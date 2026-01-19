«Карта желаний»: разбираем остросюжетную комедию о смертельных мечтах

В Okko доступны все эпизоды сериала «Карта желаний». В центре сюжета — история офисной работницы Олеси, желания которой неожиданно начинают сбываться как по щелчку пальцев. Но этому не рада ни сама девушка, ни её близкие и коллеги. Автор «Рамблера» рассказывает, каким получилось шоу.

© Okko

О чём сюжет

Олеся (Надежда Лумпова) — среднестатистическая работница офиса, которая не особо довольна своей жизнью. Её бесят все: надоедливые коллеги, постоянно занимающиеся сексом соседи и даже жених Игорь (Илья Лыков), который злит девушку сильнее остальных. Пара вместе уже семь лет, но до свадьбы, несмотря на постоянные требования мужчины подать заявление в ЗАГС, дело до сих пор не дошло.

© Okko

Каждую ночь Олесе снится один и тот же сон, в котором погибает её будущий муж. Девушка давно находится в депрессии, но признаться в этом себе и обратиться за помощью не может до сих пор. Вместо сеанса у психолога она предпочитает составлять карту желаний. Неожиданно каждая прихоть героини начинает исполняться. Раздражающий коллега обнаруживает степлер у себя в кишечнике. Начальник застревает бородой в шредере, вечно пристающая с расспросами о внуках мама беременеет сама, а дом, в котором живёт пара, взлетает на воздух. Как отменить действие карты — неясно. Но если не разобраться с этим в ближайшее время, то Игоря ждёт долгая и мучительная смерть, которую и загадала ему возлюбленная.

Кто работал над картиной

Режиссёром и сценаристом шоу выступила Оксана Мафагел — креативный продюсер сериала «Капельник». В новом проекте «Карта желаний» много внимания уделено чёрному юмору, но удачным его не назовёшь. Мафагел дебютировала в режиссуре в 2021 году, поставив несколько эпизодов сериала «Мне плевать, кто вы». Три года спустя состоялась премьера шоу «Миля», в центре сюжета которого стояла история 39-летней женщины, решившей стать блогером. «Карта желаний» стала для Мафагел всего третьим режиссёрским проектом. Постановщица ещё находится в начале творческого пути и пытается пробовать себя в разных жанрах.

© Okko

Интонационно «Карта желаний» схожа с проектом «Миля». В центре сюжета обоих сериалов — истории героинь, которые решительно стараются изменить свою жизнь. Если для Мили (Карина Зверева) спусковым крючком стало расставание с богатым спонсором, то ситуация Олеси гораздо сложнее. Девушка устала от бесконечного давления со стороны. Игорь совершенно не принимает участия в жизни невесты, постоянно упрекая её по любому поводу, а родители лишь ждут возможности поскорее выдать дочку замуж. Карта желаний помогла девушке выплеснуть негативную энергию, но её было настолько много, что самые ужасные желания героини стали сбываться.

Плюсы и минусы картины

«Карту желаний» хочется сравнить с культовой мангой и аниме «Тетрадь смерти» — о схожих сюжетных фабулах шутят и сами персонажи. Авторы шоу обращаются к жанровым конструкциям для разговора о клинической депрессии и скрытой агрессии, демонстрируя, к каким плачевным последствиям они могут привести, если вовремя не обратиться к специалисту. Действие сериала разворачивается серой и угрюмой зимой, что лишь подчёркивает внутренний мир главной героини.

© Okko

Хотя в «Карте желаний» затрагивают актуальные и любопытные темы, зрителей может отпугнуть обилие чёрного юмора. Главная героиня периодически желает зла незнакомым девушкам из-за их внешнего вида. Из-за её прихоти сгорает ЗАГС, а десятки жителей остаются без крыши над головой. Поэтому, несмотря на вселенскую усталость героини, сопереживать Олесе получается не без труда.

Стоит ли смотреть

«Карта желаний» — комедийное шоу, которое старается говорить со зрителями на важные темы созависимых отношений и скрытой агрессии, но местами делает это чересчур навязчиво. Новинка понравится тем зрителям, кому не чужд чёрный юмор и кто увлекается эзотерикой и любит видеть на экранах новые лица. Также проект оценят поклонники творчества Ольги Кузьминой, Дениса Власенко, Ольги Хозловой и других актёров.

