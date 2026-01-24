Рецензия на сериал «Его и её» — детективный мини-сериал с Тессой Томпсон и Джоном Бернталом

Криминальный детектив «Его и её», вышедший на Netflix и рассказывающий про убийство в провинциальном городе в Джорджии, мог бы оказаться проходным сериалом. Но благодаря смешению жанров детектива и мелодрамы, дополнительным сюжетным линиям, повествующим о семейных тайнах и скрытых мотивах, а также ёмкому формату из шести серий проект превращается в увлекательное зрелище. «Рамблер» рассказывает, почему проект можно считать идеальным выбором для просмотра зимним вечером.

© Netflix

О чём сюжет

Мини-сериал «Его и её» режиссёров Ани Маркуардт и Уильяма Олдройда основан на одноимённом романе Элис Фини. Британская писательница — бывшая репортёр канала BBC, она уже опубликовала ряд произведений, большинство из которых — триллеры и детективные романы. Её работы отличаются захватывающим сюжетом, яркими персонажами и любопытной игрой с таймлайном.

© Netflix

«Его и её» не становится исключением. Это история про телеведущую Анну в исполнении Тессы Томпсон. Из-за личной трагедии она на год пропала с радаров, но решает возродить свою карьеру. Чтобы вернуться на экран и сместить с пьедестала ведущей модельного вида блондинку, ей предстоит сделать что-то по-настоящему стоящее.

Анна предлагает телеканалу вести телерасследование убийства, которое произошло в её родном тихом городе Далонеге. Преступление привлекает внимание многих СМИ: в лесу на капоте машины обнаружили тело женщины с 40 ножевыми ранениями.

© Netflix

После того как боссы телеканала соглашаются на репортаж, Анна вместе с оператором отправляется в Далонегу, где сталкивается с местным детективом Джеком, которого играет Джон Бенталл. Окружающие моментально замечают напряжённость между журналисткой и полицейским. Дело в том, что Джек — муж Анны, с которым её связывают не самые лучшие воспоминания и отношения. К тому же оказывается, что жертву знали оба, а это затрудняет беспристрастное расследование как для него, так и для неё. Кроме того, постепенно, с появлением новых улик, Анна и Джек начинают подозревать друг друга.

По мере того как развивается действие, а это происходит стремительно, становятся известны предыстория героев и их мотивы. То, что Анна на год исчезла с экранов, объясняется смертью её с Джеком новорождённой дочери. Каждый из них тяжело переживал трагедию, но не смог поддержать своего партнёра должным образом. Теперь пара совсем не общается, проводя свободное время со случайными партнёрами и не слишком заботясь о своём социальном поведении. Кажется, что и журналистка, и полицейский отключили эмпатию, что только усиливает накал страстей и напряжённые отношения с их коллегами. А ещё убитую знали оба: Анна училась с ней в одном классе элитной школы, а Джек совсем недавно общался с погибшей, причём при весьма двусмысленных обстоятельствах.

© Netflix

Маленький городок Далонега тем временем тоже обрастает своими характеристиками: для населённого пункта, в котором особо ничего не происходит и который известен благодаря довольно вялому потоку туристов, у него оказывается весьма богатая история. Пока Анна находится здесь, она навещает свой родной дом, в котором по-прежнему живёт её мать. Там героиня находит старые кассеты, на которых запечатлена с погибшей и другими одноклассницами. По видео становится понятно, что жертва была деспотичной и токсичной школьницей и что мотив для убийства был у половины её окружения.

Пока герои пытаются найти улики, которые приблизили бы их к разгадке, в городе происходит второе убийство. Теперь тихий Далонега по-настоящему взбудоражен: местные напуганы и возмущены бездействием полиции.

© Netflix

Чем привлекает проект

Сериал интересен хотя бы тем, что его отличает двойственность: и в количестве режиссёров, и в названии, и в разных точках зрения на произошедшие преступления. Это создаёт интригу и держит зрителей в напряжении. В каждой серии показывается, как события видит Анна и как их интерпретирует Джек. Часто на первый план выходит не столько следствие, сколько попытка прояснить хитросплетения связей между главными действующими лицами. Качественно запутывают действие флешбэки, нагнетая саспенс и отводя внимание аудитории от по-настоящему опасных подозреваемых.

Конечно, не обходится без несостыковок: логика действий детектива Джека не всегда выдерживает критику, а его импульсивность и эмоциональность граничат с непрофессионализмом. В то же время холодность и даже некая отстранённость Анны в отношениях с близкими показаны чересчур гипертрофированно.

© Netflix

Тем не менее сериал завораживает своим энергичным действием, закрученным сюжетом, убедительной актёрской игрой и слаженным повествованием. Это идеальный вариант для увлекательного и быстрого просмотра: каждая серия идёт по 45 минут, а мини-формат из шести серий позволяет быстро окунуться в сюжет и прочувствовать историю вместе с персонажами.

Сериал доступен на Netflix.

