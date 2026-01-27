9 февраля стартует продолжение второго сезона ромкома «Постучись в мою дверь в Москве»

Новые серии второго сезона проекта про отношения бизнесмена Градского и его подчинённой Саши с Кириллом Дацевичем и Лианой Грибой в главных ролях покажут одновременно в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier.

© Okko

Продолжение второго сезона адаптации успешного турецкого проекта «Постучись в мою дверь» зрители увидят совсем скоро. Новые серии второго сезона романтической истории «Постучись в мою дверь в Москве» стартуют в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier уже 9 февраля.

Главную роль бизнесмена Сергея Градского, «русского Серкана Болата», исполнил Кирилл Дыцевич. Его герой в новых эпизодах пытается вернуть доверие и любовь Саши Гордеевой, которую вновь сыграла Лиана Гриба.

© Okko

Сюжет второго сезона стартует спустя два месяца после событий финала первой части: Саша возвращается в компанию «Стиллард» и пытается начать всё заново, несмотря на предательство Градского. При этом в их отношения неожиданно вмешивается бабушка героини, вскрывшая семейную тайну.

Всего во втором сезоне запланировано 60 эпизодов, каждый продолжительностью 45 минут, 28 из которых уже доступны в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier. Авторы проекта обещают зрителям множество новых сюжетных поворотов, отличающихся от оригинала и адаптированных специально под российскую аудиторию.

© Okko

Режиссёрами второго сезона выступили Павел Мак и Владимир Боровой. Операторы — Михаил Малюга и Николай Ермолаев. Креативными продюсерами проекта стали Наталья Шик и Кристина Сивоконь. В съёмках продолжения приняли участие: Влад Соколовский, Екатерина Волкова, Игорь Жижикин, Алика Смехова, Антонина Паперная, Александра Тулинова, Юлия Серина, Екатерина Шумакова, Лео Канделаки и другие. Проект создан компанией «Медиаслово» при поддержке АО «Газпром-Медиа Холдинг».

Как отмечается в пресс-релизе Okko, проект завоевал широкую популярность в России. В первой половине 2024 года «Постучись в мою дверь в Москве» вошёл в ТОП-5 российских сериалов по версии Индекса Кинопоиск Pro и занял место в тройке самых просматриваемых проектов на Okko.

