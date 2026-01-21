Okko покажет Зимние Олимпийские игры в Милане и Кортине-2026

Стриминговый сервис впервые в истории стал эксклюзивным официальным вещателем Олимпийских игр на национальном рынке — в России.

С 6 по 22 февраля в Милане и Кортине (Кортина д'Ампеццо) пройдут Олимпийские игры-2026. Впервые в России Окко покажет Олимпийские игры полностью и эксклюзивно, собрав на одной платформе все соревнования, церемонии и дополнительный контент. Новые пользователи смогут посмотреть соревнования на стриминговом сервисе абсолютно бесплатно.

На Олимпийских играх-2026 будут разыграны 116 комплектов наград в 16 видах спорта. В числе российских атлетов, которые выступят на Олимпийских играх-2026 под нейтральным флагом, на данный момент подтверждены: Аделия Петросян и Пётр Гуменник (фигурное катание), Никита Филиппов (ски-альпинизм), Иван Посашков и Алена Крылова (шорт-трек).

Пользователи Okko смогут смотреть каждое соревнование, каждый финал и каждую медальную сессию полностью, с качественным комментарием и изображением на любом устройстве, поддерживающем Okko, — от телевизора до смартфона. В сервисе будут доступны альтернативные аудиодорожки, хайлайты, новости, аналитические обзоры, эксклюзивные программы, интервью и репортажи.

Показ Олимпийских игр-2026 в Okko воплощает новый этап развития спортивного вещания, когда самые крупные международные события доступны зрителям эксклюзивно в стриминговых сервисах. Как отметил руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа, показ Зимних Олимпийских игр-2026 в стриминговом сервисе – это огромный шаг для всего рынка спортивных трансляций.

