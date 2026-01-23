Рецензия на сериал «Жека Рассел» — сюжет, актёры и критика

На «Кион» вышли все эпизоды фэнтези-комедии «Жека Рассел». Главные роли в шоу исполнили Эльдар Калимулин, Виктория Агалакова и Екатерина Климова. Автор «Рамблера» рассказывает, каким получился сериал.

О чём сюжет

Жека (Эльдар Калимулин) — скромный бухгалтер в престижной компании, который давно влюблён в коллегу Алису (Виктория Агалакова). На протяжении года юноша не сводит глаз с местной красавицы, но признаться в чувствах не хватает смелости. Приятель Гарик (Никита Плахотнюк) вынуждает товарища открыться девушке. Но все попытки терпят крах. В отчаянии Жека даже прибегает к советам от пикап-мастеров из интернета, но это лишь усугубляет ситуацию: девушка думает, что перед ней парень с особенностями в развитии.

Однажды горе-ловелас решает задержаться на работе допоздна, проникнуть в кабинет возлюбленной и узнать её секреты. Но, к своему удивлению, он обнаружил там начальницу — облачённую в чёрное одеяние ведьму (Екатерина Климова), которая желает забрать молодость Алисы и готовит для этого зелье. Застенчивый бухгалтер случайно выдаёт себя. Злая колдунья соглашается заключить с Жекой сделку: она исполнит любое его желание в обмен на молчание. Недолго думая, юноша просит, чтобы Алиса его полюбила.

Коварная чародейка желание исполнила, но только с одной оговоркой. Наутро девушка окажется и правда без ума от коллеги. Но увы, сам ухажёр отныне заперт в теле неугомонного джек-рассел-терьера. Теперь Жеке предстоит понять, как вернуть себе истинный облик — влажный корм ему не слишком нравится, а потенциальная кастрация пугает до глубины души, — спасти Алису от злодейки, а заодно добиться сердца возлюбленной.

Кто работал над проектом

Для режиссёра Виталия Дудника «Жека Рассел» стал полноценным дебютом. Шоураннером проекта выступил Илья Куликов («Полицейский с Рублёвки»), а среди продюсеров можно заметить Игоря Мишина — влиятельного кинодеятеля, который приложил руку к нескольким десяткам известных проектов (от «Кончится лето» до «Почки»). Но ждать от «Жеки Рассела» жанровых откровений или художественной ценности не стоит. Проект явно рассчитан на неприхотливого зрителя, чьё знакомство с отечественным кинопромом ограничивается просмотром сериалов по федеральному ТВ после тяжёлого рабочего дня.

В попытке увлечь аудиторию создатели палят картечью из узнаваемых тропов, имён и образов. Словно невзначай, в шоу упоминаются: «Гарри Поттер», «Доктор Стрэндж» и «Круэлла». Милого джек-рассел-терьера сравнивают с Майло из «Маски». На протяжении всех восьми серий с завидной периодичностью звучит саундтрек из «Служебного романа». Гарик просит гадалку превратить его в Джейсона Стэйтема, а в одном из эпизодов герои и вовсе попадают на съёмки мистического шоу, точь- в-точь как «Битва экстрасенсов». Сам же сюжет невольно отсылает к сказкам о прекрасном принце, заколдованном злой ведьмой. Но вместо переосмысления поп-культурных пластов и их органичного вплетения в нарративное ядро все упоминания оказываются отсылкой ради отсылки.

Плюсы и минусы проекта

«Жека Рассел» разрывается между конвенциональной романтической и офисной комедией — только Жека и Алиса даже близко не Джим и Пэм — и семейным фэнтези с ведьмами и добрыми магами. Заигрывания с мистическими конструкциями оказываются самыми необоснованными. Зрители остаются в неведении: откуда силы у колдуньи, сколько ещё существует ведьм и чародеев и населяют ли город другие магические существа?

Вместо детально проработанной вселенной создатели предпочитают фокусировать внимание на вызывающих шутках. Застрявший в теле собаки главный герой подсматривает за возлюбленной, пока она переодевается, кусает её ухажеров за интимные места и демонстрирует свой репродуктивный орган после поглаживания за ушком. Вульгарные шутки кажутся неуместными. Главным же достоинством шоу можно назвать его маленького героя — миловидного четвероногого друга.

Стоит ли смотреть

Может показаться, что «Жека Рассел» — семейная комедия, но возрастной ценз у сериала 16+. Из-за обилия вульгарных шуток проект можно сравнить с комедиями 1980-х годов, в которых женщины зачастую выступали объектом сексуализированного влечения и трофеем для главных героев. Проект понравится тем, кто тоскует по кинематографу тех времен, и тем, кого не смущает откровенный юмор. Это лёгкий сериал, который поможет разгрузить голову после работы, но вряд ли его захочется пересмотреть.

