Новое «Простоквашино» и «Волчок»: что смотреть на неделе
В подборке «Рамблера» премьеры онлайн-кинотеатра Okko — проекты, о которых будут спорить, шутить и обсуждать в социальных сетях. Рассказываем, какие новинки выйдут на неделе с 26 по 30 января и почему их нельзя пропустить. Все фильмы и сериалы доступны по подписке СберПрайм.
26 января: «Простоквашино», 7-й сезон, новые серии
Новый сезон перезапуска советского мультфильма про дядю Фёдора, кота Матроскина и пса Шарика. Теперь у дяди Фёдора есть сестрёнка Вера Павловна, подружка Оля, а еще няня и неведомая зверушка Тама-Тама. Героев ждут новые приключения: они встретятся с пришельцами, будут ловить интернет, организуют Новый год и ловушку для деда Мороза.
Мультсериал будет интересен детям и взрослым. Маленькие зрители с интересом будут наблюдать за приключениями любимых персонажей, а взрослые посмотрят, как те изменились за пятьдесят лет.
26 января: «Джентльмен», премьера
Жестокий боевик с Роном Перлманом («Хеллбой», «Красавица и чудовище») в главной роли. Бывший американский солдат Тео живёт на испанском курорте, он часто с грустью вспоминает свое прошлое. Однажды он знакомится с девушкой по вызову Ольгой, которая заставляет его вновь почувствовать вкус жизни.
Внезапно Ольгу жестоко убивают. Тео начинает преследовать злодеев, пуская в ход все свои военные навыки.
Картина точно понравится поклонникам жанра боевиков: в ней динамичный сюжет, много кровавых драк и ярких персонажей. А еще в фильме показывают красивые испанские достопримечательности и пейзажи.
27 января: «Пушистый форсаж: Гран-при», премьера
Маленькая мышка Эдда с детства любит гонки. Она мечтает принять участие в самом крупной гоночном турнире — Гран-При Европы и однажды ей выпадает такой шанс. На соревнованиях она встречает своего кумира - великого гонщика Эда. Когда Эд внезапно выбывает из турнира, мышка занимает его место на трассе.
Весёлый и добрый мультфильм подойдет для просмотра всей семьей. Дети будут с интересом наблюдать за храброй мышкой и поймут, что любая мечта может сбыться, если в нее верить и прикладывать усилия. А взрослые отдохнут от насущных проблем.
29 января: «Волчок», премьера
События в приключенческой комедии происходят на рубеже XIX-XX веков. Осиротевший мальчик Ваня Огарёв бежит из Москвы в Нижний Новгород к другу своего отца, спасаясь от убийц, которые хотят заполучить его наследство. Для защиты он нанимает неотёсанного кулачного бойца по прозвищу Волчок. Сперва мальчик и мужчина не находят общего языка, но постепенно между ними возникает дружба.
Кино можно порекомендовать всем, кому нравятся приключенческие комедии с погонями и фильмы про дружбу двух совершенно разных людей. Поклонники Евгения Ткачука смогут увидеть артиста в интересной роли — именно он сыграл бойца Волчка.
29 января: «Золотое дно», 2-й сезон, 2-я серия
После кончины богатого бизнесмена Алексея Градова его семья погружается в ожесточённую борьбу за наследство. Главный приз — контроль над крупным строительным холдингом — становится причиной для закулисных интриг и взаимных козней. Ситуация кардинально меняется с неожиданным возвращением из-за границы отца Алексея, Юрия Градова.
В сериале снялись популярные российские актёры Алексей Гуськов и Юлия Снигирь. В нём много интриг, интересных сюжетных линий и неожиданных поворотов. Поклонникам первого сезона будет интересно наблюдать за накалом страстей.
30 января: «Секс. До и после», 2-й сезон, 3-я и 4-я серии
В новом сезоне популярного сериала от Дарьи Мороз зрители снова погрузятся в пучину отношений между мужчинами и женщинами. Действие на этот раз происходит в Санкт-Петербурге, где разные персонажи рассказывают экскурсоводу Юлии о своих вторых половинках.
Сериал будет интересен тем, кто хочет узнать о природе секса и его влиянии на отношения. Причем проект можно смотреть в разной последовательности: у первой и второй части разные герои, места действия и ключевые сюжетные линии.
