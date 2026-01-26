Семейная драма «Время Счастливых» выйдет на Okko уже в марте

Главные роли в проекте о жизни одной семьи сквозь три десятилетия исполнили Тихон Жизневский и Ольга Лерман.

© Okko

В марте этого года одновременно в онлайн-кинотеатрах START и Okko выйдет сериал «Время Счастливых». Это драма о жизни одной семьи. Режиссёром-постановщиком выступил Илья Силаев. Генеральными продюсерами от START высткпили Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, а от Okko — Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев.

В центре сюжета — Семья Марины и Ивана Счастоивых. Незадолго до развала СССР у них рождается тройня и начинается жизнь в отдельной — наконец-то своей! — квартире номер 13. Но наивные 80-е сменяются голодными 90-ми, и настроения в семье уже не назовешь радужными. Некогда самый молодой и перспективный кандидат наук в МГУ, Иван вынужден стать репетитором и домохозяином, пока Марина зарабатывает на рынке. А потом приходит 2012 год, и энергия нового времени.

© Okko

Как начать новую жизнь, построить карьеру и, самое главное, вновь влюбить в себя жену, чьи чувства затуманились бытовыми проблемами, недомолвками и старыми обидами? Боль от потери одного из детей все еще дает о себе знать, как и тайна смерти любовницы Ивана, Раисы, жившей по соседству. Смогут ли Счастливые снова стать счастливыми, а дочь Раисы — докопаться до правды, спустя 13 лет после смерти матери?

В каждой серии зритель увидит жизнь обитателей тринадцатой квартиры сразу в трех временах. Ивана и Марину в 90–х и в 2012-м сыграли Тихон Жизневский и Ольга Лерман, а их «молодые версии» в 80-х — Вадим Соснин и Евгения Леонова. Также в сериале снялись Софья Аржаных («Цикады», «Подростки в космосе»), Виктория Заболотная («Инспектор Гаврилов»), Анна Завтур («Высокий сезон», «Лихие»), Екатерина Решнова («Быть»), Сергей Новосад («Я делаю шаг») и другие.

© Okko

Как отмечал Илья Силаев, его слова приводятся в пресс-релизе Okko, команда старалась сделать глубокий рассказ про семью. «Рассказ про всех нас, потому что мы все что-то подобное всегда переживаем», — рассказал режиссёр.

Вадим Соснин, чьи слова также приводятся в пресс-релизе стримингового сервиса, говорил, что образ своего героя он много обсуждал с коллегой по площадке Тихоном Жизневским: «Мы откровенно и довольно долго разговаривали насчет персонажа и во время съёмок я часто звонил и писал Тихону, обращаясь за советом, как к старшему и более опытному артисту».

© Okko

Ольга Лерман признавалась, что ей сразу приглянулся сценарий: в каждой истории, какой бы грустной она не была, присутствует юмор. «Еще мне было интересно сыграть героиню в разных возрастах, от легкомысленной девицы до матери троих детей, с довольно непростой судьбой», — говорила актриса, её слова приводятся в пресс-релизе.

Проект производится при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

