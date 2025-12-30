Какие сюрпризы ждут зрителей Okko в новом году

Okko поздравляет всех с наступающим Новым годом. Команда подготовила для пользователей яркий контент на любой вкус.

В 2026 году зрителей Okko ждут продолжения уже полюбившихся проектов: «Секс. До и после-2» от режиссёра Дарьи Мороз, российская адаптация турецкого сериала «Постучись в мою дверь в Москве-2», драмеди «Ира-2» с Ингрид Олеринской в главной роли, сиквел «След Чикатило» и комедийный сериал «Мамонты-2» с Юрием Стояновым, Марьяной Спивак и Лизой Ищенко.

Новые драматические проекты: спортивная драма «На льду» с Ангелиной Пахомовой, Викторией Толстогановой, Артёмом Быстровым и Петром Фёдоровым, сериал «Маяк» с Юлией Снигирь и Сергеем Гилёвым, «Полураспад» режиссёра Максима Свешникова с Анной Михалковой в главной роли, режиссёрский дебют Мигеля «Искусство падения» и семейная сага режиссёра Сергея Филатова и шоураннера Ильи Тилькина «Длинный протокол».

За хорошее настроение в Okko будут отвечать лирическая комедия с Гошей Куценко и Милой Ершовой «Встать на ноги», полнометражная приключенческая комедия «Волчок», сериал «ОПГ», где режиссёром и исполнителем главной роли выступил Пётр Буслов, и «Суета» с Денисом Власенко в главной роли.

Также зрителей ждут новые фантастические миры: мистическая чёрная комедия с Ильёй Соболевым «ФГУП "Луч"», фантастический сериал Константина Смирнова «Радар» и фэнтези-сериал для всей семьи «Малахит».

Для любителей остросюжетных проектов Okko подготовил детективный триллер с Тимофеем Трибунцевым «Похищение» и психологический триллер о киберсталкинге с Анастасией Красовской и Эльдаром Калимулиным «Фейк».

Юных зрителей Okko будут ждать спин-офф о приключениях Манюни и ее друзей «Манюня: Детство Ба» и продолжение любимых проектов от студии «Союзмультфильм»: «Простоквашино», «Чемпионы» и «Ну, погоди!».

5 февраля в Okko состоится премьера комедии «Встать на ноги» c Гошей Куценко