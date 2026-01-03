Названы лучшие сериалы 2025 года — включайте на праздниках

В 2025 году в онлайн-кинотеатрах вышло множество сериалов — про современных рэперов и эмигрантов 1920-х годов, про политические интриги во время холодной войны в 1960-х и становление Российской империи. А также про рыцарей в вымышленном Средневековье и гангстеров в современном Лондоне. «Рамблер» отобрал 10 интересных проектов, которые стоит посмотреть на праздниках.

«Подслушано в Рыбинске»

Ироничный детектив с элементами триллера и мистики «Подслушано в Рыбинске» колоритно рассказывает о загадочных убийствах и необычных способностях одного из героев, которые помогают следователям.

В небольшом городе Рыбинске журналист местной газеты Юрий (Тимофей Трибунцев) во время эпилептических припадков начинает видеть будущие убийства. Так он находит тело театральной актрисы Маши (Ирина Крючкова) и становится главным подозреваемым. Чтобы оправдать себя и спасти будущих жертв, он присоединяется к расследованию. Помощниками Юрия становятся простой парень Ширмик (Рузиль Минекаев), следователь Зоя (Юлия Хлынина) и телеведущий Костя (Антон Васильев).

Сериал совмещает детективную и фантастическую линии: пока идут расследования хитросплетённо организованных преступлений, Юрий пытается доказать всем, что его видения — реальны. Из-за этого он попадает в абсурдные и курьёзные ситуации, разбавляя напряжённые сцены.

Сериал интересен необычным подходом к детективной истории, сочетанием жанров, актёрским ансамблем, нелепыми ситуациями, чёрным юмором и моральными дилеммами персонажей.

Проект доступен на Start и Premier.

«Урок»

Драма «Урок» о бывшем рэпере Антоне, который вынужден стать учителем в школе, затрагивает темы трудности взросления, взаимоотношений в семье, поиска смысла жизни.

Главный герой в исполнении Юры Борисова — бывший популярный рэпер, который возвращается в родную Пермь после трагической аварии, в которой погибла его девушка. Чтобы получить свою часть наследства, Антон вынужден год отработать учителем. Такое условие ставит его брат Константин (Даниил Воробьёв).

Постепенно из преподавателя, которого никто не воспринимает всерьёз, Антон становится авторитетом — обретает уважение школьников, ведь у него оказывается талант слышать учеников и говорить о непростых темах. Через призму юных героев авторы сериала говорят о буллинге, соперничестве, ответственности взрослых, замалчиваемых травмах и внутренних конфликтах.

Сериал любопытен оригинальными сюжетными ходами, психологическим подтекстом, а также реалистичными историями учеников. Они помогают лучше понять реалии школьников и их проблемы.

Сериал доступен на Окко.

«Дорогой Вилли»

«Дорогой Вилли» — историко‑детективный напряжённый шпионский сериал с впечатляющей актёрской игрой, атмосферой 1960‑х годов и продуманной драматургией.

Действие происходит в разгар холодной войны, когда советская разведка узнаёт о том, что США намерены нанести ядерный удар по СССР с территории ФРГ. Тогда Леонид Брежнев решает тайно инициировать переговоры с немецким канцлером Вилли Брандтом. Его цель — заключить секретный мирный договор и предотвратить войну. Опасность заключается в том, что, если американские лидеры узнают о переговорах, оба политика потеряют свои посты.

Сериал увлекает своей мастерски продуманной шпионской составляющей с погонями, тайными встречами, двойной игрой. На экране показывается, как советские разведчики выполняют миссию в Германии, стараясь не идти на конфронтацию с ЦРУ, Штази и другими спецслужбами. Эффект саспенса достигается благодаря крупным планам, контрастному освещению, динамичным ракурсам и актёрам. В сериале сыграли Сергей Маковецкий, Кирилл Кяро, Сергей Марин, Алексей Розин. Несмотря на историческую точность, интрига держится до самого финала, оставляя зрителя в напряжении.

Сериал доступен на Kion и Premier.

«Государь»

«Государь» — настоящая историческая хроника с вкраплением психологической драмы, в которой Петр I показан не только как правитель, но и обычный человек.

Проект охватывает 30 лет — с 1682 по 1721 год и показывает становление Петра: от маленького князя до уверенного и грозного императора. В проекте рассказывается о ключевых событиях эпохи: стрелецкий бунт, создание «потешных полков», военные кампании — Азовские походы, Северная война, Полтавская битва, а также Великое посольство в Европу.

Нашлось место не только политическим и военным сюжетам, но и личным переживаниям царя: непростым отношениям с первой женой и сыном, предательству приближенных, поиску новых соратников.

Сериал стоит смотреть не только из-за актёрской игры — в проекте играют Константин Плотников, Евгений Ткачук, Светлана Колпакова, Сергей Угрюмов. Он также интересен реконструкцией эпохи, благодаря тому, что при написании сценария создатели опирались на исторические труды и личные письма императора, получилось создать многогранного главного героя. А сочетание эпичных битв с камерными сценами из жизни Петра помогают лучше разобраться в мотивах, целях и последствиях петровских преобразований.

Сериал доступен на Okko.

«Аутсорс»

Мрачная психологическая драма «Аутсорс» без прикрас рассказывает о моральных границах и никого не оставит равнодушным.

Действие происходит в середине 1990-х годов на Камчатке незадолго до запрета смертной казни в России. Главный герой — надзиратель Константин (Иван Янковский), который должен охранять преступников, приговорённых к казни. Он уверен, что родственники пострадавших, желающие отомстить, должны иметь шанс на самоличное приведение приговора в исполнение. Поэтому при пособничестве других надзирателей Константин создаёт незаконную схему, в рамках которой продаёт права на казнь заключённых.

Сериал не так однозначен, как может показаться: в нём постепенно раскрываются все герои, их дилеммы заставляют задумываться о мотивах. Даже самые отъявленные антагонисты благодаря перипетиям истории не всегда оказываются абсолютным злом.

Сериал любопытен исследованием «серой» морали, актёрским составом (в нём играют Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко), визуальными решениями (так, формат кадра отсылает к стандарту старых телевизоров 1990-х) и сочетанием разных жанров. В нём переплетаются психологический триллер и криминальная драма.

Сериал доступен на Okko.

«Москва слезам не верит. Всё только начинается»

«Москва слезам не верит. Всё только начинается» переосмысливает оскароносный фильм Владимира Меньшова, перенося действие в начало XXI века, а затем в 2020-е годы и значительно меняет фабулу. В центре внимания — подруги, которые приезжают в столицу в поисках счастья.

Ксюша (Тина Стойилкович) сбегает из провинции с сыном, спасаясь от супруга-абьюзера. Она надеется найти новую любовь. Студентка медицинского института Оля (Анастасия Талызина) мечтает стать хирургом. А взбалмошная Маша (Мария Камова) намерена выйти замуж за иностранца и отправиться в США. Их окружают не менее разносторонние мужчины: продюсер Влад (Иван Янковский), женатый профессор, простой парень по соседству, увлекающийся фэнтези, состоятельный иностранец. Через 20 лет повзрослевшие героини (их сыграли Марина Александрова, Валерия Астапова, Юлия Топольницкая) продолжат бороться за благополучие.

Проект интересен тем, что сделан в жанре мюзикла, что редкость для российских сериалов. В саундтреке звучат записи групп начала 2000-х годов.

Сериал доступен на Wink.

«Этерна»

Амбициозное фэнтези по книгам писательницы Веры Камши с разнообразными мирами, эпическими противостояниями и средневековым колоритом — сериал «Этерна» совмещает фантастические события и драматические перипетии.

Действие происходит в вымышленном средневековом мире Кэртианы, в котором разные королевства под главенством Великих домов борются за власть. По сюжету каждые 400 лет в этой вселенной наступает Великий Излом — своеобразный апокалипсис, предвещающий гибель мира. В сериале рассказывается о том, как наследник свергнутой династии Альдо Ракан (Антон Рогачёв) собирает сторонников, чтобы вернуть трон. Параллельно сын мятежного герцога Ричард Окделл (Иван Трушин) мечтает отомстить за гибель отца. Для этого он поступает в элитную школу оруженосцев Лаик, чтобы приблизиться, а затем уничтожить герцога Рокэ Алве (Юрий Чурсин).

Проект интересен тем, что увлекательно показывает политические интриги с заговорами, разбавляет драму мифологической составляющей (сверхъестественное тут встречается на каждом шагу), а также демонстрирует впечатляющие батальные сцены — поединки на мечах и погони. Сериал стоит смотреть поклонникам «Игры престолов» и «Ведьмака» — проект также соединяет книжный первоисточник и визуальный размах.

Сериал доступен на Кинопоиске.

«Константинополь»

Историческая драма «Константинополь» масштабно рассказывает о не менее грандиозной драме русской белой эмиграции в Турции. Главные герои осенью 1920 года уезжают из России в поисках лучшей жизни. Но Константинополь не спешит встречать чужаков с распростёртыми объятиями.

Главный герой офицер Сергей Нератов (Александр Устюгов) потерял семью, привычный комфорт и уклад жизни и стремится найти новые цели и ориентиры. Неожиданно для себя он становится опорой и защитником русской диаспоры, борется за соотечественников против бюрократии и произвола местных властей. Но самым главным испытанием станет сохранение человеческого достоинства среди искушений Востока и хитросплетений интриг.

Окружение Нератова — очень пёстрое: вдова барона, вынужденная торговать собой Екатерина (Оксана Акиньшина), прагматичный коммерсант Пётр Саблин (Сергей Марин), интеллигент, врач-вирусолог Бородаевский (Кирилл Кяро), бывший офицер, ставший аферистом-жиголо Ремнёв (Вячеслав Чепурченко).

«Константинополь» стоит смотреть из-за актёров, которые убедительно отыгрывают глубокие характеры и их моральные дилеммы. Кроме того, сериал будет интересен любителям истории — его можно назвать очень колоритной реконструкцией эпохи (в его создании участвовали консультанты-историки). Проект поднимает нетривиальные вопросы, говорит о цене выживания и том, как люди меняются до неузнаваемости из-за непредсказуемых обстоятельств. Бонусом — смесь детектива, экшена, сатиры, атмосферный саундтрек и завораживающие костюмы.

Проект можно посмотреть на Иви.

«Гангстерленд»

Поклонники криминальных драм и харизматичных антигероев оценят сагу «Гангстерленд» Гая Ричи о власти, семейном бизнесе и цене ошибок.

Драматический сериал рассказывает о войне за власть двух влиятельных семей, Харриганов (их играют Пирс Броснан и Хелен Миррен) и Стивенсов (Джефф Белл). Они занимаются преступным бизнесом в современном Лондоне. Пока старшее поколение борется за контроль над рынком, их импульсивные дети и внуки рушат планы своими непродуманными поступками, за которыми следуют кровавые события. Том Харди перевоплотился в «решалу» клана Харриганов — он помогает им избавляться от нежелательных свидетелей, запутывает следы и разбирается с полицией.

Сериал интересен атмосферой гангстерского закулисья, скрытыми мотивами персонажей, проработанными героями и динамичным саундтреком (звучат треки британских музыкальных групп The Prodigy, The Rolling Stones и других). А фирменный режиссёрский стиль Гая Ричи добавляет проекту глубины и непредсказуемости.

Сериал доступен на Paramount+.

«Дом Гиннессов»

Сложные характеры и моральные дилеммы ирландской аристократии в исторических декорациях от автора «Острых козырьков», шоураннера Стивена Найта, показаны в дерзкой костюмной драме «Дом Гиннессов».

Проект рассказывает о наследниках знаменитой ирландской пивоваренной династии Гиннессов на рубеже 1860‑х годов. В центре внимания — ценитель различных увеселений Артур (Энтони Бойл), амбициозный реформатор Эдвард (Луис Патридж), игрок и зависимый от алкоголя Бен (Фионн О’Ши), а также умная и хитрая Анна (Эмили Фэрн). У каждого свои стремления и мечты, но их ограничивают завещание отца, а также социальные нормы и правила.

Параллельно показываются социальные потрясения Ирландии — от борьбы местных националистов фениев за независимость страны от Британии до религиозного противостояния католиков и протестантов.

Сериал, вдохновлённый реальными событиями, интересен вымышленными персонажами, своей визуальной эстетикой, динамичным монтажом, глубокомысленными диалогами и современным саундтреком.

Сериал доступен на Netflix.

