Управдом Кузьмина и майор Жизневский: какие сериалы смотреть в январе

Эльдар Калимулин перевоплотится в терьера в комедии «Жека Рассел», а Ольга Кузьмина будет улучшать условия проживания в новостройке в сериале «Люба управдом». Тесса Томпсон и Джон Бернтал будут раскрывать убийство в триллере «Его и её», а «Рыцарь Семи Королевств» расскажет о том, что происходило в Вестеросе за век до «Игры престолов». «Рамблер» отобрал самые интересные новые зарубежные и российские сериалы, которые онлайн-кинотеатры покажут в январе.

«Карта желаний»

Комедия «Карта желаний» с Надеждой Лумповой расскажет, как могут быть опасны мысли, особенно когда они материализуются.

Главная героиня проекта Олеся обижена буквально на всех: на своего возлюбленного за токсичное поведение, на токсичных коллег и на родных, которые надоедают просьбами. Однажды, когда Олеся понимает, что не может всё это терпеть, она следует подсказке своей знакомой Фаи (Дарья Руденок) и начинает путь проработки своих моральных травм.

Девушка записывается на специальный марафон «Карта желаний», на котором участники визуализируют свои переживания, страхи и рисуют, как могли бы от них избавиться. Олеся подходит к делу с фантазией и рисует кровожадную месть для каждого своего неприятеля.

Но когда «картинки» героини начинают претворяться в реальность, Олеся пугается не на шутку. Ей придётся найти способ, как «отменить» свои предсказания, пока не стало слишком поздно.

Сериал доступен на Okko.

«Ландыши. Вторая весна»

Продолжение популярного мюзикла «Ландыши. Вторая весна» удивит новыми хитами и приобретёт драматические оттенки.

Главная героиня Катя (Ника Здорик), дочь олигарха в бегах, в первом сезоне вышла замуж за вологодского лейтенанта Лёху (Сергей Городничий). В первой части герои, которые оказались абсолютными противоположностями, узнавали друг друга и испытывали чувства на прочность.

В продолжении Кате придётся искать супруга, который пропал без вести. Параллельно девушка, которая увлекается пением, переживает распад музыкальной группы, в которой играла, а также борется за своё наследство.

Сериал выходит на Wink.

«Жека Рассел»

Фантастическая комедия «Жека Рассел» расскажет о волшебных превращениях и том, что надо чётко загадывать желания.

Главный герой — заурядный офисный работник, бухгалтер Женя (Эльдар Калимулин). Он тихо трудится в отделе и вздыхает по коллеге Алисе (Виктория Агалакова). Влюбленный в девушку парень не решается признаться в чувствах, но мечтает всё время проводить с ней.

Вселенная слышит желание Жени и с помощью суровой начальницы (Екатерина Климова) трансформирует героя в собаку — теперь терьер Жека становится питомцем Алисы. И вроде бы парень, ставший питомцем, готов смириться со своей участью, но обнаруживает, что Алисе угрожает опасность. Чтобы спасти девушку, Жеке нужно как можно быстрее снова стать человеком.

Сериал доступен на КИОН.

«Люба Управдом»

Комедийный сериал «Люба Управдом» нетривиально расскажет, как навести порядок в современном жилом комплексе (ЖК).

Главная героиня Любовь (Ольга Кузьмина) — жительница новостройки с активной жизненной позицией. Она вместе с соседями своей многоэтажки недовольна работой управляющей компании, которая не выполняет свои обязанности. Женщина подаёт в суд на недобросовестную организацию и становится самопровозглашённым управдомом.

Теперь матери двоих детей придётся самой решать все важные для ЖК вопросы. Их оказывается бесчисленное множество, но Люба не привыкла унывать и будет искать любые лазейки, чтобы улучшить существование жильцов. К тому же она по своей природе любит помогать другим, поэтому быстро планирует разобраться, как вывозить мусор, чинить водопровод и мирить соседей.

Сериал доступен на START, Okko.

«Его и её»

Драматический триллер с Тессой Томпсон и Джоном Бернталом «Его и её» основан на одноимённом романе британской журналистки, автора детективов Элис Фини.

В центре сюжета — телеведущая Анна, которая обнаруживает, что в её родном захолустном городке Далонеге произошло убийство. Женщина вызывается вести журналистское расследование, а на месте этим делом уже занимается детектив и по совместительству бывший супруг Анны — Джек. По мере того как открываются новые детали преступления, герои начинают подозревать друг друга.

Сериал вышел на Netflix.

«Рыцарь Семи Королевств»

«Рыцарь Семи Королевств» — новый, второй по счёту после «Дома Дракона», спин-офф «Игры престолов».

Действие в этой истории происходит за век до начала событий «Игры престолов». Железный трон занимает дом Таргариенов. Главный герой — безземельный странствующий рыцарь Дункан, который отправляется в город Эшфорд, чтобы принять участие в турнире. По пути он знакомится с дерзким мальчиком Эггом, который становится его оруженосцем.

Рыцарь не сразу понимает, что парень не так прост. Только в процессе многочисленных приключений, передряг и подвигов Дункан обнаруживает, что Энг скрыл от него настоящее имя, что повлияет на судьбы обоих.

Сериал выйдет на HBO Max 18 января.

«Майор Гром: Игра против правил»

Новая часть криминального детектива «Майор Гром: Игра против правил» покажет любимых героев в новых обстоятельствах и познакомит с новыми персонажами.

Эта часть франшизы про майора-защитника Санкт-Петербурга (Тихон Жизневский) станет настоящим киноальманахом. Каждый из эпизодов будет посвящён отдельному персонажу. В кадре появятся Любовь Аксенова, Матвей Лыков, Константин Хабенский, Андрей Трушин.

Шоураннером стал режиссёр предыдущих фильмов о майоре Олег Трофим.

Сериал выйдет на «Кинопоиске» 19 января.

«Секс. До и после», 2-й сезон

Второй сезон драмеди «Секс. До и после», который, как и предыдущий, сняла Дарья Мороз, смело расскажет об интимной жизни.

В новой части авторы проекта сосредоточатся на 12 историях о поиске любви, борьбе за отношения, изменах и верности следи героев разных возрастов и социальных групп. Место действия было перенесено в Санкт-Петербург, на экране появятся сразу несколько неординарных личностей, а ироничные диалоги дополнят непредсказуемый сюжет.

В проекте снялись Юлия Снигирь, Валерия Астапова, Равшана Куркова, Артём Ткаченко, Данил Стеклов, Софья Эрнст и другие.

Сериал выйдет на Okko 23 января.

