кино нет момента погружения, ты уже должна быть в нужном состоянии. Зато есть паузы, перестановки и необходимость передавать разные эмоции: в одной сцене ты плачешь, в другой — радуешься, в третьей выясняешь отношения.

Это переключение даётся мне проще чем, например, давалось ведение шоу «Богатырские игры». На этом проекте я отвечала за энергию, позитив, постоянную включённость зрителей. Съёмки шли почти без пауз, и я всё время должна была быть энергичной и весёлой. А быть на одной эмоции мне сложнее.

© «НМГ Студия»; «Всемирные русские студии»; «Удача XXI»

На съемочной площадке сериала «Ландыши. Вторая весна»

Что помогает вам перезагрузиться?

Очень люблю ездить к своей семье в Обнинск. В нашей семье пятеро детей, и я получаю огромное удовольствие от общения с родными, всегда привожу им подарки. Мне нравится с младшими братьями прыгать на батутах.

Ещё часто хожу на массаж. У меня всё напряжение скапливается в спине и плечах, важно, чтобы их разминали. Недавно начала практиковать медитацию. Это очень здорово: 20 минут медитации утром помогают правильно настроиться, сбросить груз суеты и побыть наедине со своим телом.

Также меня очень расслабляет вода. Почти каждый день я прихожу домой и по 30–40 минут лежу в ванной. Могу и дольше. Однажды во время пандемии пролежала в ванной восемь часов.

Ваше главное достижение в уходящем году, помимо удачной карьеры?

Я купила себе квартиру в Москве. Мечтала сделать это последние шесть-восемь лет, с момента переезда в столицу. Это для меня не просто покупка, я обрела базовое чувство безопасности. Больше не надо бояться, что нечем будет платить за съёмное жилье и можно остаться на улице.

Биографическая справка

Ника Здорик родилась 16 марта 2001 года в Обнинске. В 2023 году окончила Театральный институт имени Щукина. В начале кинокарьеры снялась в короткометражных фильмах «#ямолодой» (2016) и «Женёк» (2017). Первой ролью Здорик в сериалах стала Тома Соломатина в музыкальной семейной драме «Хор» (2019). На большом экране актриса дебютировала в роли Александры Ягужинской в историко-приключенческом фильме Светланы Дружининой «Гардемарины 1787. Мир» (2020).

Также Ника Здорик снималась в фильмах «Краш-тест» (2023), «Гардемарины 1787. Война» (2023), «Дедлайн» (2024), сериалах «Развод с препятствиями» (2023) и «Там, где цветёт полынь» (2023). Актриса играет в Театре Моссовета в спектаклях «Женитьба», «Щастье!», «Тартюф» и «Бременские музыканты».

Карина Разумовская: «Я люблю Москву, но жить хочу в Петербурге»