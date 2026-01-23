В онлайн-кинотеатре Okko стартовал второй сезон драмеди «Секс. До и после»

Вторая глава проекта продолжит рассказывать о любви, отношениях и истинных эмоциях.

© Okko

23 января на стриминговом сервисе Okko стартовал второй сезон драмеди «Секс. До и после». Главная тема сезона: «Секс тоже важен», потому что секс ― одна из основ отношений. Оттолкнувшись от темы первого сезона «Секс ― это не главное», затрагивается иной аспект отношений между героями разных возрастов и социальных групп. Это истории, которые начнутся «до» секса, а закончатся «после», истории поиска и борьбы, принятия и отказа, измен и верности.

© Okko

Местом событий второго сезона стал Санкт-Петербург. Город был выбран неслучайно, так как является центром притяжения неординарных и самобытных личностей, коих в новых эпизодах наберётся почти три десятка. Связующим звеном между людьми и городом станет яркий и харизматичный экскурсовод-петербурговед в исполнении актрисы Юлии Снигирь. Зрителей ждут двенадцать независимых захватывающих историй, в которые будут вплетены, как всегда, острые и ироничные диалоги.

© Okko

Режиссёром продолжения вновь стала Дарья Мороз, оператором-постановщиком ― Евгений Цветков («Содержанки 2», «Пингвины моей мамы», «Я знаю кто тебя убил»), а креативным продюсером ― Антон Морозенко («Секс. До и после», «Холоп», «Холоп-2»). Спродюсировали проект Андрей Левин и Роман Новиков, а в роли продюсеров от онлайн-кинотеатра Okko выступили Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев. В качестве генерального продюсера проект возглавил Вячеслав Дусмухаметов.

