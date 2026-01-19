Подростки в космосе и откровенный сериал: что смотреть на этой неделе

В нашей традиционной подборке премьер онлайн-кинотеатра Okko — проекты, о которых будут спорить, шутить и писать в соцсетях. Рассказываем, что именно стоит смотреть на неделе и почему эти новинки не пройдут незамеченными. Все фильмы и сериалы доступны по подписке СберПрайм.

© Ingenious Media

20 января: «Иллюзия обмана 3»

Фокусники-авантюристы возвращаются. На этот раз вместе с помощниками-новичками «четыре всадника» готовятся провернуть самое дерзкое ограбление века — украсть бриллиантовое сердце у могущественной семьи, занимающейся нелегальной торговлей. Героям предстоит не только переплюнуть самих себя, но и выстоять в схватке с могущественными преступниками.

В фильме снялись актеры из первых частей франшизы Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дейв Франко, Айла Фишер и Морган Фримен. Поклонникам картины будет интересно наблюдать за их новыми приключениями, а любители проектов про фокусников оценят яркие сценарные ходы и невероятные трюки главных героев.

© Lionsgate

20 января: «Поколение Вояджер»

Научно-фантастический фильм с Колином Фарреллом в главной роли. 30 подростков во главе с капитаном-наставником отправляются в открытый космос, чтобы найти пригодную для жизни планету. Во время путешествия их покровитель погибает, разум подростков затуманивается экспериментальным препаратом и изначальные цели теряются. Теперь команда не знает, что страшнее: замкнутое пространство, в котором они оказались, или пустота за его пределами.

Картина понравится любителям фильмов про космические путешествия с необычным сюжетом, а также тем, кому хочется увидеть Колина Фаррелла в роли космонавта.

© Ingenious Media

22 января: «Золотое дно», 2-й сезон, премьера

Продолжение драматического сериала о борьбе за наследство с Алексеем Гуськовым и Юлией Снигирь в главных ролях. После смерти главы семейства Градовых Алексея его родственники продолжают строить друг другу козни. Они борются за его бизнес, и главным «лотом» является крупный строительный холдинг. Внезапно вернувшийся из-за границы отец Алексея Юрий вмешивается в их планы.

Сериал нужно посмотреть поклонникам фильмов про сложные взаимоотношения и соперничество между членами богатых семей. Тем, кто смотрел первый сезон, будет интересно наблюдать за новыми подробностями битвы за наследство.

© Иви

22 января: «Безумное свидание», премьера

У Лары и Пьеро первое свидание. Они хотят произвести друг на друга хорошее впечатление. Всё бы ничего, вот только в их головах живут «внутренние эксперты», каждый из которых даёт носителю нелепые советы. Чтобы свидание не стало последним, молодые люди должны заглушить голоса и взять ситуацию в свои руки.

Итальянскую комедию стоит посмотреть взрослым поклонникам мультфильма «Головоломка». Её обязательно оценят любители лёгких весёлых фильмов с неординарным сюжетом: в нём много смешных шуток и нелепых ситуаций.

© Rai Cinema

23 января: «Секс. До и после», 2-й сезон, премьера

Продолжение нашумевшего хита от Дарьи Мороз про отношения мужчин и женщин. В новой главе с девизом «секс тоже важен» действие разворачивается в локациях Санкт-Петербурга. Разные герои снова станут искать ответ на волнующий многих вопрос: что главное в отношениях? Как они меняются до секса и после него. Свои истории герои расскажут экскурсоводу Юлии.

Второй сезон сериала нужно увидеть тем, кому понравился первый сезон: любопытно будет сравнить истории старых и новых героев. В фильме много размышлений о природе секса, его важности в отношениях, так что картина заинтересует всех, кому интересна эта тема.

© Okko

