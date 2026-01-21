«Секс. До и после»: чем хорош второй сезон провокационного драмеди

23 января в онлайн-кинотеатре Okko выйдет продолжение многосерийной антологии режиссёра и актрисы Дарьи Мороз о любви и близости в современном мире. Во втором сезоне зрителей ждут не только новые герои, но и смена локации: на этот раз события разворачиваются не в гламурной Москве, а в романтичном и загадочном Санкт-Петербурге. Автор «Рамблера» делится впечатлениями от первых серий продолжения, которое отличается от первой части, но ничуть ей не уступает.

© Okko

О чём сюжет

Как и первый сезон, «Секс. До и после 2» — это альманах из нескольких коротких новелл, в которых секс остаётся за кадром, а на первый план выходят остроумные диалоги, комичные ситуации и непредсказуемые сюжетные повороты. Действие второго сезона разворачивается в Санкт-Петербурге, а каждая серия начинается с появления единственного связующего персонажа — строгого и харизматичного экскурсовода в исполнении Юлии Снигирь.

Создатели решили не повторяться и на этот раз не ограничились одной локацией: на смену столичному бару «Лёд» из первого сезона пришли гостиничные номера, детские утренники, петербургские квартиры в старом фонде и даже кабина самолёта. Действие каждого эпизода по-прежнему происходит в замкнутом пространстве, но смена обстановки явно пошла сериалу на пользу.

Если в первом сезоне стендапер в исполнении Григория Калинина шутил со сцены бара о том, что секс у всех одинаковый и вообще переоценён, в продолжении акценты заметно сместились. Теперь предметом исследования стали не отношения между людьми до и после секса, а отношение людей к сексу. Уже в первых сериях появляется галерея неординарных персонажей: бывшая эскортница сравнивает богатый интимный опыт с варкой борща, молодой милиционер раскрепощается перед бесстыдной незнакомкой, женщина средних лет впервые за 11 лет готова вновь исследовать свою сексуальность. На первый план в новом сезоне выходит идея о том, что для счастливых отношений секс действительно важен.

Кто работал над проектом

Режиссёрское кресло вновь заняла Дарья Мороз, для которой первый сезон стал дебютом. Актриса долго шла к созданию собственного сериала, а до этого успела набить руку в продюсировании. В «Содержанках» 2019 года Мороз выступила как автор идеи и продюсер, режиссёр одного из сезонов и исполнительница главной роли. Затем актриса спродюсировала короткометражную картину Ламары Согомонян «Собирайся, поедем на праздник» и психологический триллер «Жить жизнь». Наконец, Мороз освоила и режиссуру — успех первого сезона «Секса. До и после» доказал, что стремления актрисы были не зря.

© Okko

Над сценарием второй части работала та же команда, что и в первом сезоне: Антон Морозенко («Папины дочки», «Универ», «Холоп»), Александра Рутберг («Дылды»), а также Тимур Корепанов, Александр Козлов и Богдан Мурашов («Девушки с Макаровым»). По словам Морозенко, который также выступил креативным продюсером проекта, в новом сезоне истории стали ещё смешнее, но при этом остались такими же узнаваемыми и близкими зрителю. Согласиться с этим можно лишь отчасти: некоторые ситуации и герои «Секса. До и после 2» передают скорее пригламуренный столичный взгляд на петербургскую жизнь, чем реальный мир жителей Северной столицы.

Во втором сезоне оператора Павла Белявского сменил Евгений Цветков, работавший с Дарьей Мороз над вторым и третьим сезонами «Содержанок». Помимо интимных диалогов, снятых длинным планом, Цветков добавил новеллам глубины — настоящим глотком свежего воздуха стали натурные съёмки в историческом центре Петербурга.

Стоит ли смотреть второй сезон «Секса. До и после»

Уже по первым эпизодам продолжения очевидно, что создателям удалось не только повторить, но и превзойти успех первой части. Смена локаций пошла сериалу на пользу: во втором сезоне Санкт-Петербург — это не просто декорации для выяснения отношений героев, а самостоятельный персонаж с историей и характером. Не зря персонаж Юлии Снигирь в начале каждого эпизода рассказывает интересные факты о городе: далеко не все зрители знают, что Александр Блок был женат на дочери Дмитрия Менделеева, а Конногвардейский бульвар в XIX веке слыл средоточием разврата.

Благодаря тому, что в каждой новелле представлены не только новые герои, но и новое место действия, второй сезон напоминает скорее фильм-альманах в духе «Париж, я люблю тебя», нежели сериал-антологию. Тот факт, что в каждом эпизоде создатели признаются в любви Санкт-Петербургу, ещё больше подчёркивает сходство.

© Okko

Пожалуй, к минусам сериала можно отнести неправдоподобие — снова на экране сплошь обеспеченные и красивые люди, которые летают в Дубай, устраивают детям дни рождения за 80 тысяч рублей и живут в центре Северной столицы. Но эта условность с лихвой компенсируется колкой иронией, с которой Дарья Мороз подтрунивает над своими героями.

В продолжении сериала «Секс. До и после» создатели разнообразили выбор локаций и сделали акцент на роли секса в жизни людей. Герои новелл то и дело попадают в неловкие ситуации, и смотреть на то, как они из них выпутываются, — сплошное удовольствие. Новый сезон радует остроумными диалогами, непредсказуемыми сюжетными поворотами и живописными видами Петербурга — кажется, после выхода сериала гостей Северной столицы станет ещё больше.

