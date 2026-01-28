«Манюня: Детство Ба»: каким вышло продолжение многосерийного хита

В онлайн-кинотеатре Okko можно посмотреть все десять эпизодов первого сезона сериала «Манюня: Детство Ба» — спин-оффа знаменитой франшизы для всей семьи. На этот раз зрители не только встретятся с полюбившимися Манюней и Наринэ, но и узнают о детстве строгой и грозной бабушки Розы. Главные роли в новом сезоне исполнили Алина Хадарцева, Марина Овсепян и Вова Арутюнян. Автор «Рамблера» рассказывает, каким получилось продолжение всенародного хита.

О чём сюжет

Действие сериала возвращает зрителей в солнечный Берд — крошечный городок в Армении, в котором живут главные герои. К началу нового сезона неразлучные подружки Манюня (Екатерина Темнова) и Наринэ (Карина Каграманян) заметно повзрослели и из шаловливых детей превратились в беззаботных подростков. Во время летних каникул девочки то и дело пытаются увильнуть от домашних хлопот, но под надзором строгой Ба (Джульетта Степанян) сделать это не так-то просто.

Однажды подруги идут на хитрость и уговаривают Розу Иосифовну отложить уборку и рассказать немного о своём детстве — ведь девочки совсем ничего о нём не знают. Сперва Ба сопротивляется для виду, но вскоре с головой уходит в воспоминания о том времени, когда она была совсем маленькой и вместе с мамой Марией (Анна Манучарян) и папой Иосифом (Николай Аветисян) приехала на телеге в маленький городок Берд.

Неизвестно, что вынудило семью Шац переехать, но освоиться на новом месте оказалось непросто. Пытаясь поддерживать родителей, маленькая Розочка то и дело впутывается в разные истории и проворачивает одну шалость за другой. Разумеется, у общительной непоседы тут же появляются верные друзья — рассудительная сверстница Фая и соседский озорник Гамлет. В каждой серии Бабуля с удовольствием вспоминает о пережитых давным-давно приключениях и рассказывает истории, от которых даже у хулиганки Манюни волосы встают дыбом.

Особенности нового сезона «Манюни»

Звёзды «Манюни» Екатерина Темнова и Карина Каграманян повзрослели, и для нового сезона создателям нужно было что-то придумать. Решение оказалось удачным: поклонникам сериала, как и озорным внучкам Розы Иосифовны, давно хотелось узнать о ней побольше. Оказывается, в детстве Ба не так уж сильно отличалась от шалуньи Манюни — кроме того, их истории во многом перекликаются.

Как и в первом сезоне, перед нами снова две подружки-озорницы, только живут они не в конце 1970-х, а в начале XX века. Маленькая Роза напоминает Манюню и кудряшками, и необузданной страстью к приключениям, и пренебрежением к правилам. При этом неудивительно, что Ба выросла такой строгой: её мама Мария, предположительно переехавшая в Берд из большого города, воспитывала девочку кнутом и пряником.

Как и предыдущие сезоны, «Детство Ба» покоряет визуалом: живописные пейзажи Армении давно стали визитной карточкой сериала. Камера проносится над просторными лугами и полями, вызывая острое желание отправиться в путешествие. Ностальгических деталей в кадре тоже хватает: среди атрибутов советского прошлого есть и бюст Ленина, и жёсткий кожаный мяч, и плетёные веники. Благодаря этому смотреть «Манюню» можно всей семьёй, многие предметы в кадре покажутся взрослым родными и знакомыми.

Правда, рассчитан проект всё же на детскую аудиторию, в первую очередь на это указывают незатейливые сюжеты, короткий хронометраж (серии по 20 минут) и театральная манера игры юных актёров. Взрослым эта гротескная экспрессивность может показаться слишком условной, но дети, особенно ровесники главных героев, с головой окунутся в летние приключения. Ещё один несомненный плюс нового сезона — воспитание любви и уважения к природе и культуре родного края, ведь в каждой серии Роза Иосифовна упоминает разные армянские приметы и традиции.

Стоит ли смотреть сериал «Манюня: Детство Ба»

Новый сезон сохранил душевность предыдущих частей, добавив истории необычного колорита, связанного со сменой времени действия. Окунуться в солнечную Армению начала XX века будет интересно как поклонникам «Манюни», так и зрителям, которые не видели предыдущие сезоны. В ожидании лета юным зрителям будет полезно узнать, что каникулы можно провести весело даже без телефона и соцсетей. Взрослые тоже могут брать пример с семьи Шац: в конце концов, сегодня мало кто знает имена соседей, хотя Марию и Иосифа они не раз выручали в трудную минуту.

Несмотря на излишнюю условность, сериал смотрится на одном дыхании, а 20-минутные эпизоды пролетают один за другим. Создатели уделили большое внимание воспроизведению советской эпохи, поэтому наблюдать за происходящим на экране будет интересно не только детям. Лучше всего смотреть «Манюню» всей семьёй и, как Ба, рассказывать детям о собственных детских приключениях.

