72-летний Ярмольник сыграл главного злодея в экранизации Стругацких

22 января известный актёр театра и кино Леонид Ярмольник отмечает свой 72-й день рождения. Компания «Медиаслово», онлайн-кинотеатры «КИОН» и Okko поделились новыми фотографиями со съёмок масштабного сериала «Полдень», где артист сыграл одну из главных ролей.

© Okko

Сериал «Полдень» — это экранизация романа братьев Стругацких «Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня». Леонид Ярмольник исполняет роль Рудольфа Сикорски — одного из самых известных и значимых персонажей вселенной Стругацких, главы Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями. Именно Сикорски запускает цепочку событий, в центре которых — тревожная миссия Максима Каммерера, от исхода которой зависит будущее Земли.

«Жук в муравейнике» был написал Стругацкими в 1979 году. Он по праву считается одним из самых знаменитых произведений авторов. Роман переиздавался десятки раз, был переведен на 19 языков, и при этом никогда прежде не экранизировался. Так что «Полдень» станет первым экранным воплощением этой истории.

© Okko

Действие сериала разворачиваются 2278 году, как и роман, сериал начинается с того, что глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) поручает Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) найти Льва Абалкина (Максим Матвеев) — прогрессора, который вопреки правилам прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Каммереру предстоит не только найти Абалкина, но и узнав о его связи со сверхцивилизацией странников, спасти всю Землю от катастрофы.

Режиссёром нового сериала стал Клим Козинский, а оператором-постановщиком — Генрих Медер («Первый номер», «13 клиническая»). Сценарий сериала «Полдень» написала Маруся Трубникова, автор проектов «The Тёлки» и «Номинация». Художником по костюмам выступит Татьяна Мамедова («Притяжение», «Алиса в Стране Чудес»), а художником-постановщиком — Дарья Уфимцева («Прометей», «Фишер», «Роднина»). Продюсерами стали Данила Шарапов, Петр Ануров (Медиаслово), Софья Митрофанова, Максим Филатов, Илья Бурец («КИОН»), Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев (Okko). Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Помимо Леонида Ярмольника, роли в новом сериале исполнят: Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Софья Синицына, Евгений Сангаджиев, Наледи Никита Тау, Борис Хвошнянский и другие.

© Okko

Как рассказал исполнитель роли Бромберга Борис Хвошнянский, чьи слова приводятся в пресс-релизе Okko, Леонид Ярмольник — человек особой харизмы, юмора и способности относиться к себе и к остальным с иронией и добрым «стебом» в глазах.

«Влияние мастера так широко распространяется на коллег, что, если Ярмольник, дубле на десятом, вдруг упускает текст в монологе, то эта забывчивость передается по цепочке, от дубля к дублю, на других. То ли от сочувствия, то ли от глубокого проникновения его эмоций в нас всех. И его же мастерство спасает всё», — отметил Хвошнянский.

