Okko выпустил тизер-трейлер сериала «На льду» с Петром Фёдоровым и Викторией Толстогановой

Онлайн-кинотеатр Okko выпустил тизер-трейлер девятисерийной детективной драмы «На льду» о фигуристке, расследующей гибель своего партнёра. Главные роли в проекте исполнили Ангелина Пахомова, Артём Быстров, Виктория Толстоганова и Пётр Фёдоров.

По сюжету талантливая спортсменка Ксения (Ангелина Пахомова) возвращается в родной город, чтобы выяснить правду о трагедии десятилетней давности — смерти своего напарника по фигурному катанию. Героиня становится детским тренером в той же спортивной школе, где училась сама.

Девушка быстро понимает, что за блеском «элитного спорта» по-прежнему скрываются молчание, давление и страх. Тренеры поддерживают иллюзию благополучия, родители одобрительно кивают с трибун, а дети продолжают страдать из-за чужих амбиций.

Режиссёром сериала об одном из самых популярных видов спорта в России выступил Максим Кулагин («По-мужски»), а оператором — Алексей Филиппов («Мир! Дружба! Жвачка!», «Капельник»). Сценарий «На льду» написала Елена Шаталова.

Спродюсировали проект Артём Логинов, Антон Щукин, Антон Зайцев (Russian Code), Дмитрий Пачулия, Роман Хромов, Ямур Гильмутдинов (General Creation), Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев (Okko). В детективной драме также снялись Мария Ахметзянова, Роман Евдокимов, Марьяна Спивак, Олег Савостюк и другие.

Актёры проекта прошли многомесячную подготовку под руководством официального консультанта сериала, тренера по фигурному катанию и хореографа с 30-летним стажем Елены Масленниковой. Она работала с ведущими фигуристами России и мира. Масленникова — соавтор популярных ледовых проектов Ильи Авербуха.

Как пояснил генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, чьи слова приводятся в пресс-релизе сериала, «На льду» ― это взрослая драматическая история, которая наглядно показывает, какие ошибки возникают во взаимоотношениях между поколениями.

«Детективная составляющая даёт возможность без отрыва следить за сюжетом от серии к серии, а персонажи и герои истории являются одновременно и поучительными, и пугающими, и точно раскрывающими все моменты сложных отношений между родителями, детьми и тренерами», ― отметил Гордеев.

Он добавил, что в контексте фигурного катания эти проблемы подсвечиваются дополнительно, максимально подробно показывая, что происходит за кулисами одного из самых красивых и популярных видов спорта.

«Но это лишний раз говорит о том, что наш сериал прежде всего о жизни, а не только о фигурном катании. Особенно полезно будет посмотреть девятисерийную драму “На льду” именно после зимних Олимпийских игр», — сказал Гавриил Гордеев.

Режиссёр Максим Кулагин, чьи слова также приводятся в пресс-релизе сериала, рассказал, что «На льду» — история о том, как родители, ослепленные собственными амбициями и неудачами, находятся в постоянной гонке под названием «Чей ребенок лучше!».

«В этом стремлении они не замечают своих детей, не понимают их желаний, страхов и боли», — констатировал Кулагин.

По его словам, сериал также показывает, что люди зациклены «на своём» и забывают или не хотят услышать близкого человека.

Исполнительница роли Раисы Марьяна Спивак, слова которой также приводятся в пресс-релизе сериала, поделилась, что для неё эта история в первую очередь про детские травмы родителей, про которые они забывают, начиная воспитывать своих детей, и о том, как важно услышать своего ребёнка и вовремя остановиться в навязывании ему жизни, которую не получилось выстроить себе.

Елена Масленникова отметила, что «спорт — это всегда вне зоны комфорта». «В зоне комфорта большие результаты не достигаются, но, к сожалению, многие мамы и тренеры перегибают палку и используют своего ребенка как расходный материал. Нужно понимать, где та самая пресловутая красная линия, за которую заходить нельзя, иначе можно сломать и организм, и личность», — пояснила тренер, чьи слова приводятся в пресс-релизе сериала.

Масленникова добавила, что, по её мнению, эти темы сейчас очень актуальны. «И то, что они поднимаются в проекте „На льду“, безусловно, его отличает», — заключила она.

